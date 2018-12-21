Звездные истории Помощь шамана, фронт, песни, три брака и дочка в 62 года: как сложилась судьба исполнителя культового хита «Увезу тебя я в тундру» Кола Бельды
Звездные истории

Помощь шамана, фронт, песни, три брака и дочка в 62 года: как сложилась судьба исполнителя культового хита «Увезу тебя я в тундру» Кола Бельды

Ольга Моисеева

21 декабря 1993 года артиста не стало. Мы решили вспомнить, какую жизнь прожил певец и как на его судьбу повлияла Екатерина Фурцева.

«Мы поедем, мы помчимся на оленях утром ранним…» — обещал жизнерадостный певец, и каждый, кто слышал эту песню человека, влюбленного в Крайний Север, невольно начинал улыбаться.

Мальчик из деревни Муха

Кола появился на свет 2 мая 1929 года в крошечной деревне под названием Муха, что в Хабаровском крае. Все жители этой деревни носили фамилию Бельды, а когда не стало родителей маленького Кола, его взяла на воспитание тетка. Мальчик сильно заикался, и лечил его шаман — к врачам обращаться было не принято.

Через некоторое время мальчик попал в интернат, а оттуда сбежал на фронт — как раз началась война. Нелегкая судьба подростка-сироты тронула сердца военных моряков, и они взяли его с собой. Так Кола стал юнгой на Тихоокеанском флоте.

Моряк с музыкальным уклоном

Кола Бельды в фильме «Русский сувенир» (1960 г.)

Совсем скоро, попав в новую для себя среду, он почти забыл о своем заикании. Более того — у Кола оказался сильный красивый голос, и он полюбил петь.

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Не бросая службу на флоте, парнишка сумел экстерном окончить музыкальное училище. А после окончания войны, уже ветераном-орденоносцем, Кола пошел учиться в Саратовскую консерваторию, понимая: без музыки, без песен он теперь не сможет жить.

Помогать парню было некому, и он совмещал учебу с работой на заводе. Потом были выступления в областной филармонии, но все же Кола Бельды, вероятно, стал бы одним из многих «национальных» рядовых исполнителей, если бы не случай.

Покровительство Фурцевой

Кола Бельды в фильме «В этот праздничный вечер» (1959 г.)

О советском министре культуры Екатерине Фурцевой рассказывают многое — и хорошее, и плохое. Но одно бесспорно: эта женщина обладала профессиональным чутьем. Именно она, услышав выступление Кола Бельды на Московском молодежном фестивале в 1957 году, сразу поняла: у парня — большое будущее.

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На тот момент в стране просто не было таких самобытных исполнителей с уникальным репертуаром, молодой представитель северного народа мог бы стать струей «свежего воздуха» для советской эстрады. Так Кола попал в Москонцерт.

Спустя пару лет надежды Фурцевой оправдались — Кола Бельды завоевал первое место на Всероссийском эстрадном конкурсе. С того дня начинается его звездная биография.

«Золотой голос Севера»

Кола Бельды в фильме «Русский сувенир» (1960 г.)

Ни много, ни мало — три десятилетия продолжалась гастрольная деятельность Кола Бельды. Он исколесил весь Советский Союз, побывал во многих других странах.

Его выступления неизменно завораживали: необычные напевы, странные инструменты, непривычный тембр, яркие костюмы… Кола использовал в своем творчестве шаманские песни, превратив их в захватывающие спектакли.

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Словом, его номера всегда были зрелищными и интересными, залы неизменно были полными. Мэр французского города Мезен присвоил нашему певцу неофициальное звание «Золотого голоса Севера».

Талантливого самородка заметили на телевидении, стали приглашать в «Голубой огонек», потом — в кино… В 70-х годах он стал невероятно популярным исполнителем, а после того, как Кола Бельды спел песню «Чукча в чуме ждет рассвета», по Москве начали гулять анекдоты про наивного чукчу, приехавшего в столицу.

Три брака и единственная дочь

Встретив в Саратове в 1950 году заботливую симпатичную женщину Нину Павловну, Кола решил жениться, несмотря на большую разницу в возрасте, — невеста была на 15 лет старше.

Вместе им легче было выжить в те голодные послевоенные годы. Но, видимо, не только это соображение связывало супругов, потому что их брак продлился 15 лет, а потом они расстались.

И во второй раз Кола женился надолго — с Ларисой Семеновной они прожили 23 года и жили бы дальше, если бы не смерть, унесшая жизнь его супруги.

Детей в этих браках у Кола не было, зато третья женитьба принесла певцу долгожданную радость — родилась дочка. 62-летний певец познакомился со своей соотечественницей Ольгой и уже на следующий день сделал ей предложение.

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29-летняя Ольга потом рассказывала, что, несмотря на возраст Кола, она влюбилась в него сразу, с первого взгляда. Он очаровал молодую образованную женщину, врача по специальности, гостеприимством, галантностью, интересными рассказами из своей богатой биографии…

Родители Ольги, узнав о планах дочери, были шокированы, мама сразу сказала: «Только через мой труп!». Они были убеждены: такая знаменитость, как Кола Бельды, обязательно окажется избалованным и ветреным.

Но Ольга сумела их переубедить. Кстати, многие тогда считали, что Ольга вышла замуж за «звезду» по расчету. Но в то время Кола Бельды уже отошел от концертной деятельности, он стал обычным пенсионером и собирался возвращаться из Москвы на родину, на Север.

«Молодые» стали жить в Хабаровске, там же в 1991 году у них родилась дочь, которую назвали Еленой. К сожалению, Кола Бельды недолго суждено было наслаждаться семейным счастьем…

Счастье длиной в 3 года

Пришли жестокие и черствые 90-е. Кола Бельды, еще недавно невероятно популярный певец, пытался заработать денег для семьи как только мог.

Ольга рассказывала журналистам, что одно время он занялся опасным бизнесом — вместе с друзьями покупал теплоходы, а затем продавал их китайцам, на металл. Не имея опыта, часто оставался в убытке, им пользовались — имя Кола Бельды по-прежнему было известным и легко открывало нужные двери.

Своего жилья у семьи не было, они мыкались по съемным квартирам и гостиницам, порой на обед Ольге приходилось готовить соевое мясо с луком… Но они все равно были счастливы — радовались подрастающей Леночке, каждому ее новому слову, улыбке.

А между тем изношенное сердце певца, пережившего войну, голод и сиротство, то и дело начинало стучать с перебоями. А к врачам обращаться он категорически отказывался…

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Кола Бельды умер на глазах у жены и маленькой дочки, когда они пошли в магазин. Мужчина внезапно остановился, затем упал…

Когда приехала скорая, было уже поздно. Маленькая Леночка плакала, не понимая, что происходит, и пыталась пальчиками открыть папе глаза…

А для Ольги буквально померк свет. Еще недавно их хлебосольный дом был полон гостей, и вдруг она осталась с дочкой одна.

После знаменитого мужа не осталось никаких накоплений — он всегда с готовностью помогал людям, а для себя ничего не сумел скопить. Но Ольга взяла себя в руки, много работала, училась, вырастила Леночку.

Сейчас Елене Бельды 27 лет, она получила специальность экономиста, работает, а еще много времени посвящает музыке. Она говорит, что папа всегда рядом с ней…

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Кола Бельды. Источник - wikimedia.org Позднее семейное счастье Кола Бельды

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