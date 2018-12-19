Сестры-соперницы: почему Марианна Вертинская всегда находилась в тени своих звездных родственников

На долю же Марианны доставались второстепенные роли. Так повелось с детства, когда обе сестрички ежедневно боролись за внимание и любовь отца. Александр Вертинский обожал дочек, но каждой из них казалось, что сестру он любит больше.

Детская ревность

Обе девочки ревниво следили за папой: кого он поцелует первой? Кому вручит подарок лучше? На кого посмотрит ласковее?

Анастасию в семье называли Настенькой, а Марианне отец придумал прозвище Биби. И Настю это приводило в отчаяние.

Ей казалось — только любимой дочке можно дать красивое имя Марианна, да еще в придачу и нежное прозвище! А Настеньки встречаются на каждом шагу, так зовут уборщицу в их школе, такое имя дают нелюбимым детям…

А когда отец купил для Марианны куклу в розовом платье, а для Насти — в голубом, разразился нешуточный скандал. Младшая, Анастасия, две недели не разговаривала с папой, считая себя обиженной.

Самые красивые актрисы

К Анастасии Вертинской слава пришла очень рано: в 15 лет она сыграла Ассоль в фильме Александра Птушко «Алые паруса», и, что называется, проснулась знаменитой.

Затем последовала роль Гуттиэре в «Человеке-амфибии», Офелия в «Гамлете»… Необычная, «нездешняя» красота младшей Вертинской, ее огромные, чуть раскосые глаза околдовали всех мужчин Советского Союза.

У Марианны профессиональная карьера складывалась более спокойно. Она окончила школу, поступила в Щукинское училище и стала играть в Театре им. Вахтангова. Впрочем, довольно долгое время старшей сестре приходилось играть второстепенные роли.

Не слишком заметными оказались и фильмы, в которых она сыграла. В 18 лет ее впервые пригласили в кино, через год Марианна сыграла в картине «Мне двадцать лет» («Застава Ильича»), — вместе с Андреем Тарковским и Андреем Кончаловским.

Актерскую карьеру Марианны Вертинской вполне можно назвать успешной. Зритель хорошо помнит ее по таким фильмам, как «Конец Любавиных», «Семь невест ефрейтора Збруева», «Капитан Немо», «Смерть под парусом»…

Однако таких блистательных ролей, как у Анастасии, у не все же не было. Сестер всю жизнь продолжали сравнивать: кто успешнее, кто красивее… Впрочем, сами они, став взрослыми и лишившись обожаемого отца, больше не донимали друг друга соперничеством и ревностью.

У сестер были разные компании, они проводили свободное время порознь. Наверное, поэтому им удалось избежать конкуренции в личной жизни: у каждой из них всегда было очень много поклонников. Так что поводов для зависти у сестер не было, они хорошо относились друг к другу, переживали, если у одной из них что-то не складывалось, радовались успехам сестры…

Поклонники и мужья

Марианна Вертинская не может пожаловаться на отсутствие внимания со стороны мужчин: в ее жизни всегда хватало любви и обожания.

Например, в нее были влюблены такие таланты, как Андрей Тарковский, Андрей Кончаловский, знаменитый советский художник Лев Збарский. Да что там говорить, только официальных браков у старшей дочери Вертинского было три!

В первый раз она вышла замуж за Илью Былинкина — талантливого архитектора. В браке родилась дочь Александра.

Вторым избранником Марианны стал актер Борис Хмельницкий. Правда, прожили вместе они недолго.

Родившаяся у Марианны и Бориса дочь Дарья после развода осталась с отцом, Борис с удовольствием нянчился с девочкой, не понимая, почему его все жалеют и считают, что растить дочь — это тяжкий крест: для него каждый день общения с Дашей был наслаждением. А вот сама Даша долго не могла простить маме того, что она ее бросила…

Третий брак Марианна заключила с Зораном Казимировичем — югославским бизнесменом. Он был моложе на 9 лет, возможно, это и стало в конце концов причиной развода.

Больше Марианна не стремилась замуж. Она неоднократно признавалась в интервью, что в ее жизни было достаточно много романов, что она прожила бурную молодость, постоянно влюбляясь, как и ее романтичный отец. Однако ни одна влюбленность не продлилась долго — даже самым нежным отношениям рано или поздно приходил конец.

Счастливая женщина

Сейчас Марианне Александровне 75 лет. Она давно уже не играет — ни на сцене, ни в кино. Театр ей попросту надоел в какой-то момент. Кинокарьера тоже не слишком привлекала. Может быть, Марианне не хватило целеустремленности в профессии? Она сама признает — не хватило.

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Вот у ее сестры Анастасии этой целеустремленности оказалось намного больше. Вероятно, потому и роли ей доставались более эффектные, выигрышные.

О Марианне до сих пор говорят, что она всю жизнь прожила «в тени» знаменитых отца и сестры, под тяжким бременем их всенародной славы и любви.

Но можно ли считать несчастливой женщину, которая полностью довольна своей судьбой? Марианна никогда не сожалела о том, что чего-то не достигла: она прекрасно понимала, что ей нужно в этой жизни, а что — не очень.

Львиная доля целеустремленности, отпущенной сестрам, досталась ее младшей сестре: Анастасия использовала свой талант на «все сто». Как говорится, каждому свое.

Между Анастасией и Марианной до сих пор не самые простые отношения. Сестры нередко ссорятся, после чего могут месяц не общаться друг с другом. Впрочем, обе они признают, что являются самыми близкими людьми на этой Земле, поэтому в конце концов всегда мирятся и находят общий язык.