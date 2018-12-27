Нежеланный ребенок, мальчик для битья: детство у Жерара Депардье было очень тяжелое
В юном возрасте он даже и предположить не мог, что станет знаменитым актером. Ему пророчили тюрьму, в лучшем случае
27 декабря празднует свой 70-летний юбилей всенародно любимый увалень, скандалист, налогонеплательщик и сексуальный маньяк, любитель разноцветных паспортов и дешевого пиара — Жерар Депардье.
Автобиография против сплетен
Слухи, сплетни, разговоры… Вот, и в случае с Депардье: чего только не рассказывают об актере! Одни говорят, что если принять на веру все, в чем его обвиняют, то его давно стоит отловить и держать в железной клетке с принудительной очисткой воздуха.
Другие спорят, что любимцу публики можно предъявить только лишь здоровый прагматизм. Давайте же попробуем разобраться, кто все-таки прав и обратимся для этого к самому Жерару.
В 2014 году Депардье выпустил автобиографическую книгу, которая произвела большой фурор. В ней он рассказывает не только о том, как шел по карьерной лестнице или как заработал свой первый миллион. На страницах мемуаров актер очень откровенно говорит и о скрытой доселе интимной стороне его жизни.
Нежеланный ребенок
Впрочем, ей не всегда удавалось это сделать. Жерара тоже могло не быть, но в тот раз добиться выкидыша у матери не получилось и родился Жерар, который стал третьим ребенком. А после него родились еще трое. Родителей практически никогда не было рядом: мать пыталась зарабатывать поденным трудом и приходила затемно, а отца семья видела редко и только в непотребном виде.
Сейчас тяжело это представить, но любимец миллионов все детство отмалчивался: стеснялся того, что заикается. А если приходилось говорить, то долго собирался с духом и разговаривал короткими фразами, а чаще вообще прибегал к жестам.
Отдушиной стала размещенная в городке американская военная база. Быть красивым, здоровенным, сильным мужчиной в форме, с самым настоящим оружием – это ли не предел мечтаний всех мальчишек? Почти все свободное от начальной школы время Жерар проводил на авиабазе. Там ему полюбились американская музыка и кино, там он практически вырос на американской культуре.
Мальчик для битья
Родители, узнав об этом, попытались сплавить его бабушке в пригород Парижа, та старалась держать его на глазах и брала с собой на работу, но юный Жерар стал водить клиентов прямо в общественный туалет, где работала бабушка. В конце концов, все поняли, что затея с перевоспитанием не удалась, и Жерара вернули домой.
В школе тоже не задалось. Мальчик учиться не хотел. Его пытались оставить на второй год, но все стало только хуже. В конце концов, упертого мальчишку выставили из школы, вручив аттестат о неоконченном среднем образовании.
Осенью того же 1962 года Жерар нашел работу и смог позволить себе оплатить занятия в боксерской студии. Там он тоже не блистал талантами, хоть и научился драться и не бояться кулака. На него не смотрели как на перспективного боксера. Скорее, использовали в качестве боксерской груши – спарринг-партнера, на котором отрабатываются удары. Тогда-то ему впервые сломали нос.
Состоявшийся преступник
Полицейские пришли к отцу и настаивали на том, чтобы тот дал разрешение отправить сына в колонию на перевоспитание, но неожиданно нерадивый папаша проявил твердость и не дал сыну попасть в жернова судебной системы.
То, что Жерара поставили на учет в полиции, результата не дало. Жерар, будто насмехаясь, продолжал заниматься проституцией, заодно подворовывая у клиентов. Воровал подросток и у мертвых.
Прибившись к расхитителям могил, помогал им раскапывать свежие захоронения, чтобы снять с покойников дорогие вещи и обувь. Ему все же пришлось попробовать тюремной жизни: в 16 лет он украл машину и провел за решеткой три недели. Больше туда возвращаться он не хотел.
К своим двадцати годам парень не имел никаких принципов или моральных устоев. Он ходил на антиправительственные митинги, но только для того, чтобы в толчее вытаскивать кошельки и сдергивать часы. Он торговал украденными на базе НАТО сигаретами и шатался по всем окрестным городкам, с каждым разом забираясь все дальше.
Как вытянуть счастливый билет
Однажды во время очередного своего вояжа Депардье попал в класс актерского мастерства, где преподаватель внезапно пригласил его на сцену исполнить коротенькую пантомиму. И в этот момент произошло чудо.
Из тех, что происходят только раз в жизни. Всем понравилось! И преподавателю, и студентам, и самому Жерару. Именно тогда Депардье твердо решил стать актером и стал им, поступив на курсы, которые вел сам Жан-Лоран-Коше — один из самых известных парижских преподавателей актерского мастерства. Коше раскрыл талант Жерара, а заодно оплатил ему курс лечения у логопеда-дефектолога.
С 1967 года начался путь Жерара Депардье в кинематографе. Он тоже был во многом скандальным и некрасивым, особенно, в самом начале, когда молодого тогда еще красавчика приглашали сниматься в фильмах с откровенно сексуальным и скандальным сюжетом.
Но именно после выхода такой эпатажной картины «Вальсирующие» Жерару стали предлагать работы в более серьезных проектах, и весь мир узнал его как прекрасного актера.
Вообще, в своей книге Депардье рассказал о многих вещах, которые не укладываются в голове, когда смотришь на этого огромного смешливого добряка. Возможно, с высоты прожитых лет и всего того, что он сделал для миллионов людей, все это и можно оправдать каким-то образом. Возможно.
Но все равно хочется надеяться, что хотя бы половина из того, что вылил на читателя великий актер в своей автобиографии, неправда и попросту хорошо рассчитанный пиар-ход.
Ему принадлежит киноцентр в Саранске, производство морсов в Костроме, а в Подмосковье на него работает небольшое предприятие, производящее творожки и десерты. Не забывает актер вкладываться и в недвижимость, и в авиакомпанию.
К своим 70 годам он снялся более чем в 200 фильмах и не собирается на этом останавливаться.