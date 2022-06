Влад Топалов: как музыкант стал солистом Smash!!, боролся с зависимостями и устраивал личную жизнь

Впервые на сцену Влад Топалов вышел в пять лет. Старт его карьере дал популярный ансамбль «Непоседы», где он познакомился с Сергеем Лазаревым, а после друзья решили создать ставший невероятно популярным в 2000-е дуэт Smash!!. О том, как складывалась жизнь и карьера Влада Топалова — в материале Teleprogramma.pro.

Влад Топалов: детство и начало карьеры

Владислав Топалов родился 25 октября 1985 года в Москве. Его мама Татьяна Анатольевна работала историком-архивариусом, а отец Михаил Топалов владел юридической фирмой. У Влада есть младшая сестра Алина.

Михаил Топалов серьезно увлекался музыкой, был участником нескольких музыкальных коллективов в Ростове-на-Дону, Москве и Санкт-Петербурге, в том числе профессионально выступал с рок-группой «Четвертое измерение». Дети тоже пошли по его пути, с юных лет начали посещать музыкальные школы. Влад также играл в регби, увлекается теннисом, волейболом, футболом и горными лыжами.

Влад учился в музшколе по классу скрипки, а в 5 лет стал участником знаменитого детского ансамбля «Непоседы». Он был одним из солистов хора.

Когда будущей звезде исполнилось 9 лет, он поступил в закрытый английский колледж, где проучился 3 года. В 1997-м вернулся в Россию.

Родители Влада развелись, когда ему исполнилось 15 лет. Юноша остался жить с отцом, а Алина – с мамой. В 2008 году у исполнителя родилась сводная сестра Анна.

В 2006 году Влад Топалов окончил Российский государственный гуманитарный университет по специальности юриспруденции.

Влад Топалов: Smash!! и сольная карьера

К 10-летнему юбилею ансамбля «Непоседы», в 2000 году, Михаил Топалов выпустил, перезаписав лучшие песни коллектива с новыми аранжировками. Вокал доверил сыну и Сергею Лазареву. В это же время ребята решили записать дуэт на несколько песен, в том числе арию на французском языке Belle из мюзикла Notre-Dame de Paris. Так и родилась группа Smash!!.

Успех был оглушительный. Уже в 2001 году они подписали контракт с французской студией звукозаписи Universal Music Group, а весной 2002 года победили в конкурсе молодых исполнителей «Новая волна» в Юрмале.

В 2003-м вышел дебютный альбом коллектива Freeway, который в короткие сроки стал платиновым в России, странах бывшего Советского Союза и в Юго-Восточной Азии.

В 2004 году музыканты представили фанатам свой второй диск 2nite. А после Сергей Лазарев решил заняться сольной карьерой. На его место был приглашен Кирилл Туриченко, но Топалов не хотел работать в таком составе и Smash!! прекратил свое существование.

Так Топалов взялся за свою сольную карьеру. Дебютный диск получил название Evolution. Он вышел в 2005 году и состоял, в основном, из песен Smash!!, которые в коллективе исполнял Влад. После солист подписал контракт с компанией «Граммофон мьюзик» и уже в 2006 году выпустил дебютный сольный альбом «Одинокая звезда», куда вошли новые композиции музыканта — The Dream, «Как так может быть» и «За любовь» («За любовь твою»).

В 2008-м Влад Топалов представил свою вторую сольную пластинку «Пусть сердце решает» и альбом I Will Give It All To You, где были собраны песни на английском языке.

В 2014-м музыкант представил радиосингл «Без тормозов», а в 2015-м в радиоротацию вышла запись новой песни «Отпусти». А в 2016 году Влад Топалов записал новую песню «Параллельные».

Влад Топалов: проекты, тв, кино

Помимо музыкальной карьеры Влад Топалов успел отметиться в кино и на телевидении. Так, в 2011 году вышел фильм «Неадекватные люди», в котором Топалов сыграл эпизодическую роль. Еще одна эпизодическая роль была у артита в сериале «Деффчонки».

Попробовал себя Топалов и на театральной сцене. В 2010 году он получил роль полицейского в спектакле «Результат налицо». Вместе с ним в постановке были задействованы Олеся Судзиловская, Григорий Антипенко и другие. Позже театральный репертуар артиста пополнил спектакль «Заложи жену в ломбард», в которой партнершей певца стала Регина Тодоренко.

В 2011 году Влад Топалов принял участие в шоу «Народная звезда» (Украина), а весной 2020-го отметился в шоу «Маска». Певец выступал в образе Панды и занял пятое место.

В конце того же года Топалов вышел на лед в шоу «Ледниковый период», где его напарницей на льду стала олимпийская чемпионка Елена Ильиных. В апреле 2021 Влад появился в шоу «Ну-ка, все вместе!», где с Сергеем Лазаревым спел хит «Молитва» из репертуара Smash!!. О доходах Влада Топалова информации в открытых источниках нет.

Влад Топалов: личная жизнь

Красивый голос и обаятельная внешность (рост музыканта 182 см, а вес 73 кг) разбили не одно сердце бесчисленному количеству поклонниц.

Первой любовью Влада Топалова была Юлия Волкова, с которой они были знакомы еще с «Непосед». Их роман начался тогда, когда оба были уже достаточно взрослыми и был очень бурным. В череде расставаний и примирений они решили поставить точку в 2006 году.

Еще одна серьезная влюбленность у Влада случилась чуть позже. Артист буквально потерял голову от директора Сергея Лазарева Ольги Руденко, но со временем отношения себя исчерпали.

Прежне чем дойти до ЗАГСа Топалов успел повстречаться с Анастасией Стоцкой и Викторией Лопыревой, а в 2015-м все-таки женился.

Его женой стала владелица элитного ателье Ксения Данилина, наследница миллионного состояния. Но уже через два года их брак распался. Как позже прокомментировал артист, из-за частых сор.

Влад Топалов: Регина Тодоренко и дети

В начале 2018 года стало известно, что Влад Топалов встречается с выпускницей «Фабрики звезд-2» и ведущей «Орла и решки» Региной Тодоренко. Уже летом Тодоренко появилась на публике с округлившимся животом, который она пыталась спрятать под пышными нарядами.

В конце июля артист сделал ей предложение во время отдыха на Корсике. В ноябре 2018 года пара блеснула обручальными кольцами, а позже они сыграли свадьбу в Италии. 5 декабря 2018 года Регина Тодоренко родила сына Майкла (Михаила). В марте 2022 года стало известно, что телеведущая ждет второго ребенка.

Влад Топалов: проблемы со здоровьем

Долгое время Влад Топалов страдал наркозависимостью и алкоголизмом. Употребление запрещенных средств сказалось на здоровье – однажды у него отказал почка. Об этом стало известно через несколько лет после распада Smash!!

Поборов свои зависимости певец открыл реабилитационную клинику «Первый шаг», где проходили лечение пациенты с различными формами зависимостей.

Также в жизни музыканта был еще один непростой период. За медицинской помощью он обращался колопроктологу-онкологу.

Влад Топалов: последние новости

В 2021 году Влад Топалов продолжил творческую карьеру. Уже в конце года он вместе с Сергеем Лазаревым презентовал совместную композицию «Новый год».

