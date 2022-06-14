Алсу: как добилась успеха на «Евровидении», встретила единственную любовь своей жизни и оскандалилась с дочкой на детском «Голосе»

Певица Алсу уже более 20 лет на сцене. За это время она успела не только построить карьеру и прославиться буквально на весь мир, но и обзавестись семьей и стать многодетной матерью. Не обошли стороной такую примерную артистку и скандалы — несколько лет назад на всю страну звезду хейтили за обман на детском «Голосе». Впрочем, обо всем по порядку.

Алсу: детство, родители

Алсу Сафина родилась в Бугульме Татарской АССР 27 июня 1983 года в обеспеченной семье башкира и татарки. Ее отец Ралиф Сафин, был предпринимателем, бывшим вице-президентом компании «Лукойл», стал впоследствии сенатором Совета Федерации. Мать Разия Сафина была архитектором. По национальности Алсу наполовину татарка, исповедует ислам.

Алсу стала третьим ребенком в семье после братьев Руслана и Марата, после нее родился еще один ребенок – мальчик Ренард. Музыкой Алсу стала увлекаться еще в дошкольном возрасте – родители купили ей фортепиано. Затем девочка стала посещать музыкальную школу и с пением уже не расставалась.

В 1992 году семья Алсу переехала в Москву. Здесь девочки окончила школу, и родители отправили ее учиться в Лондон. Вернувшись в Москву, будущая звезда поступила в ГИТИС под начало Валентина Теплякова и освоила актерское мастерство.

Алсу: карьера, «Евровидение»

Петь на большой сцене Алсу начала в 15 лет. Ее первые песни «Зимний сон» и «Иногда» сразу же сделали ее знаменитой и превратились в настоящие хиты, по сей день любимые многими поклонниками артистки. Первый альбом Алсу вышел в тираж в 1999 году с названием «Алсу», за полгода было продано свыше 700 тысяч копий. Певица отправилась в большой гастрольный тур в поддержку сольника по России.

Первый год карьеры Алсу, рост которой составляет 173 см, а вес 53 кг, стал по-настоящему звездным – она первой из российских певцов заключила долгосрочный контракт с лейблом Universal. На волне успеха Алсу отбирают на конкурс песни «Евровидение» в 2000 году, и 16-летняя певица с песней Solo достойно представляет нашу страну. По результатам выступления она занимает второе место, и этот результат до победы Димы Билана в 2008 году остается самым лучшим в истории России.

После «Евровидения» певица приступила к работе над англоязычным альбомом Alsou, который записала в августе на студии Universal Music Corporation. Диск записывался в Великобритании, Швеции и США. В России альбом вышел в середине 2001 года. Более того, его релиз состоялся в то же время в Германии, Австрии, Польше, Чехии, Болгарии, Малайзии и Таиланде.

В 2002 году Алсу выпустила альбом «19», состоящий из ставших хитами треков: «Все равно», «Вчера», «Первый раз». Следующий год прошел в работе над вторым англоязычным альбомом Inspired, певица записала дуэт с Энрике Иглесиасом You`re My № 1.

Затем в карьере Алсу сделала паузу, которая прервалась в 2008 году — в ее жизни произошли счастливые события: замужество и рождение первенца. Вернулась на сцену Алсу с альбомом «Самое главное». В 2010 году Алсу наградили званием народной артистки Республики Татарстан.

Продолжив выступать, вскоре звезда выпустила сборник колыбельных песен «Фея добрых снов». А в 2013 году презентовала клип на песню «Останься», снятый в Баку. Затем снова сделала перерыв в карьере по семейным обстоятельствам и вернулась на сцену в 2018 году с новой песней «Не молчи». И выступила с большими концертами в честь 20-летия творческой деятельности. В том же году порадовала поклонников дуэтом с рэпером Бастой на песню «Мы с тобой».

В следующем году Алсу подарила поклонникам клип на песню «Герои любимых романов», а в 2020 году выпустила новый альбом – «Я хочу одеться в белое». В 2021 году певица записала дуэт с Эмином Агаларовым, исполнив песню «Разные». В том же году артистка представила клипы «Неба синь» и «Я люблю тебя».

Алсу: другие проекты

Пробовала Алсу себя в качестве дизайнера. В 2004 году она приняла участие в создании модели наручных часов, предложив собственный эскиз.

В 2009 году Алсу была ведущей финала конкурса «Евровидение», который проходил в Москве, пару ей составил шоумен Иван Ургант.

В 2009 году Алсу снялась в фильме, дебютной для нее стала роль фрейлины Мадлен в картине Светланы Дружининой «Тайны дворцовых переворотов. Фильм 7-й. Виват, Анна!».

В 2022 году Алсу приняла участие в шоу «Маска». Никто из членов жюри или телезрителей не смог даже предположить, что в костюме Пчелы скрывается именно Алсу. Позже скептики даже выдвинули версию, что на сцену под маской выходила не она, а кто-то другой, настолько был непохожим голос исполнительницы.

Алсу: личная жизнь

До замужества о личной жизни Алсу не было известно ничего – сама певица занималась только карьерой. Но весной 2005 года она познакомилась со своим будущим мужем, бизнесменом Яном Абрамовым. Их познакомила подруга, певица Ариана, и как признавалась Алсу, это была любовь с первого взгляда.

Свадьбу Алсу и Ян сыграли в 2006 году. Бракосочетание состоялось не а ЗАГСе, а в ГЦКЗ «Россия». Присутствовало более 600 гостей, включая мэра Москвы Юрия Лужкова. Развлекать гостей прилетели Джордж Бенсон и Эл Джерро.

Оказалось, что под венец певица пошла на сносях. В сентябре она уже родила первенца – дочь Сафину. На встречу с дочкой звезда улетела в клинику Лос-Анджелеса. Второго ребенка Алсу родила в 2008 году, и снова дочь, но на этот раз в Израиле, и назвала Микеллой.

Третьим ребенком стал сын Рафаэль, который сделал родителей многодетными в 2016 году. За ним Алсу также летала заграницу – в Израиль.

Дочь Микелла пошла по маминым стопам. Она занимается вокалом и уже заявила о себе. В том числе, в скандальном ключе.

Алсу: скандал на «Голосе»

Младшая из дочерей Алсу Микелла приняла в 2019 году участие в шоу «Голос. Дети» на Первом канале. Девочка смогла дойти до финала. Более того, по результатам голосования она даже стала победительницей сезона с 56% голосов, обойдя своих конкурентов Максима Ержана и Валерия Кузакова.

Но зрители усомнились в честности такой победы. Поскольку фаворитом был другой участник. И потребовали пересчета голосов, в ходе которого вскрылось, что Алсу покупала рекламу у других звезд в социальных сетях, а также призывала своих подписчиков голосовать за дочь. Кроме того, вскрылся факт накрутки голосов с номеров телефонов, зарегистрированных в Башкирии.

В результате проверки руководство приняло решение признать победителями всех трех финалистов. Сама Микелла столкнулась с волной хейта, как и ее мама. А доверие к шоу «Голос» было подорвано.

Алсу сегодня

В настоящее время Алсу продолжает выступать. Правда, не с такой регулярностью, о которой мечтают поклонники, но все-таки певица периодически радует фанатов новыми песнями. Львиную долю времени артистка посвящает семье — она не раз подчеркивала, что муж и дети у нее на первом месте.

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