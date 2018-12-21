Девушка недели: кто сыграл рыжую красавицу из «Аквамена», о которой говорят в Рунете
В России актрису знают как женщину, которая разбила сердце голливудского пирата Джонни Деппа. Догадались, про кого мы?
После выхода на большие экраны супергеройского фильма «Аквамен» миллионы поклонников вселенной «DC Comics» задались вопросом: кто эта рыжая красотка, которая исполнила роль морской царицы Меры?
Отвечаем: это актриса Эмбер Херд — та самая, которая увела Джонни Деппа у Ванессы Паради, а потом разбила ему сердце. И сегодня она становится девушкой недели портала Teleprogramma.pro.
Стать актрисой — мечта из детства
Эмбер родилась и выросла в провинциальном городке Остин, в штате Техас. С детства она была необычным ребенком: на все имела свою точку зрения, которая зачастую шла вразрез не только с общепринятыми суждениями, но и правилами приличия.
Девочка не скрывала, что хочет стать актрисой. Она считала себя яркой личностью, звездой, которой должна засиять на Аллее славы. Жизнь в провинции была ей ненавистна. Тем не менее, это не мешало Херд быть ярой католичкой, которая соблюдала посты, не пропускала причастие и воскресные службы.
Когда Эмбер исполнилось 16, она потеряла веру в бога: в автокатастрофе погибла лучшая подруга школьницы. Эту утрату девочка переживала очень тяжело. Херд не только забросила воскресные службы, но и открыто объявила себя атеисткой. Чтобы родители окончательно поверили в изменение религиозных взглядов дочери, она бросила Католическую академию св. Михаила, в которой училась, и уехала из родного городка.
От модели до актрисы
Первой точкой на карте стал Нью-Йорк. Эмбер подрабатывала моделью, но работа не приносила желаемых денег и славы. К тому же, Херд быстро пришла к выводу, что это скучно! Да-да, не удивляйтесь. Работа, о которой мечтают почти все девочки в возрасте 15-17 лет, будущей звезде Голливуда пришла не по душе из-за монотонности.
В 2004 году 18-летняя красавица переехала в Лос-Анджелес, поближе к своей мечте — Голливуду. На девушку с эффектной внешностью стали обращать внимание режиссеры, и Эмбер быстро попала в кино. Она сыграла Лиз в пилотной серии «Джека и Бобби», Райли в сериале «Гора», продавщицу в «О. С. — Одинокие сердца».
Несмотря на то, что она постоянно снималась в кино — «В лучах славы», «Снадобье вурдалака», «Убийственная сексуальность», «Здесь и сейчас» и других — настоящая слава так и не приходила!
Эмбер постоянно работала над собой: читала книги, отрабатывала актерское мастерство и ходила по кастингам. Она мечтала, что режиссеры в итоге заметят ее богатый внутренний мир и перестанут относиться, как к Барби. И это произошло.
Знакомство с Джонни Деппом
Еще в 2000 году Джонни задумал экранизировать роман «Ромовый дневник» своего друга — писателя Хантера Томпсона, но сначала не доходили руки, а потом Хантер покончил с собой. В итоге реализовать проект Деппу удалось лишь в 2011 году.
На Эмбер он обратил внимание на съемках. Херд показалась Джонни белокурым ангелом, который спустился на землю. Деппу очень нравилось общаться со своей партнершей по цеху. Однажды в интервью он сказал, что Херд очень разносторонне развита. Она прекрасно разбирается в литературе, музыке и т.д.
Злопыхатели называли красотку разлучницей, но на самом деле все было не так. Эмбер игнорировала ухаживания пирата, чем еще больше подстегнула его интерес.
В итоге Джонни расстался с Ванессой и стал добиваться неприступной блондинки. Каждый день он отправлял ей букет цветов, и было неважно, в каком уголке мира она находится. Депп избаловал Херд старинными ювелирными украшениями, которые скупал в антикварных лавках. На своем острове Little Hall’s Pond Cay в Багамском архипелаге он построил бар из фильма «Ромовый дневник», одну из бухт назвал в честь возлюбленной и исключил из названия яхты имя Ванессы, заменив на Эмбер.
3 февраля 2015 года Херд вышла замуж за Деппа. Церемония прошла на острове пирата. Но уже в мае 2015 года красавица подала на развод, обвинив мужа в побоях.
После драматичного развода Эмбер встречалась с инженером-миллиардером Илоном Маском, но эти отношения закончились из-за большой загруженности партнеров на работе. Сейчас сердце красавицы свободно.