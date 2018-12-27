Нежеланный ребенок, мальчик для битья: детство у Жерара Депардье было очень тяжелое

27 декабря празднует свой 70-летний юбилей всенародно любимый увалень, скандалист, налогонеплательщик и сексуальный маньяк, любитель разноцветных паспортов и дешевого пиара — Жерар Депардье.

Автобиография против сплетен

Слухи, сплетни, разговоры… Вот, и в случае с Депардье: чего только не рассказывают об актере! Одни говорят, что если принять на веру все, в чем его обвиняют, то его давно стоит отловить и держать в железной клетке с принудительной очисткой воздуха.

Другие спорят, что любимцу публики можно предъявить только лишь здоровый прагматизм. Давайте же попробуем разобраться, кто все-таки прав и обратимся для этого к самому Жерару.

В 2014 году Депардье выпустил автобиографическую книгу, которая произвела большой фурор. В ней он рассказывает не только о том, как шел по карьерной лестнице или как заработал свой первый миллион. На страницах мемуаров актер очень откровенно говорит и о скрытой доселе интимной стороне его жизни.

Нежеланный ребенок

Жерар с детства рос продуманным мальчиком. Ему пришлось. Семья была неблагополучной и бедной. Отец отчаялся найти нормальную работу и заливал глаза в дешевых барах, мать постоянно беременела и пыталась избавиться от будущих детей.

Впрочем, ей не всегда удавалось это сделать. Жерара тоже могло не быть, но в тот раз добиться выкидыша у матери не получилось и родился Жерар, который стал третьим ребенком. А после него родились еще трое. Родителей практически никогда не было рядом: мать пыталась зарабатывать поденным трудом и приходила затемно, а отца семья видела редко и только в непотребном виде.

Сейчас тяжело это представить, но любимец миллионов все детство отмалчивался: стеснялся того, что заикается. А если приходилось говорить, то долго собирался с духом и разговаривал короткими фразами, а чаще вообще прибегал к жестам.

Отдушиной стала размещенная в городке американская военная база. Быть красивым, здоровенным, сильным мужчиной в форме, с самым настоящим оружием – это ли не предел мечтаний всех мальчишек? Почти все свободное от начальной школы время Жерар проводил на авиабазе. Там ему полюбились американская музыка и кино, там он практически вырос на американской культуре.

Мальчик для битья

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В автобиографии Депардье, которая называется «Такие дела» (Ça s’est fait comme ça), автор раскрывает чудовищные факты своего взросления. Чего только стоит история о том, что уже десятилетним мальчиком он подрабатывал на стоянках грузовиков, отдаваясь водителям за деньги.

Родители, узнав об этом, попытались сплавить его бабушке в пригород Парижа, та старалась держать его на глазах и брала с собой на работу, но юный Жерар стал водить клиентов прямо в общественный туалет, где работала бабушка. В конце концов, все поняли, что затея с перевоспитанием не удалась, и Жерара вернули домой.

В школе тоже не задалось. Мальчик учиться не хотел. Его пытались оставить на второй год, но все стало только хуже. В конце концов, упертого мальчишку выставили из школы, вручив аттестат о неоконченном среднем образовании.

Осенью того же 1962 года Жерар нашел работу и смог позволить себе оплатить занятия в боксерской студии. Там он тоже не блистал талантами, хоть и научился драться и не бояться кулака. На него не смотрели как на перспективного боксера. Скорее, использовали в качестве боксерской груши – спарринг-партнера, на котором отрабатываются удары. Тогда-то ему впервые сломали нос.

Состоявшийся преступник

Жерара стали узнавать в барах, он связался с нечистыми на руку американскими вояками, выносящими на продажу авиатопливо с базы. Половину его друзей пересажали, Жерара же отпускали из-за несовершеннолетия.

Полицейские пришли к отцу и настаивали на том, чтобы тот дал разрешение отправить сына в колонию на перевоспитание, но неожиданно нерадивый папаша проявил твердость и не дал сыну попасть в жернова судебной системы.

То, что Жерара поставили на учет в полиции, результата не дало. Жерар, будто насмехаясь, продолжал заниматься проституцией, заодно подворовывая у клиентов. Воровал подросток и у мертвых.

Прибившись к расхитителям могил, помогал им раскапывать свежие захоронения, чтобы снять с покойников дорогие вещи и обувь. Ему все же пришлось попробовать тюремной жизни: в 16 лет он украл машину и провел за решеткой три недели. Больше туда возвращаться он не хотел.

К своим двадцати годам парень не имел никаких принципов или моральных устоев. Он ходил на антиправительственные митинги, но только для того, чтобы в толчее вытаскивать кошельки и сдергивать часы. Он торговал украденными на базе НАТО сигаретами и шатался по всем окрестным городкам, с каждым разом забираясь все дальше.

Как вытянуть счастливый билет

Однажды во время очередного своего вояжа Депардье попал в класс актерского мастерства, где преподаватель внезапно пригласил его на сцену исполнить коротенькую пантомиму. И в этот момент произошло чудо.

Из тех, что происходят только раз в жизни. Всем понравилось! И преподавателю, и студентам, и самому Жерару. Именно тогда Депардье твердо решил стать актером и стал им, поступив на курсы, которые вел сам Жан-Лоран-Коше — один из самых известных парижских преподавателей актерского мастерства. Коше раскрыл талант Жерара, а заодно оплатил ему курс лечения у логопеда-дефектолога.

С тех пор Жерара было не узнать: он стал одним из самых упорных и внимательных учеников, начал взахлеб читать классиков, за которых его нереально было усадить раньше, его можно было видеть на всех мало-мальски значимых выставках и во всех галереях Парижа.

С 1967 года начался путь Жерара Депардье в кинематографе. Он тоже был во многом скандальным и некрасивым, особенно, в самом начале, когда молодого тогда еще красавчика приглашали сниматься в фильмах с откровенно сексуальным и скандальным сюжетом.

Но именно после выхода такой эпатажной картины «Вальсирующие» Жерару стали предлагать работы в более серьезных проектах, и весь мир узнал его как прекрасного актера.

Вообще, в своей книге Депардье рассказал о многих вещах, которые не укладываются в голове, когда смотришь на этого огромного смешливого добряка. Возможно, с высоты прожитых лет и всего того, что он сделал для миллионов людей, все это и можно оправдать каким-то образом. Возможно.

Но все равно хочется надеяться, что хотя бы половина из того, что вылил на читателя великий актер в своей автобиографии, неправда и попросту хорошо рассчитанный пиар-ход.

Сейчас Жерар Депардье уважаемый человек, фермер и виноградарь, производитель вин в Мордовии и владелец линии по розливу минеральной воды на Кавказе.

Ему принадлежит киноцентр в Саранске, производство морсов в Костроме, а в Подмосковье на него работает небольшое предприятие, производящее творожки и десерты. Не забывает актер вкладываться и в недвижимость, и в авиакомпанию.

К своим 70 годам он снялся более чем в 200 фильмах и не собирается на этом останавливаться.