Настоящий бэби-бум: знаменитости, которые стали родителями в 2018 году

Год Собаки обернулся настоящим бэби-бумом: аист прилетел в десятки звездных семей. До конца года осталось совсем немного, но статистика вполне может измениться. Однако мы решили подвести предварительные итоги. Итак.. Портал Teleprogramma.pro вспомнил знаменитостей, которые в этом году стали родителями.

Ким Кардашян

Светская львица в третий раз стала мамой в самом начале года: наследница Канье Уэста появилась на свет 15 января. Малышку назвали Чикаго Ноэль Уэст. Несмотря на то, что девочка совсем крошка, мама уже приучает ее к вспышкам фотоаппаратов и свету софитов.

Дмитрий Маликов

24 января долгожданное прибавление произошло в семье певца и композитора Дмитрия Маликова. Ребенка выносила суррогатная мать. Наследника назвали Марком. Он на 18 лет младше свей сестры Стефании.

Лионель Месси

Аист заглянул и в семью одного из самых успешных футболистов современности. 10 марта модель Антонелла Рокуццо родила Лионелю Месси сына Чиро. Это уже третий мальчик в звездном футбольном семействе.

Эдди Редмэйн

Звезда приквела фильмов о Гарри Поттере «Фантастические твари и где они обитают» и обладатель «Оскара» за лучшую мужскую роль в картине «Вселенная Стивена Хокинга» стал папой во второй раз. Актриса Ханна Бэгшоу 10 марта подарила мужу сына Люка.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон

Беременность членов королевской семьи несколько отличается от аналогичного периода в жизни подданных Елизаветы II. При дворе существует свод строгих правил, которые обязаны соблюдать будущие родители. Например, одно из них гласит, что пол ребенка не должен быть раскрыт вплоть до дня родов, а первой радостную весь сообщают королеве. Так произошло и 23 апреля, когда супруга принца Уильяма родила сына Луи Артура Чарльза.

Светлана Лобода

Лобода стала мамой во второй раз 24 мая. Ее дочь появилась на свет в клинике Седарс-Синай Лос-Анджелеса. Певица назвала малютку Тильдой, породив слухи о предполагаемом отце ребенка. Якобы им может быть солист группы Rammstein Тилль Линдеманн.

Дмитрий Тарасов

Экс-супруг Ольги Бузовой 10 июля стал папой во второй раз. Модель Анастасия Костенка родила футболисту дочь Милану. А между тем, первая жена Оксана судится с Тарасовым из-за алиментов: якобы спортсмен не помогает старшей дочке Ангелине.

Лера Кудрявцева

Звездная блондинка не побоялась родить в 47! Роды прошли 13 августа в элитной клинике в Америке. Малышку назвали Машей. Лера быстро восстановилась и через две недели уже была ведущей конкурса «Новая волна» в Сочи, оставив дочь с мамой и молодым мужем, хоккеистом Игорем Макаровым.

Анна Хилькевич

20 августа на свет появилась еще одна Маша. На этот раз — в семье актрисы Анны Хилькевич. Звезда сериала «Универ. Новая общага» сразу после родов занялась спортом, чтобы как можно скорее восстановиться и вернуться к работе.

К слову, подписчики часто ругают Хилькевич, что она выкладывает мало фотографий с младшенькой: складывается впечатление, что все свободное время Анна посвящает старшей дочери Арианне. Актриса опровергла подобные слухи — просто она пока не хочет приучать малышку к популярности.

Нюша

Певица впервые стала мамой в ноябре. Роды проходили в Испании. При этом 28-летнюю Нюшу активно поддерживал ее супруг Игорь Сивов — главный советник президента Международной федерации студенческого бокса, который присутствовал во время рождения дочери. Радостным событием молодая мама поделилась с поклонниками 6 ноября.

Регина Тодоренко

Ведущая шоу «Орел и решка» 28-летняя Региона Тодоренко и экс-вокалист группы «Smash!!» 33-летний Влад Топалов стали родителями 5 декабря. У пары родился сын. До брака с Тодоренко Топалов уже был женат, но ребенок стал первенцем для обоих.

Лиза Боярская

Актриса во второй раз стала мамой 5 декабря. Теперь Лиза и ее супруг Максима Матвеев воспитывают двух сыновей: старшего Андрея и младшего Гришу. Боярская не только наслаждается материнством во второй раз, но и не забывает о работе. Сразу после родов она вернулась к репетициям музыкального спектакля «1926», который рассказывает о платоническом романе Марины Цветаевой и Бориса Пастернака.