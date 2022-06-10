Мальчик с собакой по кличке Люси: как Родион Газманов стал знаменитым в шесть лет, какой бизнес построил и почему до сих пор не женился

Родион Газманов прославился на всю страну в шесть лет. Он вместо отца Олега Газманова спел песню про пропавшую дворнягу по кличке Люси. Ранняя слава не помешала юноше получить образование, сделать карьеру и даже основать свой бизнес, но сцена всегда была в его сердце. Как Газманов-младший вернулся в музыку и почему до сих пор не женился — читайте в нашем материале.

Родион Газманов: детство, родители, начало карьеры

Родион Газманов родился в Калининграде 3 июля 1981 года. Его отец Олег Газманов на тот момент был преподавателем Калининградского государственного технического университета и только начинал заниматься музыкой, мать — химик Ирина Газманова.

С детства Родион рос в музыкальной атмосфере, регулярно ездил с папой на концерты и наблюдал за происходящим из-за кулис. В пять лет мальчик начал обучение в музыкальной школе, освоил игру на фортепиано, занимался в детском городском ансамбле «Поющие горошины». Через год семья переехала в Москву, здесь Родион продолжил образование.

Впервые на большой сцене Родион оказался вместе с отцом. Олег Газманов в 1987 году написал песню «Люси», но сам спеть не мог: пропал голос. Тогда он записал своего сына, снял клип с ним и своим домашним питомцем по кличке Корби, который показали в программе «Утренняя почта». После этого шестилетний Родион проснулся знаменитым.

Пластинки с песней «Люси» разошлись 50-миллионным тиражом. Свой первый гонорар Родион потратил на сладости и игрушки. Он много выступал с отцом, не боялся сцены и больших залов, отчего вел себя перед аудиторией очень естественно.

Когда Родиону исполнилось 14 лет, родители развелись. У мальчика наступил переходный возраст, его голос стал ломаться, и с пением он завязал. Окончив школу, юноша уехал учиться в Великобританию, где прожил до 1998 года. Вернувшись в Россию, сын Газманова получил образование финансиста в Национальной финансовой академии РФ.

Олег Газманов женился во второй раз, его избранницей стала Марина Муравьева. В браке у них появилась дочь Марианна, единокровная сестра Родиона, которая младше него на 22 года.

Родион Газманов: карьера

Еще будучи студентом, Родион Газманов сколотил свой коллектив с названием «ДНК», вместе с единомышленниками они работали над материалом и занимались выступлениями. Также юноша подрабатывал барменом и быстро продвинулся по карьерной лестнице, став управляющим клубом. Окончив вуз, уже начал работать по профессии, устроился в «Детский мир» финансовым аналитиком.

Также среди рабочих интересов Газманова-младшего были недвижимость, реклама и продакшн. В 2008 году он стал предпринимателем, открыл компанию «Доминанта» и начал заниматься новыми технологиями для сельского хозяйства, в частности улучшением урожайности. У Родиона было много командировок по всей стране — он лично контролировал реализацию товаров. Известно, что в 2010 году выручка составила более 2 млн рублей, а стоимость активов фирмы была оценена в 6,1 млн.

Но в 2012 году Газманов закрыл бизнес, поскольку окончательно переориентировался на музыку. Он записал дуэт с Юлией Началовой — песню «Мечта». А первой сольной композицией артиста стала песня «Лети». В следующем году уже презентовал первый альбом — «Противофазы». Несколько треков из него написал для сына Олег Газманов.

Родион сам пишет тексты своих песен, регулярно выступает с группой на различных площадках, ездит на гастроли. Осенью 2020 года он выпустил второй сольный альбом «Что такое любовь?».

В 2020 году Газманов-младший выпустил клип с цензом 18+ под названием «Удаленка». В нем снялась его давняя подруга Елизавета Арзамасова.

Родион Газманов: другие проекты

Не отказывается Родион Газманов от участия в различных шоу. В 2015 году, например, артист стал участником проекта «Точь-в-точь», где смог перевоплотиться и в мужских, и в женских персонажей. Жюри отметило невероятное сходство, когда Родион выступал в образе Николая Караченцова, Андрея Губина, Дианы Арбениной и других звезд.

В том же году Газманов прошел «слепыше прослушивания» на шоу «Голос» и попал в команду Григория Лепса. Но до финала не дошел. В 2019 году принял участие в проекте Первого канала «Главная роль». В следующем году Газманов-младший уже блистал на сцене проекта «Три аккорда».

Кроме музыки, артист также пробует себя в театральной сфере. Например, в 2019 году Родион Газманов сыграл в премьерном спектакле Лизы Арзамасовой «Через постель», который состоялся в музее — театре «Булгаковский дом» в Москве, а также в пьесе «Сказ о серебряных крыльях».

Участвует сын Газманова в благотворительности. Вместе с Елизаветой Арзамасовой они навещают дома престарелых в рамках проекта «Старость в радость», он выступает с концертами, оказывает помощь социальным учреждениям.

В 2018 году Родион Газманов был награжден медалью Министерства обороны «Участнику военной операции в Сирии» за выступление перед российскими войсками в Сирии.

Осенью 2020 года музыкант был участником молодежного проекта Росгвардии «Проверка на прочность». В рамках проекта прошел программу подготовки бойца московского ОМОНа.

Родион Газманов: личная жизнь

Свою личную жизнь Родион Газманов, рост которого составляет 167 см, а вес — 65 кг, тщательно скрывает от публики. Поговаривали, наследник певца едва не женился на избраннице по имени Анжелика, с которой встречался продолжительное время. Но мать Родиона оказалась против сего союза и смогла разубедить сына в намерении.

Также артисту приписывали роман с коллегой по «Голосу» Василиной Краснослободцевой, но дальше слухов история не продвинулась. Сам певец никак не комментировал ее.

Активно «женили» Газманова-младшего и «папину дочку» Лизу Арзамасову. Уж слишком часто пара появляется вместе, она снимается у него в клипах, он сопровождает ее на благотворительных выездах.

Но они оба отрицали наличие романа, объясняя общение крепкой дружбой, которая длится не первый год. Газманов и Арзамасова познакомились, когда «папиной дочке» было 14–15 лет, на сцене. Они вместе вели кинофестиваль «Будем жить».

В 2019 году поползли слухи о появлении у Газманова дочери Есении. Ее родила Василина Краснослободцева. И в отцы общественность записала именно Родиона. Сам артист назвал сплетни фейковыми.

В 2021 году Газманов-младший сообщил, что расстался с девушкой, с которой строил серьезные отношения. И решил пока посвятить себя творчеству и не думать о личной жизни.

Родион Газманов сегодня

В настоящее время Родион Газманов работает над третьим альбомом и много выступает. Он не мыслит себя без сцены и все свое время посвящает творчеству. Часто Родион выходит на сцену вместе с отцом, чему многочисленные поклонники очень рады. Как в старые добрые времена.

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