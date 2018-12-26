Звездные истории Закулисье кино: что происходило на съемках фильма «Здравствуйте, я ваша тетя!»
Звездные истории

Закулисье кино: что происходило на съемках фильма «Здравствуйте, я ваша тетя!»

Анна Русич

Донна Роза Д’Альвадорез в исполнении Александра Калягина стала нам родной и близкой. Но мало, кто знает, что она была всего лишь одной в нескончаемой череде «тетушек», выходящих к зрителям вот уже более 125 лет

Отряд тетушек

На самом деле, сюжет картины составила написанная еще в XIX веке пьеса «Charley’s Aunt» («Тетка Чарли»). Пьесу специально для актера-комедианта Уильяма Пенли написал драматург Брэндон Томас. Премьера состоялась 29 февраля 1892 года и с тех пор эту пьесу только в лондонской постановке сыграли 1466 раз! А на Бродвее, неслыханное дело, пьеса с успехом шла четыре театральных сезона подряд.

Первая донна Роза, а точнее, тетушка Люсия была очень своеобразной (1892 г.). Источник: wikipedia

больше по теме
Эра ТабаковаНикто не бессмертен – об этом вспоминаешь иногда слишком поздно. Мы так привыкаем к тому, что некоторые люди просто рядом, всегда, всю жизнь – что забываем о том, сколько им лет, и сколько всего хорошего они сделали для страны, для народа, и лично для нас. Наше детство было бы унылым без кота Матроскина, МХТ им.Чехова был бы совсем другим театром, а многие звезды никогда бы не поднялись без Олега Павловича.
С тех пор «Тетка Чарли» победоносно шествует по миру, совершенно не собираясь останавливаться. Спектакль поставили в стольких странах мира, что устанешь перечислять. Одной из первых эстафету подхватила Швеция: там «Тетушка» вышла уже в 1894 году. Она была милой и откровенно усатой.

Шведский актер Anders de Wahl в роли Баберлея (1894 г.). Источник: wikimedia

С приходом кинематографа, авторы немого кино стали обращаться к классике, которую можно было адаптировать к переносу на экраны. «Тетка Чарли» как нельзя лучше подошла для этих целей. Баловство кинорежиссеров, добавленное к классическому сюжету, ввергало неискушенных зрителей в гомерический хохот.

Бабс блистал в немом кино (1925 г.). Кадр YouTube

Ни бюджета, ни времени…

больше по теме
Калягин Александр АлександровичАлександр Калягин — советский и российский актер, режиссер, Народный артист, также является председателем Союза театральных деятелей РФ, членом Общественной палаты России и почетным гражданином Кировской области.
Но вернемся к знакомой нам донне Розе, а точнее, к моменту съемок фильма. Бюджет, выделенный на картину, был мал настолько, что не было денег даже на павильон. Поэтому снимали, где придется и во все доступное время.

Времени тоже не хватало ни на что. О том, чтобы переодеться и снять грим на время обеда, не было и речи. Александру Калягину приходилось бежать в столовую прямо в костюме донны Розы. Сказать, что лысая женщина в оборках поражала случайных посетителей киностудии – значит, не сказать ничего.

больше по теме
«Он сильно сдал»: состояние 83-летнего Джигарханяна резко ухудшилосьНе так давно артист был экстренно госпитализирован. Несколько недель он провел под присмотром врачей в больнице. Подруга знаменитого актера переживает за его состояние. По ее словам, Армен Джигарханян очень плохо себя чувствует.
Из-за того же отсутствия бюджетных денег, костюмы для актеров были исполнены всего в одном экземпляре. Артисты – народ безалаберный, поэтому костюмер чуть не сошла с ума за время съемок.

В Джигарханяна бросали торт из зубной пасты

В фильме есть сцена, где все бросаются тортами. Костюмер просила каждого актера отнестись в съемке очень ответственно, ведь костюмы придется чистить перед каждым дублем.

Но сразу снять все равно не получилось: Калягин удачно залепил тортом в Джигарханяна и не смог удержаться от хохота. Пришлось отложить съемку на время, пока костюмы приводили в порядок.

Немецкая «тетушка» играет на гитаре и лихо отплясывает (1956 г.). Кадр YouTube

больше по теме
«Здравствуйте, я ваша тетя!»Культовая советская эксцентрическая комедия характеров и положений с Александром Калягиным в главной роли
Как бы весело ни выглядела перестрелка тортами, киношники говорят, что это – испытание не для слабонервных. И что лучше даже не пытаться бросаться настоящими тортами, потому что травм не избежать.

