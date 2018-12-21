Звездные истории «Апокалипсис»: трагедия семьи, племени, цивилизации в фильме Мэла Гибсона
Звездные истории

«Апокалипсис»: трагедия семьи, племени, цивилизации в фильме Мэла Гибсона

Анна Русич

Картины голливудского актера нельзя назвать добрыми, хоть сам он и говорит, что в сюжет всех его фильмов всегда заложена надежда, а все предшествующие события являются ступенькой к лучшему будущему.

На первый взгляд, фильм «Апокалипсис» повествует о судьбе индейца-майя по имени Лапа Ягуара. Но не все так просто. Режиссер слой за слоем вскрывает проблемы целой цивилизации. Попробуем же и мы проследить череду повествований, предложенных нам в фильме.

Лапа Ягуара: личное

Майя не носили таких украшений, Гибсон использовал их для зрелищности. Кадр из фильма «Апокалипсис» (2006 г.)

По сюжету, молодой индеец с соплеменниками охотится в джунглях Юкатана. Во время преследования добычи охотники встречают остатки такого же лесного племени, которым пришлось покинуть свое поселение.

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Причина становится ясна на следующий же день: на деревню Лапы Ягуара нападают воины – охотники за головами, те же самые, что согнали с места встреченных в лесу беженцев.

Мужчина успевает спрятать свою беременную жену и ребенка в природный колодец, сенот, пустующий из-за засухи, но сам попадает в плен. По дороге в город захватчиков воины, ведущие плененных, встречают девочку-пророка, которая предрекает им гибель мира.

«Хочешь знать, как ты умрешь?». Кадр из фильма «Апокалипсис» (2006 г.)

Семерка: семья

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В фильме очень ярко показан ужас матери по имени Семерка, у которой не только беззащитный ребенок на руках, но и нерожденное дитя. А впереди абсолютно безвыходная ситуация, из которой есть только два выхода: либо вражеские воины их всех найдут в колодце и тогда их ждут пытки и смерть, либо их все равно ждет смерть, но только от голода и жажды.

Спасти мать и ее детей может только чудо. Ситуация в дальнейшем только усугубляется: колодец начинает затапливать дождевой водой, а у женщины начинаются роды. К тому же, их замечает чужак…

Город: упадок

Пирамиды майя и в наши дни выглядят внушительно. Фото: pixabay

Мэл Гибсон показывает город майя насквозь пронизанным коррупцией. Социальные слои разделены: на фоне роскоши правителей процветает нищета, жрецы уже даже религиозным страхом не могут держать народ в повиновении.

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Цивилизация: закат

Хоть индейцы майя и протестуют, но некоторые их ритуалы действительно устрашающими. Кадр из фильма «Апокалипсис» (2006 г.)

Время, в которое происходит действие фильма, описывает время заката цивилизации майя. Своего расцвета она достигла в период с 250 до 900 года нашей эры.

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А вот к 1517, о котором идет речь, от многих каменных городов мало что осталось. Большинство из них было заброшено еще до прихода конкистадоров. Массовый исход из городов начался еще в Х веке, и совершенно непонятно, что же сгоняло людей с мест, где была прекрасно налажена инфраструктура.

Даже в наше время прекрасно сохранившиеся пирамиды в Паленке, Чичен-Ице, Тулуме свидетельствуют о том, что люди не собирались их покидать. Но почему-то покинули. Засуха? Войны? Вырубка лесов? Восстания? Причина, скорее всего, останется тайной.

Конкистадоры: апокалипсис

Страницы книги Чилам-Балам, где говорится о конце света. Источник: wikimedia/Carlos Reusser Monsalvez

Может быть, христианин Мэл Гибсон и подает как надежду приход миссионеров на землю Юкатана, раздираемую междоусобными войнами, но на самом деле именно он стал Апокалипсисом для народа майя.

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С приходом европейцев упадок цивилизация майя стал стремительным. Были утеряны древние знания, письменность, традиции. Инквизиция преследовала любые проявления майяской науки.

Разрушались стелы, уничтожались фрески, а ведь они несли на себе рассказы о династиях, правителях и событиях, происходивших на этих землях. Около 3500 лет существовала цивилизация майя.

Приплывшие «белые боги» уничтожили ее и рассеяли остатки всего за 170 лет. Они привезли с собой оспу, корь и грипп, косившие индейцев целыми городами. Насадили новую веру, завоевали и подчинили Испании существующие города.

Сегодняшние майя: кто они?

Более 3500 лет было отмерено цивилизации майя. Кадр из фильма «Апокалипсис» (2006 г.)

Сейчас майя практически не помнят своего прошлого. Большая их часть – христиане, но есть и те, кто живет по верованиям предков. Вернее будет сказать, что эта вера – смесь из христианства и майяских традиций.

Майя по-прежнему приносят жертвы, но теперь это всего лишь специи, свечи или домашняя птица. Впрочем, последнее только для туристов. Для зрелищности, так сказать.

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Свои корни индейцы забыли. Секреты письменности пришлось постигать заново и успехов в этом деле достигли только в середине ХХ века.

Но когда тексты были расшифрованы, ученые изумились глубине познаний древних. Их календари были точны, астрономические расчеты приближены к современным, карты звездного неба подробны, а математические вычисления включали в себя как практическую, так и абстрактную части.

Столь точные и глубокие познания взволновали добрую половину человечества, когда публика узнала о существовании календаря майя, который обещал апокалипсис 21.12.2012 года.

Картина получилась зрелищной и многоплановой, хоть и перенасыщенной гиперболами. Кадр из фильма «Апокалипсис» (2006 г.)

В фильме все закончилось хорошо, насколько это возможно. Хоть в страхе и опасности, но родился ребенок, выжили и мать со старшим сыном. Отец хоть и раненый, но сумел вернуться и успеть спасти семью.

Они ушли в лес, чтобы обосноваться где-то еще. Уничтоженное стойбище и есть их личный апокалипсис. А корабли Эрнандеса де Кордобы у берега – апокалипсис для всего народа майя.

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Кадр из фильма "Апокалипсис" (2006 г.) «Апокалипсис»: трагедия семьи, племени, цивилизации в фильме Мэла Гибсона

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