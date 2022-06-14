Чем Максим Галкин может заняться в Израиле, если там останется навсегда жить

Уже больше трех месяцев Максим Галкин и Алла Пугачева живут в Израиле. И многих поклонников пары интересует только одно, вернутся ли они обратно.

Сама Примадонна намекнула, что 1 сентября у детей начинается новый учебный год. В Израиле же они учились онлайн. И это значит, что ее возвращение не за горами. А вот Максим Галкин на одном из израильских концертов пошутил, что в «Россию его уже все-равно не пустят».

Давайте порассуждаем, что будет делать юморист, если действительно останется на святой Земле, если не навсегда, то хотя бы в ближайшие несколько лет. Вот вам три варианта развития сценария его судьбы.

Продолжит гастролировать

Будет все также гастролировать по Израилю и не только. Тем более что поводы для шуток на актуальные темы вряд ли иссякнут. Тяжелые времена были всегда, а в смехе народ по привычке ищет отдушину.

Сейчас же Максим Галкин шутит о спецоперации, о международных отношениях, о расширении НАТО, о Владимире Соловьеве, Ольге Скабеевой и других ведущих, «отвечающих» за информационно-политическую повестку на федеральных каналах.

Особенно зрителям зашла одна из недавних шуток: «Меня спрашивают: собираюсь ли я в Россию? Я на это отвечаю, что есть такая примета: если бросил монетку, обязательно вернешься. А я там пару миллионов бросил».

Выступления Максима Галкина проходят при полных залах и в теплой атмосфере. Кстати, недавно юморист анонсировал концерты в Австралии и Новой Зеландии, которые планируются на сентябрь.

Откроет Школу пародии

Откроет что-то вроде «Школы пародии Максима Галкина», где будет учить всех желающих имитировать голоса известных людей и не только (можно начальников, родственников и друзей), преподавать вокал, актерское мастерство, хореографию, психологию (чтобы не растеряться на сцене, когда туда выбегает неадекватный фанат) и прочие подобные дисциплины. Конечно, не все сам, а наймет педагогов.

А что? Вон знаменитый ведущий Юрий Николаев руководит вокально-музыкальной школой «Утренняя звезда», поддерживающей молодые таланты. Юмористка Елена Борщева открыла школу актерского мастерства. А чем Максим Галкин хуже?

Откроет ресторан русской кухни

Когда всему миру надоест русофобия, люди потянутся к «запретному», то есть к русскому. В меню такого заведения может быть картошечка с селедочкой, пельмени, царская уха, зеленые щи, цыпленок жареный, цыпленок пареный… Ну и так далее.

Кстати, многих российских звезд можно назвать успешными рестораторами. Например, у Григория Лепса есть рюмочная «Рюмка водки», концепция которой строится вокруг советской культуры 70-80-х годов, у солиста группы «Руки вверх» Сергея Жукова – кондитерская «Любовь и сладости».

У телеведущего Владимира Познера – ресторан французской кухни Geraldine, который он назвал в честь своей матери – француженки Жеральдин Люттен. Как известно, ведущий родился в Париже. Телеведущая Тина Канделаки владеет грузинским рестораном «Тинатин» и активно участвует в его раскрутке. Этот список можно продолжить.

Ну, а Максим Галкин сделает акцент на русской кухне. А почему нет? Недавно Максим признавался, что не против России, а высмеивает только политиков и пропагандистов.

«Я хочу, чтобы мой российский народ жил в мире, богатстве, а не в нищете и изоляции, поэтому я своим юмористическим словом и делом так как могу буду высмеивать тех, кто стоит на пути развития моей любимой России», — отметил юморист.

Другой вариант – артист откроет ресторан «Максим и Алла», где будут звучать песни Пугачевой и шутки самого Галкина. А израильтяне, преимущественно выходцы из Советского Союза, будут под них ностальгировать по своей молодости и счастливому прошлому.

Смотрите также

Еще больше Telegram

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Спорт, активная жизнь и позитивное настроение на канале GoBro!

Канал «А теперь внимание!» Новости, которые вы могли пропустить, но обязательно должны увидеть.