Так что торты, которые летали в фильме «Здравствуйте, я ваша тетя», были сделаны из зубной пасты. Правда, не понятно, чем зубная паста безопаснее при попадании в глаза, например.

За роялем донна Роза (2015 г.). Кадр YouTube

Козаков скопировал хромоту Гердта

больше по теме
Полежайкин из «Папиных дочек» изменился до неузнаваемостиАктер Михаил Казаков взорвал Сеть своим преображением. Артист похудел и сменил имидж.
Влюбленного в донну Розу полковника Чеснея должен был играть Зиновий Гердт. Но так сложилось, что на время съемок Театр кукол Образцова, где служил Зиновий Ефимович, уезжал на гастроли по Европе.

Отказаться от такого было невозможно, поэтому роль в фильме досталась великолепному Михаилу Козакову. Хромоту своему полковнику Казаков добавил сам: так он отдал честь Гердту, хромавшему после ранения.

Иногда тетушка была откровенной громилой (2011 г.). Кадр YouTube

«Фишка» судьи Кригса

больше по теме
Олег Табаков: НаследникиВ эти дни все будут вспоминать главные и лучшие роли Табакова, мы же хотели рассказать о другом, не менее важном его наследстве. Дети и внуки, носящие фамилию Олега Павловича: кто-то из них уже успел доказать свой талант и самодостаточность, кто-то еще в пути. В любом случае, Олег Павлович был счастливым человеком, потому что вырастил таких замечательных детей – Антона, Павла, Сашу и Машу.
На ту же роль полковника пробовался и Армен Джигарханян. Но после проб стало совершенно ясно, что актер абсолютно гармоничен в роли судьи Кригса. Находкой стали в спешке приклеенные вверх ногами усы. Обнаружилось это уже тогда, когда актер вошел в кадр. Режиссер не остановил съемку, в остальном эпизод был отснят идеально. А перевернутые усы стали своего рода «фишкой» Кригса.

В латинских странах тетя Чарли превратилась в тетю Карлоса (1982 г.). Кадр YouTube

Кто мог стать донной Розой

больше по теме
Леонов Евгений ПавловичЕвгений Леонов — советский и российский артист театра и кино, Народный артист СССР.
Актера Калягина тогда практически никто не знал. Нет, у него уже были роли, он уже показал себя совершенно разноплановым актером.

Но действительно народная любовь к нему пришла с образом донны Розы. Фильм, кстати, мог выглядеть совершенно по-другому. Ведь на главную роль претендовали сразу несколько отличных актеров.

Пробовали Олега Табакова, Евгения Леонова и даже далекого от комедийного жанра Евгения Матвеева. Но режиссер Виктор Титов выбрал Калягина и не прогадал. Тем более, годом ранее он уже работал с Александром Александровичем, снимая фильм «Девочка с косичками».

В роли Бабса Игорь Ладейщиков, Свердловский театр музыкальной комедии (2017 г.). Кадр YouTube

больше по теме
Семь качественных британских фильмов, которые стоит посмотретьФильмы, которые мы предлагаем к просмотру, принадлежат к совершенно разным жанрам. Единственное, что их объединяет, кроме того, что они бессовестно хороши – это то, что все они выпущены британским кинематографом.
«Тетка Чарлея» — один из самых переснимаемых фильмов в мире. Ни одно кино не имеет столько ремейков, как этот фильм.

Все мало-мальски уважаемые театры вводят в свой репертуар эту неустаревающую пьесу. Даже далекий Восток с его непостижимым для европейца менталитетом с удовольствием смеется над приключениями переодетого мужчины.

Японец в розовом – тоже тетя Люсия. Кадр YouTube

Все «тетушки» в мире, выходящие на сцену или телеэкраны, совершенно разные. Все – абсолютно замечательные. Но для «нашего человека» донна Роза, приехавшая из страны, «где много диких обезьян» в исполнении Александра Калягина и великолепный актерский состав фильма «Здравствуйте, я ваша тетя!» навсегда останутся самыми лучшими.

Вам может быть интересно:
75 лет Александру Калягину: Сан Саныч, давайте жить… долго! Что осталось за кадром и как сложились судьбы юных героев фильма-сказки «Про Красную Шапочку» Новогодние блюда из любимых фильмов, которые стоит взять на заметку
Тэги:
Александр КалягинАрмен ДжигарханянЕвгений ЛеоновкиноОлег Табаков

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!
Кадр из фильма «Здравствуйте, я ваша тетя» (1975 г.) «Здравствуйте, мы ваши тети!» или когда родилась донна Роза

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Закулисье кино: что происходило на съемках фильма «Здравствуйте, я ваша тетя!»
Интересно?
Поделись с друзьями: