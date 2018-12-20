Звездные истории Настоящий бэби-бум: знаменитости, которые стали родителями в 2018 году
Звездные истории

Настоящий бэби-бум: знаменитости, которые стали родителями в 2018 году

Анастасия Морылева

У Ким Кардашян родился уже третий малыш, у Леры Кудрявцевой - второй, а в семье Нюши появился первенец - долгожданная дочка

Год Собаки обернулся настоящим бэби-бумом: аист прилетел в десятки звездных семей. До конца года осталось совсем немного, но статистика вполне может измениться. Однако мы решили подвести предварительные итоги. Итак.. Портал Teleprogramma.pro вспомнил знаменитостей, которые в этом году стали родителями.

Ким Кардашян

Светская львица в третий раз стала мамой в самом начале года: наследница Канье Уэста появилась на свет 15 января. Малышку назвали Чикаго Ноэль Уэст. Несмотря на то, что девочка совсем крошка, мама уже приучает ее к вспышкам фотоаппаратов и свету софитов.

Звездные семьи, в которых в этом году родились наследники
Ким Кардашян с рождения приучает дочь к фотосессиям
Фото: Instagram

Дмитрий Маликов

24 января долгожданное прибавление произошло в семье певца и композитора Дмитрия Маликова. Ребенка выносила суррогатная мать. Наследника назвали Марком. Он на 18 лет младше свей сестры Стефании.

Звездные семьи, в которых в этом году родились наследники
Сына Маликову родила суррогатная мать
Фото: Instagram

Лионель Месси

Аист заглянул и в семью одного из самых успешных футболистов современности. 10 марта модель Антонелла Рокуццо родила Лионелю Месси сына Чиро. Это уже третий мальчик в звездном футбольном семействе.

Звездные семьи, в которых в этом году родились наследники
Лионель Месси стал отцом сына в третий раз
Фото: Instagram

Эдди Редмэйн

Звезда приквела фильмов о Гарри Поттере «Фантастические твари и где они обитают» и обладатель «Оскара» за лучшую мужскую роль в картине «Вселенная Стивена Хокинга» стал папой во второй раз. Актриса Ханна Бэгшоу 10 марта подарила мужу сына Люка.

Звездные семьи, в которых в этом году родились наследники
У Эдди Редмэйна родился сын
Фото: Instagram

Принц Уильям и Кейт Миддлтон

Беременность членов королевской семьи несколько отличается от аналогичного периода в жизни подданных Елизаветы II. При дворе существует свод строгих правил, которые обязаны соблюдать будущие родители. Например, одно из них гласит, что пол ребенка не должен быть раскрыт вплоть до дня родов, а первой радостную весь сообщают королеве. Так произошло и 23 апреля, когда супруга принца Уильяма родила сына Луи Артура Чарльза.

Звездные семьи, в которых в этом году родились наследники
Принц Уильям и Кейт Миддлтон и стали родителями в третий раз
Фото: globallookpress.com

Светлана Лобода

Лобода стала мамой во второй раз 24 мая. Ее дочь появилась на свет в клинике Седарс-Синай Лос-Анджелеса. Певица назвала малютку Тильдой, породив слухи о предполагаемом отце ребенка. Якобы им может быть солист группы Rammstein Тилль Линдеманн.

Звездные семьи, в которых в этом году родились наследники
Светлана Лобода скрывает отца ребенка
Фото: Instagram

Дмитрий Тарасов

Экс-супруг Ольги Бузовой 10 июля стал папой во второй раз. Модель Анастасия Костенка родила футболисту дочь Милану. А между тем, первая жена Оксана судится с Тарасовым из-за алиментов: якобы спортсмен не помогает старшей дочке Ангелине.

Звездные семьи, в которых в этом году родились наследники
Модель Анастасия Костенко родила футболисту дочь
Фото: Instagram

Лера Кудрявцева

Звездная блондинка не побоялась родить в 47! Роды прошли 13 августа в элитной клинике в Америке. Малышку назвали Машей. Лера быстро восстановилась и через две недели уже была ведущей конкурса «Новая волна» в Сочи, оставив дочь с мамой и молодым мужем, хоккеистом Игорем Макаровым.

Звездные семьи, в которых в этом году родились наследники
Лера Кудрявцева не побоялась родить в 47 лет. Фото: Instagram

Анна Хилькевич

20 августа на свет появилась еще одна Маша. На этот раз — в семье актрисы Анны Хилькевич. Звезда сериала «Универ. Новая общага» сразу после родов занялась спортом, чтобы как можно скорее восстановиться и вернуться к работе.

К слову, подписчики часто ругают Хилькевич, что она выкладывает мало фотографий с младшенькой: складывается впечатление, что все свободное время Анна посвящает старшей дочери Арианне. Актриса опровергла подобные слухи — просто она пока не хочет приучать малышку к популярности.

Звездные семьи, в которых в этом году родились наследники
Анна Хилькевич в 2018 году родила вторую дочь
Фото: Instagram

Нюша

Певица впервые стала мамой в ноябре. Роды проходили в Испании. При этом 28-летнюю Нюшу активно поддерживал ее супруг Игорь Сивов — главный советник президента Международной федерации студенческого бокса, который присутствовал во время рождения дочери. Радостным событием молодая мама поделилась с поклонниками 6 ноября.

Звездные семьи, в которых в этом году родились наследники
Нюша впервые стала мамой в 28 лет
Фото: Instagram

Регина Тодоренко

Ведущая шоу «Орел и решка» 28-летняя Региона Тодоренко и экс-вокалист группы «Smash!!» 33-летний Влад Топалов стали родителями 5 декабря. У пары родился сын. До брака с Тодоренко Топалов уже был женат, но ребенок стал первенцем для обоих.

Звездные семьи, в которых в этом году родились наследники
Регина Тодоренко родила сына от Влада Топалова.
Фото: instagram.com

Лиза Боярская

Актриса во второй раз стала мамой 5 декабря. Теперь Лиза и ее супруг Максима Матвеев воспитывают двух сыновей: старшего Андрея и младшего Гришу. Боярская не только наслаждается материнством во второй раз, но и не забывает о работе. Сразу после родов она вернулась к репетициям музыкального спектакля «1926», который рассказывает о платоническом романе Марины Цветаевой и Бориса Пастернака.

Звездные семьи, в которых в этом году родились наследники
Лиза Боярская стала мамой во второй раз. Фото: instagram.com

 

Тэги:

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!
Светлана Лобода родила вторую дочь в Лос-Анджелесе. Фото: instagram.com instagram.com/lobodaofficial
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Настоящий бэби-бум: знаменитости, которые стали родителями в 2018 году
Интересно?
Поделись с друзьями: