Как сложилась судьба актрисы Янины Жеймо — лучшей Золушки Советского Союза

А ведь Золушку хотела сыграть юная балерина. Однако оказалось, для того, чтобы глаза сияли, а на личике была написана готовность верить в чудеса, недостаточно свежей 16-летней мордашки и идеальной фигуры. Нужно нечто большее…

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Сама Янина , конечно, понимала: несмотря на все ухищрения, она выглядит гораздо старше, чем нужно. И поставила условие: снимать ее только при вечернем освещении, когда свет становится мягче, а тени скрадывают морщинки и следы возраста.

Это удивительно и необъяснимо, но мы, прекрасно знающие возраст Жеймо в картине, все равно каждый раз поддаемся очарованию, нежности и безыскусности созданного актрисой образа.

Узнав же о тяжелой жизни и множестве испытаний, выпавших на долю Янины Жеймо, мы и вовсе поражаемся: как смогла эта маленькая хрупкая женщина, перенеся все, что было ей предначертано, сохранить в душе и в глазах тот самый ясный свет — свет ожидания чуда? Неужели она продолжала верить в счастье?

Цирковая акробатка

Болеслав Жеймо, отец Янины, был поляком. Семья жила в Белоруссии и зарабатывала на жизнь акробатическими номерами — в цирке выступали отец с матерью и четверо дочерей, младшей из которых стала Яня, родившаяся в 1909 году. Про таких, как маленькая Жеймо, говорят в цирке: родилась в опилках…

А жизнь в цирке легкой не назовет никто. Праздничная музыка и яркие костюмы чередовались с серостью повседневной жизни, когда порой приходилось довольствоваться куском хлеба на обед.

Трехлетняя акробатка бесстрашно кувыркалась под куполом, вызывая восхищенные аплодисменты. Став постарше, в перерывах между выступлениями Яня учила желающих балетному искусству — ей было 6-7 лет, а ее ученикам — гораздо больше, но они с замиранием сердца послушно повторяли все ее движения.

Все ее детство прошло в цирке — в памяти остались громкая бравурная музыка, сверкающие наряды, бесконечные сальто-мортале, букеты, которые восхищенная публика бросала юной акробатке…

Переезд в Петроград

В 1923 году отец, на котором держались все цирковые номера семьи Жеймо, заболел и умер. Мать с дочками переехали в Петроград — надо было как-то устраиваться в жизни, а в большом городе на это был шанс. Девочки быстро научились играть на ксилофоне и стали покорять публику музыкальными номерами.

Ксилофоны были тяжелыми — а маленькой Янине приходилось носить их на голове, чтобы меньше уставали руки. Возможно, из-за этого в 14 лет девочка совершенно перестала расти и на всю жизнь осталась маленькой и хрупкой.

Актриса кино

Решив стать актрисой, Янина поступила на кинокомбинат, и в 1925 году ей дали первую роль — мальчишки-подростка в картине «Мишки против Юденича». Там же она познакомилась с Алексеем Костричкиным — он тоже учился на актера. Студенческий брак продлился недолго, оставив Янине маленькую дочь, которую назвали в честь мамы.

Самым, пожалуй, плодотворным периодом для Янины стали тридцатые годы. Режиссеры наперебой приглашали ее в свои фильмы, оценив возможности и способности белокурой травести: разведенная мать-одиночка с легкостью играла подростков, ничем не отличаясь от 14-летних девчонок.

После картины «Подруги», в котором она сыграла девушку по прозвищу Пуговица, ей стали приходить мешки писем. Некоторые критики прозвали Янину «советской Мэри Пикфорд» — эта американская актриса тоже играла озорных подростков, очаровывая в то же время зрителей своей женской привлекательностью.

Забвение и новая любовь

В 1938 году Жеймо по непонятной причине почти перестали снимать. А она уже не могла без кино, и даже театр не мог его заменить. Впасть в депрессию не позволила любовь — Янина познакомилась с Иосифом Хейфицем, успешным режиссером и красивым мужчиной. Они поженились, Янина стала матерью во второй раз — на свет появился сын Юлий.

И шла бы жизнь дальше, счастливо или не очень, но в 1941-м разразилась война. Ленинград был охвачен кольцом блокады, и тяжелее всего для Янины оказалась разлука с мужем и детьми — они эвакуировались в Ташкент, а она осталась. Дежурила на крышах, выступала в госпиталях перед ранеными… Наконец, изнуренная голодом, ослабленная блокадой Янина смогла попасть на поезд, везущий ее в Ташкент, к любимому мужу и детям.

Однако по прибытии актрису ждало жестокое разочарование. Иосиф Хейфиц жил с другой женщиной и вовсе не ожидал увидеть супругу живой и невредимой — он думал, что она умерла. Во всяком случае, именно так он объяснил ситуацию.

Оглушенную предательством Янину подкосила тяжелая болезнь. Возможно, она бы не выжила, если бы не польский режиссер, очарованный ее детской улыбкой и нежной красотой.

Леон Жанно преданно ухаживал за Яниной и все-таки сумел поставить ее на ноги. Рядом с Леоном Янина прожила всю оставшуюся жизнь: наконец-то ей достался верный и надежный спутник.

«Золушка» как лекарство

1947 год… Страна только начинает приходить в себя после кровопролитной тяжелой войны. Неизвестно, кому пришла в голову идея применить киносказку в качестве лекарства для измученного народа. Сегодня это кажется невероятным: голодные, замерзающие, потерявшие на войне близких люди смотрели на экран, где разворачивались события в сказочном королевстве, и на их лицах появлялись давно забытые улыбки.

Оказалось, что именно этого всем и не хватало — тепла, доброты, человечности. Сказочности!

Все сотрудники киностудии лепили декорации, из чего придется: тащили из своих разоренных домов кто одеяло или канделябр, кто лампу или зеркало… Бальное платье для Золушки сотворили буквально из ничего — в ход пошли какие-то обрезки. Правда, туфельки все же пришлось заказать — и Янина Жеймо примерила изящные башмачки «кукольного» 31-го размера.

«Золушку» можно считать вершиной карьеры Янины Жеймо. После сумасшедшего успеха этого фильма у нее не было других заметных ролей. Правда, она снялась еще в фильме «Два друга», когда ей было уже 45. А еще Жеймо стала озвучивать мультфильмы — например, ее голосом разговаривала отважная Герда из «Снежной королевы».

Потом Янина перебралась в Польшу, и с тех пор о ней почти ничего не было слышно. Но, видимо, ее не покидали мысли о России, потому что она хотела быть похороненной именно в нашей стране.

Могила Янины Жеймо, первой советской «Золушки», умершей 29 декабря 1987 года, находится в Москве, на Востряковском кладбище.

А мы снова встречаем Новый год, и, как всегда, смотрим старые добрые сказки, среди которых одна из самых добрых и теплых — «Золушка». Помните?.. «Я не волшебник, я только учусь… Но дружба помогает нам делать настоящие чудеса!».