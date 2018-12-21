Девушка недели: кто сыграл рыжую красавицу из «Аквамена», о которой говорят в Рунете

После выхода на большие экраны супергеройского фильма «Аквамен» миллионы поклонников вселенной «DC Comics» задались вопросом: кто эта рыжая красотка, которая исполнила роль морской царицы Меры?

Отвечаем: это актриса Эмбер Херд — та самая, которая увела Джонни Деппа у Ванессы Паради, а потом разбила ему сердце. И сегодня она становится девушкой недели портала Teleprogramma.pro.

Стать актрисой — мечта из детства

Эмбер родилась и выросла в провинциальном городке Остин, в штате Техас. С детства она была необычным ребенком: на все имела свою точку зрения, которая зачастую шла вразрез не только с общепринятыми суждениями, но и правилами приличия.

Девочка не скрывала, что хочет стать актрисой. Она считала себя яркой личностью, звездой, которой должна засиять на Аллее славы. Жизнь в провинции была ей ненавистна. Тем не менее, это не мешало Херд быть ярой католичкой, которая соблюдала посты, не пропускала причастие и воскресные службы.

Когда Эмбер исполнилось 16, она потеряла веру в бога: в автокатастрофе погибла лучшая подруга школьницы. Эту утрату девочка переживала очень тяжело. Херд не только забросила воскресные службы, но и открыто объявила себя атеисткой. Чтобы родители окончательно поверили в изменение религиозных взглядов дочери, она бросила Католическую академию св. Михаила, в которой училась, и уехала из родного городка.

От модели до актрисы

Первой точкой на карте стал Нью-Йорк. Эмбер подрабатывала моделью, но работа не приносила желаемых денег и славы. К тому же, Херд быстро пришла к выводу, что это скучно! Да-да, не удивляйтесь. Работа, о которой мечтают почти все девочки в возрасте 15-17 лет, будущей звезде Голливуда пришла не по душе из-за монотонности.

В 2004 году 18-летняя красавица переехала в Лос-Анджелес, поближе к своей мечте — Голливуду. На девушку с эффектной внешностью стали обращать внимание режиссеры, и Эмбер быстро попала в кино. Она сыграла Лиз в пилотной серии «Джека и Бобби», Райли в сериале «Гора», продавщицу в «О. С. — Одинокие сердца».

Несмотря на то, что она постоянно снималась в кино — «В лучах славы», «Снадобье вурдалака», «Убийственная сексуальность», «Здесь и сейчас» и других — настоящая слава так и не приходила!

Эмбер постоянно работала над собой: читала книги, отрабатывала актерское мастерство и ходила по кастингам. Она мечтала, что режиссеры в итоге заметят ее богатый внутренний мир и перестанут относиться, как к Барби. И это произошло.

Знакомство с Джонни Деппом

Еще в 2000 году Джонни задумал экранизировать роман «Ромовый дневник» своего друга — писателя Хантера Томпсона, но сначала не доходили руки, а потом Хантер покончил с собой. В итоге реализовать проект Деппу удалось лишь в 2011 году.

На Эмбер он обратил внимание на съемках. Херд показалась Джонни белокурым ангелом, который спустился на землю. Деппу очень нравилось общаться со своей партнершей по цеху. Однажды в интервью он сказал, что Херд очень разносторонне развита. Она прекрасно разбирается в литературе, музыке и т.д.

Злопыхатели называли красотку разлучницей, но на самом деле все было не так. Эмбер игнорировала ухаживания пирата, чем еще больше подстегнула его интерес.

В итоге Джонни расстался с Ванессой и стал добиваться неприступной блондинки. Каждый день он отправлял ей букет цветов, и было неважно, в каком уголке мира она находится. Депп избаловал Херд старинными ювелирными украшениями, которые скупал в антикварных лавках. На своем острове Little Hall’s Pond Cay в Багамском архипелаге он построил бар из фильма «Ромовый дневник», одну из бухт назвал в честь возлюбленной и исключил из названия яхты имя Ванессы, заменив на Эмбер.

3 февраля 2015 года Херд вышла замуж за Деппа. Церемония прошла на острове пирата. Но уже в мае 2015 года красавица подала на развод, обвинив мужа в побоях.

После драматичного развода Эмбер встречалась с инженером-миллиардером Илоном Маском, но эти отношения закончились из-за большой загруженности партнеров на работе. Сейчас сердце красавицы свободно.