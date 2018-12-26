Закулисье кино: что происходило на съемках фильма «Здравствуйте, я ваша тетя!»
Донна Роза Д’Альвадорез в исполнении Александра Калягина стала нам родной и близкой. Но мало, кто знает, что она была всего лишь одной в нескончаемой череде «тетушек», выходящих к зрителям вот уже более 125 лет
Отряд тетушек
На самом деле, сюжет картины составила написанная еще в XIX веке пьеса «Charley’s Aunt» («Тетка Чарли»). Пьесу специально для актера-комедианта Уильяма Пенли написал драматург Брэндон Томас. Премьера состоялась 29 февраля 1892 года и с тех пор эту пьесу только в лондонской постановке сыграли 1466 раз! А на Бродвее, неслыханное дело, пьеса с успехом шла четыре театральных сезона подряд.
С приходом кинематографа, авторы немого кино стали обращаться к классике, которую можно было адаптировать к переносу на экраны. «Тетка Чарли» как нельзя лучше подошла для этих целей. Баловство кинорежиссеров, добавленное к классическому сюжету, ввергало неискушенных зрителей в гомерический хохот.
Ни бюджета, ни времени…
Времени тоже не хватало ни на что. О том, чтобы переодеться и снять грим на время обеда, не было и речи. Александру Калягину приходилось бежать в столовую прямо в костюме донны Розы. Сказать, что лысая женщина в оборках поражала случайных посетителей киностудии – значит, не сказать ничего.
В Джигарханяна бросали торт из зубной пасты
В фильме есть сцена, где все бросаются тортами. Костюмер просила каждого актера отнестись в съемке очень ответственно, ведь костюмы придется чистить перед каждым дублем.
Но сразу снять все равно не получилось: Калягин удачно залепил тортом в Джигарханяна и не смог удержаться от хохота. Пришлось отложить съемку на время, пока костюмы приводили в порядок.
Так что торты, которые летали в фильме «Здравствуйте, я ваша тетя», были сделаны из зубной пасты. Правда, не понятно, чем зубная паста безопаснее при попадании в глаза, например.
Козаков скопировал хромоту Гердта
Отказаться от такого было невозможно, поэтому роль в фильме досталась великолепному Михаилу Козакову. Хромоту своему полковнику Казаков добавил сам: так он отдал честь Гердту, хромавшему после ранения.
«Фишка» судьи Кригса
Кто мог стать донной Розой
Но действительно народная любовь к нему пришла с образом донны Розы. Фильм, кстати, мог выглядеть совершенно по-другому. Ведь на главную роль претендовали сразу несколько отличных актеров.
Пробовали Олега Табакова, Евгения Леонова и даже далекого от комедийного жанра Евгения Матвеева. Но режиссер Виктор Титов выбрал Калягина и не прогадал. Тем более, годом ранее он уже работал с Александром Александровичем, снимая фильм «Девочка с косичками».
Все мало-мальски уважаемые театры вводят в свой репертуар эту неустаревающую пьесу. Даже далекий Восток с его непостижимым для европейца менталитетом с удовольствием смеется над приключениями переодетого мужчины.
Все «тетушки» в мире, выходящие на сцену или телеэкраны, совершенно разные. Все – абсолютно замечательные. Но для «нашего человека» донна Роза, приехавшая из страны, «где много диких обезьян» в исполнении Александра Калягина и великолепный актерский состав фильма «Здравствуйте, я ваша тетя!» навсегда останутся самыми лучшими.