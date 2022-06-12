Алексей Панин: как сделал карьеру в кино, прославился громкими скандалами и эмигрировал в Европу

Актер знаменит не только своими яркими ролями, но и эпатажными выходками и дебошами.

Последние годы в жизни актера Алексея Панина выдались особенно скандальными. Кажется, что места съемкам в кино уже не осталось, а все свое время и внимание звезда направляет на эпатажные события и заявления. Сейчас актер эмигрировал в Испанию, но и оттуда периодически раздаются его неоднозначные возгласы по самым разным вопросам.

Алексей Панин: детство, родители

Алексей Панин родился в Москве 10 сентября 1977 года. Его отец Вячеслав Панин был инженером-механиком в Московском институте теплотехники, мать Татьяна Власова работала редактором в издательстве «Наука».

С детства Алексей увлекался спортом, всерьез начал заниматься водным поло и даже собирался строить профессиональную карьеру. Но передумал – по дороге из школы увидел объявление о наборе в театральную школу и отправился заниматься искусством.

По окончании школы мама настояла, чтобы сын поступал в ГИТИС. Но Алексей не горел особенным желанием, а, скорее, пошел на вступительные испытания на «слабо». Он был уверен в своих силах и, действительно, прошел по конкурсу с первого раза.

Алексей Панин: карьера

В ГИТИСе студентам запрещали сниматься во время учебы. Но Алексей ослушался этого запрета и уже на первом курсе принял предложение от создателя фильма «Кто, если не мы», сыграв милиционера. Затем была работа в картине «Романовы. Венценосные особы». И за нарушение учебной дисциплины его отчислили.

Но неудавшийся студент не отчаялся, а продолжил ходить по пробам и играть в эпизодах. Обладая худощавым телосложением, имея рост 187 см и вес 72 кг, он довольно быстро смог пробиться в кино. В 2000 году он снялся в картине об армейской службе «ДМБ», и роль солдата Пысы принесла ему популярность, а дальнейшие съемки продолжений истории укрепили славу.

Талант Панина раскрылся в следующих картинах: «Граница. Таежный роман», «Два товарища», «Дальнобойщики», «Даун Хаус», «Даже не думай» — в первые годы своей популярности предложения сыпались на актера как из рога изобилия. В год у Алексея было по несколько проектов одновременно.

Роль бандита в фильме Алексея Балабанова «Жмурки» стала одной из знаковых в карьере Панина. Затем он снялся в популярном в те годы сериале «Солдаты», точнее, в его седьмом, девятом и десятом сезонах, а также в лентах «Охота на асфальте», «Неваляшка», «Призвание» — эти и многие другие фильмы сделали из Панина настоящую звезду.

За карьеру Панин примерил на себя десятки разных ролей. В основном он играл комедийных персонажей, но есть в его фильмографии драмы и боевики. Сам он тяготел больше к юмору, поэтому охотно принимал соответствующие предложения. Он снялся в таких картинах, как «Самый лучший фильм 2», «Ржевский против Наполеона», «Человек с бульвара Капуцинок», «На измене», «Гена Бетон».

В последние годы актерская карьера Алексея Панина пошла на спад. В основном он стал зарабатывать себе популярность за счет хайпа и скандалов, а также пробовал стать YouTube-блогером и даже некоторое время вел канал под названием «Хайповости», где обсуждал светские скандалы, а также приглашал звезд на интервью.

Алексей Панин: скандалы

Увы, так сложилось, что скандалы и публичные разбирательства в жизни Алексея Панина заслонили собой его актерскую карьеру. И сейчас имя звезды чаще фигурирует в «желтых» заголовках, нежели чем в титрах художественных фильмов и сериалов. Вспыльчивый характер звезды даже доводил его до суда.

Например, в 2013 году Алексей Панин был с гастролями в Туапсе. Но представление устроил не на сцене, а в местном баре. Здесь он появился в одних шортах, едва стоял на ногах, щедро угощал всех виски, а наутро не захотел платить по счету – когда ему предъявили чек на кругленькую сумму, разбушевался и разгромил телефон бармена, компьютер и побил горшки с цветами.

В том же году в Алуште актер избил водителя, врезавшегося в его авто. Также поклонники помнят скандальную выходку актера, разбившего о голову поклонницы бутылку минералки: Панин решил без очереди купить воды, но ему отказали. В этот момент девушка из толпы захотела взять у него автограф, но вместо памятной подписи получила рассечение головы и шрам на всю жизнь.

В начале 2022 года Панин подрался с Никитой Пресняковым. Бой прошел в октагоне, артист сам спровоцировал певца на поединок, который был снял на видео и опубликован в Сети, а победу одержал внук Пугачевой.

Не раз оказывался Панин в центре секс-скандалов. Например, в 2016 году Сеть облетело видео с мужчиной, очень похожим на Панина, который проводил досуг в компании дамы с собачкой.

Не менее шокирующим оказалось и другое видео. Вскоре после этих кадров звезда признался – он бисексуал и выступает за права и свободы меньшинств. Кстати, личная жизнь актера тоже достаточно громкая глава.

Алексей Панин: личная жизнь

О своих романах Алексей Панин рассказывал сам. Так, в молодости он бурно строил отношения с Екатериной Никитиной, Катериной Шпицей, Мариной Александровой и Любовью Зайцевой. Но все они не были долговечными.

В 2008 году он было остепенился и начал жить гражданским браком с моделью, актрисой Юлией Юдинцевой. У них родилась дочь Анна, но спустя несколько лет семья распалась, а муж и жена начали борьбу за ребенка.

Мать забрала дочь и запрещала отцу видеться, за это время Алексей неоднократно пытался выкрасть ребенка и даже на целый месяц увозил дочь в неизвестном направлении. В итоге через суд в 2017 году Алексей смог добиться права опеки над ребенком.

Следующей женой Панина стала гинеколог Татьяна Савина. В 2011 году она родила актеру дочь Марию, но брак не сложился. В том же году у актера появилась еще одна дочь – София, которую ему родила Ольга Маруженко.

В 2013 году он официально женился на Людмиле Григорьевой, правда, через год пара распалась – жена покинула мужа, и он не хотел с этим мириться, сделал даже татуировку «Люся и Алексей навсегда вместе!», пытался вернуть возлюбленную, но не смог.

В 2016 году актер женился снова, на этот раз на подруге бывшей жены, Татьяне. Однако, союз оказался недолговечен. Через год его стали все чаще замечать в компании светской львицы Анны Калашниковой.

В 2020 году Панин сыграл тайную свадьбу. Его новой женой стала 40-летняя Ева Тарлакян, блогер и юрист. Вместе они уехали в Испанию.

Алексей Панин сегодня

В феврале 2022 года Алексей Панин узнал о том, что он на самом деле – четырежды отец. Тайная дочь всплыла у актера неожиданно, о ее существовании он даже не догадывался. Как ее зовут, сколько ей лет и кто ее мать, звезда не сообщил.

Сейчас Панин живет в Испании, вид на жительство в которой он получил в 2020 году. Вместе с ним живет его 14-летняя дочь Анна. Из Европы актер неоднократно делает скандальные заявления, чем уже снискал клеймо нерукопожатного человека. Одно из его последних предложений — раздать Россию «по кускам нормальным странам». Например, Калининград отдать немцам, а Курилы – Японии.

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