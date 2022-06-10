Волочкова — Данко: «Благородные люди на подобное не реагируют»

Заочное противостояние Анастасии Волочковой и певца Данко (настоящее имя — Александр Фадеев. — Прим. ред.) продолжается. Данко в ответ на слова балерины о том, что он непорядочный отец, бросивший семью с ребенком, заявил:

«От «яжматери» Волочковой родная дочь ушла к отцу и уже почти четыре года живет в его доме. Возможно, знаменитая мама ограничена в правах? Иначе как объяснить, что Волочкова даже не знает адрес, где живет ее дочка?»

Мы попросили Анастасию прокомментировать этот выпад. Балерина ответила лаконично и сдержанно:

«Если я буду читать все, что заявляют недостойные люди, пытающиеся пропиариться на моем имени, у меня не останется времени на творчество. Единственное дополнение: моей дочери 17 лет, она взрослый человек, готовый к самостоятельной жизни. А когда Данко ушел из семьи, его дочь была совсем маленькой (по сведениям из «Википедии», Агате на тот момент было три года. — Прим. ред.). Все, что я хотела сказать Данко, я сказала. Больше я ничего комментировать не хочу. В этом нет никакого смысла. Благородные люди на подобное не реагируют».

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