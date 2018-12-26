Закулисье кино: что происходило на съемках фильма «Здравствуйте, я ваша тетя!»

Отряд тетушек

На самом деле, сюжет картины составила написанная еще в XIX веке пьеса «Charley’s Aunt» («Тетка Чарли»). Пьесу специально для актера-комедианта Уильяма Пенли написал драматург Брэндон Томас. Премьера состоялась 29 февраля 1892 года и с тех пор эту пьесу только в лондонской постановке сыграли 1466 раз! А на Бродвее, неслыханное дело, пьеса с успехом шла четыре театральных сезона подряд.

С тех пор «Тетка Чарли» победоносно шествует по миру, совершенно не собираясь останавливаться. Спектакль поставили в стольких странах мира, что устанешь перечислять. Одной из первых эстафету подхватила Швеция: там «Тетушка» вышла уже в 1894 году. Она была милой и откровенно усатой.

С приходом кинематографа, авторы немого кино стали обращаться к классике, которую можно было адаптировать к переносу на экраны. «Тетка Чарли» как нельзя лучше подошла для этих целей. Баловство кинорежиссеров, добавленное к классическому сюжету, ввергало неискушенных зрителей в гомерический хохот.

Ни бюджета, ни времени…

Но вернемся к знакомой нам донне Розе, а точнее, к моменту съемок фильма. Бюджет, выделенный на картину, был мал настолько, что не было денег даже на павильон. Поэтому снимали, где придется и во все доступное время.

Времени тоже не хватало ни на что. О том, чтобы переодеться и снять грим на время обеда, не было и речи. Александру Калягину приходилось бежать в столовую прямо в костюме донны Розы. Сказать, что лысая женщина в оборках поражала случайных посетителей киностудии – значит, не сказать ничего.

В Джигарханяна бросали торт из зубной пасты

Из-за того же отсутствия бюджетных денег, костюмы для актеров были исполнены всего в одном экземпляре. Артисты – народ безалаберный, поэтому костюмер чуть не сошла с ума за время съемок.

В фильме есть сцена, где все бросаются тортами. Костюмер просила каждого актера отнестись в съемке очень ответственно, ведь костюмы придется чистить перед каждым дублем.

Но сразу снять все равно не получилось: Калягин удачно залепил тортом в Джигарханяна и не смог удержаться от хохота. Пришлось отложить съемку на время, пока костюмы приводили в порядок.

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Как бы весело ни выглядела перестрелка тортами, киношники говорят, что это – испытание не для слабонервных. И что лучше даже не пытаться бросаться настоящими тортами, потому что травм не избежать.

Так что торты, которые летали в фильме «Здравствуйте, я ваша тетя», были сделаны из зубной пасты. Правда, не понятно, чем зубная паста безопаснее при попадании в глаза, например.

Козаков скопировал хромоту Гердта

Влюбленного в донну Розу полковника Чеснея должен был играть Зиновий Гердт . Но так сложилось, что на время съемок Театр кукол Образцова, где служил Зиновий Ефимович, уезжал на гастроли по Европе.

Отказаться от такого было невозможно, поэтому роль в фильме досталась великолепному Михаилу Козакову. Хромоту своему полковнику Казаков добавил сам: так он отдал честь Гердту, хромавшему после ранения.

«Фишка» судьи Кригса

Кто мог стать донной Розой

На ту же роль полковника пробовался и Армен Джигарханян. Но после проб стало совершенно ясно, что актер абсолютно гармоничен в роли судьи Кригса. Находкой стали в спешке приклеенные вверх ногами усы. Обнаружилось это уже тогда, когда актер вошел в кадр. Режиссер не остановил съемку, в остальном эпизод был отснят идеально. А перевернутые усы стали своего рода «фишкой» Кригса.

Актера Калягина тогда практически никто не знал. Нет, у него уже были роли, он уже показал себя совершенно разноплановым актером.

Но действительно народная любовь к нему пришла с образом донны Розы. Фильм, кстати, мог выглядеть совершенно по-другому. Ведь на главную роль претендовали сразу несколько отличных актеров.

Пробовали Олега Табакова, Евгения Леонова и даже далекого от комедийного жанра Евгения Матвеева. Но режиссер Виктор Титов выбрал Калягина и не прогадал. Тем более, годом ранее он уже работал с Александром Александровичем, снимая фильм «Девочка с косичками».

«Тетка Чарлея» — один из самых переснимаемых фильмов в мире. Ни одно кино не имеет столько ремейков, как этот фильм.

Все мало-мальски уважаемые театры вводят в свой репертуар эту неустаревающую пьесу. Даже далекий Восток с его непостижимым для европейца менталитетом с удовольствием смеется над приключениями переодетого мужчины.

Все «тетушки» в мире, выходящие на сцену или телеэкраны, совершенно разные. Все – абсолютно замечательные. Но для «нашего человека» донна Роза, приехавшая из страны, «где много диких обезьян» в исполнении Александра Калягина и великолепный актерский состав фильма «Здравствуйте, я ваша тетя!» навсегда останутся самыми лучшими.