Ольга Кабо шокировала мужа

Звездный редактор Teleprogramma.pro, ведущая шоу "Секрет на миллион" (НТВ). Лера еженедельно в рамках своей программы встречается со звездными гостями, делится с нами своими ощущениями от разговора и деталями съемочного процесса.

Лера Кудрявцева Звездный редактор Teleprogramma.pro, ведущая шоу "Секрет на миллион" (НТВ). Лера еженедельно в рамках своей программы встречается со звездными гостями, делится с нами своими ощущениями от разговора и деталями съемочного процесса.

Ольга выглядит действительно великолепно – ей не дашь ни пятьдесят, ни даже сорок лет. Может показаться, что красота Ольги – результат пластических операций. Однако это не так.

– Я боюсь потерять лицо, – объясняет актриса. – Поэтому предпочитаю свои морщинки холить и лелеять.

В школе Оля была скромной и тихой. Мальчишки не особенно обращали внимание на миловидную девчонку. Поэтому первый поцелуй Ольги случился не в школе, а на съемочной площадке.

– Мне было восемнадцать лет, – улыбается Ольга. – Целоваться предстояло с замечательным актером Лешенькой Яковлевым, который играл главную роль в фильме «Миллион в брачной корзине».

Ольга очень переживала, нервничала, даже подошла к режиссеру и сказала, что не справится… В результате девушку учили целоваться всей командой – прямо в процессе съемок.

Первая же настоящая любовь случилась у Ольги чуть позже – с мужчиной, имя которого она до сих пор держит в секрете. К сожалению или к счастью, стать семьей им было не суждено…

– Он показал мне, какой должна быть женщина, каким должен быть мужчина, – с теплом вспоминает о своем первом мужчине Ольга.

Отцом ее первого ребенка, дочери Татьяны, стал бизнесмен Эдуард Василишин. Когда они познакомились, Ольга уже была звездой. Эдуард увидел ее на одном московском фестивале и решил познакомиться. На тот момент мужчина был женат, но не мог устоять перед обаянием Кабо. Вскоре Эдуард понял, что пора круто менять свою жизнь – развелся с женой и ушел к Ольге. Четыре года спустя они поженились.

Эдуард неоднократно просил Ольгу уйти из профессии и всецело принадлежать ему: преданно ждать с работы, сопровождать в путешествиях… Ольга решила попробовать, а потом поняла, что просто не может жить без творчества.

– В какой-то момент я попросила его отпустить меня, и мы расстались, – вспоминает Ольга. – Хотя у нас была семья и я не хотела ее разрушать.

Когда родители развелись, Тане было всего два с половиной года, поэтому их расставание не причинило ей сильной боли. Отец никогда не бросал дочь, он поддерживал ее и морально, и финансово.

Сейчас дочь Татьяны и Эдуарда уже совсем взрослая – ей двадцать лет. Она с шести лет и до недавнего времени занималась балетом. Балет – занятие непростое, не говоря уже о том, что нужно постоянно следить за весом. Юные балерины фактически голодали – даже воду не пили перед контрольным взвешиванием, ведь из-за совсем небольшого перевеса могли выгнать из академии хореографии.

Осознав, что не хочет провести в таких мучениях всю свою жизнь, Татьяна рассталась с миром профессионального балета, но от танцев не отказалась – сейчас она учится в ГИТИСе на балетмейстера.

Когда в жизни Ольги появился второй ребенок, сын Николай, Таня, конечно, начала ревновать. Да и отношения с отчимом, человеком военным, сложились у девочки не сразу: он пытался ее воспитывать, а Таня хотела жить так, как считает нужным.

Татьяна Василишина приехала ко мне в студию и рассказала, как складываются их с мамой и отчимом отношения.

– Мы с мамой больше подруги, чем мама и дочь, – рассказывает девушка, которая живет одна с шестнадцати лет. – У меня, благодаря маме и папе, есть помощница по хозяйству, чтобы я занималась творчеством и не отвлекалась на уборку.

Когда Ольга и Николай объявили Тане, что у нее будет братик или сестренка, девушка испытала шок.

– Я привыкла быть одна, сработал подростковый эгоизм, – улыбается Таня. – Но сейчас у нас с братом прекрасные отношения, мы любим проводить время вместе.

В этом году Ольга и Николай отметили девять лет совместной жизни. За это время их отношения, конечно, изменились, но не испортились.

– Если сначала мы были страстными влюбленными, как шампанское, то теперь мы родные, любящие и терпеливые люди, – говорит Ольга.

Они встретились солнечным осенним днем… Актриса шла по Петровке, вся в белом, в прекрасном расположении духа. Ольга улыбнулась мужчине и прошла мимо, а он потом долго смотрел ей вслед и решил во что бы то ни стало познакомиться. Мужчина поступил мудро – инсценировал встречу в ресторане, взял у Ольги телефон и потом целый месяц ждал дня ее рождения, чтобы сделать сюрприз. Николай узнал, в каком ресторане Ольга отмечала праздник, и прислал подарок – букет цветов и дорогие часы.

– Через месяц он сделал мне предложение, – улыбается актриса. – Николай настолько убедил меня в том, что мы должны быть вместе, что я просто подчинилась его мужскому напору и уверенности.

Николай Разгуляев пришел ко мне в студию, чтобы поддержать любимую жену и рассказать об их счастливой семейной жизни. Супруги живут в собственном доме в поселке Нахабино. Его начал строить Николай, еще не зная, что вскоре встретит свою судьбу в лице Ольги Кабо. Полноправными хозяевами этого дома являются не только люди, но и три таксы, которым там очень вольготно.

Николаю Разгуляеву нравится охотиться. Ольга не разделяет это его увлечение – она жалеет животных.

– Я очень радуюсь, когда муж приходит с охоты ни с чем, – честно признается Ольга.

Впрочем, никакие разногласия не способны внести разлад в эту крепкую семью. Кто знает, стала бы она такой, если бы не сын Николая и Ольги Витя, которого актриса родила в 44 года.

– Мы думали о ребенке, хотели его и были к нему готовы, но не складывалось, – вспоминает Ольга. – Врачи говорили, что мы полностью здоровы и должны либо ждать, либо делать ЭКО.

Супруги поговорили о этом и решили просто отпустить ситуацию. А во время очередных съёмок Ольга поняла, что беременна.

– Коля был в шоке, – с улыбкой признается Ольга. – Он молча ушел в свою комнату и долго оттуда не появлялся. А я так и осталась на кухне, не понимая, что делать.

Дело в том, что у Николая на тот момент были проблемы в бизнесе и он сильно переживал за семью. Однако, переварив эту новость, сказал, что искренне ждет этого ребенка. Сейчас Вите уже шесть и он растет замечательным мальчуганом. Родители балуют мальчика и стараются проводить с ним как можно больше времени.

Так, Ольга с сыном занимаются конным спортом. У актрисы есть свой племенной жеребец по кличке Покровитель, который помогает ей поддерживать форму. У Вити собственного скакуна пока нет – мальчик катается на пони – но какие его годы?

Ольга производит впечатление женщины сильной и искренней, и мне казалось, что она откроет и свой самый главный секрет. Этот секрет связан с человеком, с которым Ольгу многое связывает, но о котором она предпочитает не распространяться.

– Это очень хороший человек, – сказала Ольга и сожгла конверт в пламени свечи. – Мне просто очень спокойно, что этот секрет остался в моей душе и что эта тайна остается тайной, несмотря ни на что.

Говоря об этом, Ольга плакала. Это были слезы не актрисы, но женщины, которая умеет любить всем своим огромным и горячим сердцем.