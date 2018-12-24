Анна Калашникова рассказала, как встречала Новый год в студенческие времена

Новый год для меня – это семейный праздник. Наверное, я никого этим не удивлю, но новогодняя ночь с близкими – это традиция, которую я никогда не нарушаю. Помню, как всегда страдала, если вдруг в студенческие годы мне не удавалось прилететь на эту ночь домой к родителям. Никакие громкие вечеринки не могут заменить тепло и уют, которые дарит семья.

Кстати, насчет громких вечеринок. Как-то раз, отмечая Новый год с моими однокурсниками из МАИ (Московский авиационный институт – прим. ред.) в Москве, мы собрались все вместе дома и украсили елку мобильными телефонами, на которых в то время стояли различные рингтоны, их было модно ставить вместо гудков.

Помните, например, «Черный бумер» Сереги? Так вот, с одной части телефонов мы звонили на те, которыми нарядили елку – экраны переливались, музыка играла, а нам было весело. Я никогда этого не забуду. Мы всегда креативили с друзьями.

В моей жизни было много интересных историй про Новый год. Например, однажды с подругой выбежали из квартиры к соседке, а ключи забыли. В итоге пришлось вызывать МЧС и отмечать праздник уже с ними!

Пару раз я оказывалась в новогоднюю ночь в дороге – кстати, потом в течение года было очень много поездок. Но я каждый забавный случай вспоминаю с улыбкой – в конце концов, мне есть, что сейчас написать и поностальгировать о студенческих годах.

Что касается этого года, то встречать 2019 буду с родителями и сыночком. Сейчас по максимуму пытаюсь закрыть рабочие вопросы и на праздниках отправиться с семьей в Таиланд, а затем в санаторий Кисловодска.

Если честно, то хочется просто выдохнуть и набраться сил перед предстоящими 365 рабочими днями. Чем старше становлюсь, тем меньше хочется развлечений, хочется больше уюта и тишины. Как раз недавно прилетела из Стамбула, куда летала на INFLOW Summit, познакомилась там с очень популярными мировыми блогерами. Ребята каждый день устраивали after-party в номере, звали к ним присоединиться, а я бежала к себе, чтобы поговорить с ребенком, ведь дороже его улыбки не может быть ничего.

Кстати, я бы очень хотела сказать, что в Новый год принято заходить с позитивным настроем и хорошем настроении, поэтому не держите в себе злость и обиды – просто отпустите все, пожелайте всем добра и вперед. Я лично верю в законы притяжения и законы Вселенной. А теперь, пожалуй, отправлюсь за подарками, ведь до главной ночи года остается меньше недели…