«Апокалипсис»: трагедия семьи, племени, цивилизации в фильме Мэла Гибсона
Картины голливудского актера нельзя назвать добрыми, хоть сам он и говорит, что в сюжет всех его фильмов всегда заложена надежда, а все предшествующие события являются ступенькой к лучшему будущему.
На первый взгляд, фильм «Апокалипсис» повествует о судьбе индейца-майя по имени Лапа Ягуара. Но не все так просто. Режиссер слой за слоем вскрывает проблемы целой цивилизации. Попробуем же и мы проследить череду повествований, предложенных нам в фильме.
Лапа Ягуара: личное
По сюжету, молодой индеец с соплеменниками охотится в джунглях Юкатана. Во время преследования добычи охотники встречают остатки такого же лесного племени, которым пришлось покинуть свое поселение.
Мужчина успевает спрятать свою беременную жену и ребенка в природный колодец, сенот, пустующий из-за засухи, но сам попадает в плен. По дороге в город захватчиков воины, ведущие плененных, встречают девочку-пророка, которая предрекает им гибель мира.
Семерка: семья
Спасти мать и ее детей может только чудо. Ситуация в дальнейшем только усугубляется: колодец начинает затапливать дождевой водой, а у женщины начинаются роды. К тому же, их замечает чужак…
Город: упадок
Мэл Гибсон показывает город майя насквозь пронизанным коррупцией. Социальные слои разделены: на фоне роскоши правителей процветает нищета, жрецы уже даже религиозным страхом не могут держать народ в повиновении.
Цивилизация: закат
Время, в которое происходит действие фильма, описывает время заката цивилизации майя. Своего расцвета она достигла в период с 250 до 900 года нашей эры.
Даже в наше время прекрасно сохранившиеся пирамиды в Паленке, Чичен-Ице, Тулуме свидетельствуют о том, что люди не собирались их покидать. Но почему-то покинули. Засуха? Войны? Вырубка лесов? Восстания? Причина, скорее всего, останется тайной.
Конкистадоры: апокалипсис
Может быть, христианин Мэл Гибсон и подает как надежду приход миссионеров на землю Юкатана, раздираемую междоусобными войнами, но на самом деле именно он стал Апокалипсисом для народа майя.
Разрушались стелы, уничтожались фрески, а ведь они несли на себе рассказы о династиях, правителях и событиях, происходивших на этих землях. Около 3500 лет существовала цивилизация майя.
Приплывшие «белые боги» уничтожили ее и рассеяли остатки всего за 170 лет. Они привезли с собой оспу, корь и грипп, косившие индейцев целыми городами. Насадили новую веру, завоевали и подчинили Испании существующие города.
Сегодняшние майя: кто они?
Сейчас майя практически не помнят своего прошлого. Большая их часть – христиане, но есть и те, кто живет по верованиям предков. Вернее будет сказать, что эта вера – смесь из христианства и майяских традиций.
Майя по-прежнему приносят жертвы, но теперь это всего лишь специи, свечи или домашняя птица. Впрочем, последнее только для туристов. Для зрелищности, так сказать.
Но когда тексты были расшифрованы, ученые изумились глубине познаний древних. Их календари были точны, астрономические расчеты приближены к современным, карты звездного неба подробны, а математические вычисления включали в себя как практическую, так и абстрактную части.
Столь точные и глубокие познания взволновали добрую половину человечества, когда публика узнала о существовании календаря майя, который обещал апокалипсис 21.12.2012 года.
В фильме все закончилось хорошо, насколько это возможно. Хоть в страхе и опасности, но родился ребенок, выжили и мать со старшим сыном. Отец хоть и раненый, но сумел вернуться и успеть спасти семью.
Они ушли в лес, чтобы обосноваться где-то еще. Уничтоженное стойбище и есть их личный апокалипсис. А корабли Эрнандеса де Кордобы у берега – апокалипсис для всего народа майя.