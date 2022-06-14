Как выглядит памятник Булату Окуджаве на «Ваганьково» спустя 25 лет после ухода поэта

12 июня не стало известного поэта и барда Булата Окуджавы. Он ушел из жизни 25 лет назад, в военном госпитале в пригороде Парижа. Бард заболел гриппом, давшим осложнение на почки. Болезнь развивалась столь стремительно, что врачи не смогли его спасти.

В последние минуты рядом с Булатом Шалвовичем находилась жена Ольга. Но за день до ухода поэта и композитора страшный сон увидела и другая женщина.

Женщины в жизни Булата Окуджавы

Булат Окуджава говорил, что профессионализм хорош везде, кроме любви. Покорять женщин ему помогал не профессионализм, а чувство юмора, харизма и гениальность.

Ведь недаром вторая супруга барда Ольга Арцимович вспоминала, что, впервые увидев его, подумала: «Вот он, гений». И считала так до конца своих дней.

Ради Ольги поэт оставил свою первую супругу Галину Смольянинову, подарившую ему сына Игоря. Хотя отношения супругов дали трещину еще до появления Ольги в его жизни. Это произошло, когда умер их первенец – дочка. Однако общая беда не сблизила, а лишь разъединила уже бывших влюбленных.

Когда Галина умерла из-за сердечной недостаточности, Окуджаве не разрешили общаться с сыном. Поэт очень переживал из-за невозможности встречаться с Игорем, который, кстати, ушел из жизни очень рано – в 43 года. В свое время он попал в плохую компанию и начал употреблять наркотики.

К счастью, Булат Окуджава сумел понять, что такое быть хорошим отцом. Жена Ольга подарила ему сына, которого также назвали Булатом. Сын, как и отец, также стал музыкантом и композитором.

Но повзрослев, парень взял имя Антон Окуджава, чтобы его не путали со знаменитым отцом…

В судьбе Булата Окуджавы-старшего занимала место еще одна женщина – певица и поэтесса Наталья Горленко, которая была младше поэта на 30 лет.

Они сблизились при довольно трагических обстоятельствах, когда Наталья потеряла своего первенца, рожденного в браке с мужем. Окуджава, переживший подобную трагедию, мог понять эмоциональное состояние девушки и подобрать нужные слова. А когда они оба поняли, что в лице друг друга нашли родственную душу, тогда и начался их роман.

Наталья Горленко рассказывала, что они с Окуджавой много гастролировали, и их жизнь проходила в машинах, поездах и самолетах. Но эти мгновенья она считала самым большим счастьем в своей жизни.

Несмотря на то, что в итоге Булат Окуджава остался с женой, Наталья продолжала вспоминать его еще долгие годы. (Хотя потом она все-так вышла замуж и родила сына, но впоследствии развелась с супругом). И признавалась, что незадолго до гибели поэта чувствовала его состояние и видела вещие сны…

В одном из своих интервью Наталья рассказала, что любовь для нее содержит элемент восхищения и преклонения. И хотя говорят: «Не сотвори себе кумира», для того чтобы даже икона воссияла рядом с тобой, надо очень сильно верить и преклонить колени, отметила муза Булата Окуджавы.

Как выглядит памятник барду и поэту

Поклониться Булату Шалвовичу сегодня и всегда люди приходят на Ваганьковское кладбище, где он нашел свое последнее пристанище.

Памятник Булату Окуджаве представляет собой каменную глыбу с его именем, написанным рукописным шрифтом. Автором скульптуры является Георгий Франгулян. Камень огорожен черной оградой, внутри которой можно увидеть брусчатку, по замыслу автора, символизирующую нотный стан.

Столь скромное оформление надгробия объясняется тем, что больше о личности Окуджавы скажет не его памятник, а богатейшее культурное наследие, оставленное потомкам. Так считала Ольга Арцимович.

Памятник в виде валуна, конечно, простой. Но ведь все гениальное всегда просто…

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