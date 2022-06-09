Ирина Безрукова: как стала знаменитой, познакомилась с Сергеем Безруковым и почему умер ее единственный сын

Сегодня актриса и телеведущая остается одной из популярных и востребованных в индустрии звезд.

Актриса и телеведущая Ирина Безрукова пережила в своей жизни большую трагедию — потеряла единственного сына от первого брака с Игорем Ливановым. Но горе не сломило ее. Своим примером она показывает людям, что жить с невосполнимой утратой можно дальше.

При этом она трепетно хранит память о наследнике, так рано ушедшем из жизни — ему было всего 25 лет. Как сложилась жизнь актрисы, поделенная на до и после, с кем она счастлива сегодня — в нашем материале.

Ирина Безрукова: детство, родители

Ирина Бахтура, после замужества Ливанова, но ставшая знаменитой под фамилией Безрукова, родилась в Ростове-на-Дону 11 апреля 1965 года. Она стала старшей дочерью в семье – сестра Ольга родилась на год позже, в 1966-м.

Родители Ирины жили небогато. Мать была медсестрой, отец – музыкантом, игравшим на гобое, и оба они старались прокормить семью подработками. Но трудности сломили отца, он пристрастился к алкоголю. Тогда родители развелись, однако последовал новый удар – мать Ирины тяжело заболела и вскоре умерла, когда девочке было 11 лет. Воспитывать ее с сестрой взяла к себе бабушка.

Отец привил Ирине любовь к музыке, она освоила нотную грамоту, научилась играть на скрипке. Она хотела сначала стать врачом, как мама, но позже передумала и начала мечтать о карьере актрисы. Правда, от природы она была очень застенчивой, и ее не взяли в местный театральный кружок.

Ирина смогла совладать с застенчивостью и прошла вступительные испытания в Ростовское училище искусств. Его она окончила в 1988 году, получив профессию актрисы театра и кино.

Ирина Безрукова: театр и кино

Выступать на театральной сцене Ирина Бахтура начала со второго курса. Это были полулюбительские пьесы на подмостках Ростовского драмтеатра имени Максима Горького. После переезда в Москву актриса смогла устроиться в Театр Олега Табакова, но совсем ненадолго – ее приняли лишь на замену заболевшей сотрудницы.

После этого два года Бахтура-Безрукова работала моделью у Сергея Зверева, демонстрируя его парикмахерский талант.

С театром Безрукова связала жизнь после того, как построила кинокарьеру. Она сыграла в нескольких постановках Московского Губернского театра.

Дебют в кино Безруковой состоялся в 1991 году в эпизоде «Московские красавицы». В картине «Когда опаздывают в ЗАГС» в том же году ее заметили, и в 1992 году она появилась в исторической ленте «Талисман». Затем последовали «Ричард Львиное Сердце», «Рыцарь Кеннет».

Исторические персонажи, по наблюдениям критиков, у Безруковой получаются особенно ярко, это видели и режиссеры, поэтому в фильмографии актрисы множество подобных ролей.

Например, в 1997 году она сыграла в «Графине де Монсоро» королеву Франции Луизу Лотарингскую, в 1999 году – графиню в «Китайском сервизе», в 2000 году – византийскую принцессу в «Рыцарском романе».

О востребованности Безруковой в кино говорит множество разноплановых картин с ее участием. Ежегодно она снимается в нескольких проектах одновременно.

В ее фильмографии сериалы «Участок» (2003 г.), «Есенин» (2005 г.), фильмы «Реальная сказка» (2011 г.), «Подарок с характером» (2014 г.), «Семейные обстоятельства» (2016 г.), «Землетрясение» (2016 г.). Причем последний был выдвинут на премию «Оскар», но его исключили из числа претендентов на награду как не соответствующего требованиям.

В 2018 году Безрукова снялась в драме «Непрощенный», в 2021 году появилась в роли эксперта-криминалиста в сериале «Чикатило».

Ирина Безрукова: телевидение

Параллельно кино и театру, Безрукова сделала карьеру телеведущей. В течение двух лет с 1999 года она вела передачу «Магазин на диване» на «РТР», затем программу «Самые-самые» на СТС.

В 2015 году Безрукова стала ведущей программы «Разговор на сцене» на канале «360 Подмосковье». Она брала интервью у многих известных деятелей: Дениса Мацуева, Михаила Задорнова, Максима Дунаевского, Сергея Безрукова и других.

Не раз Безрукова сама становилась героиней проектов. В 2016 году актриса выступила в шоу «Танцы со звездами» в паре с Максимом Петровым.

В 2019 году Ирина приняла участие в проекте «Последний герой. Актеры против экстрасенсов», съемки которого проходили на Филиппинах. А в 2020 году поучаствовала в шоу «Кто хочет стать миллионером?» на Первом канале. В 2020 году Ирина Безрукова издала книгу «Автобиография. Жить дальше».

Ирина Безрукова: личная жизнь

Будучи студенткой, Ирина Бахтура познакомилась в Ростовском театре драмы имени Максима Горького с Игорем Ливановым, который на тот момент уже являлся знаменитым актером и преподавателем. Он незадолго до встречи с Ириной потерял в аварии жену и восьмилетнюю дочь.

Роман не стал мимолетной попыткой Ливанова отвлечься от горя, а перерос в большие отношения, перешедшие в полноценный брак. Пара поженилась, Ирина взяла фамилию мужа.

В 1989 году, после переезда в Москву, Ирина родила Игорю сына, которого они назвали Андреем. Брак продлился более 10 лет и закончился разводом, на котором настояла Ирина — она встретила новую любовь.

В 1998 году Ирина снималась в фильме «Крестоносцы-2», ее партнером стал молодой актер Сергей Безруков. Они оказались неравнодушны друг к другу и по окончании проекта продолжили общение.

Начался бурный роман, который вынудил Ирину уйти от мужа. Произошел большой скандал, но ничто не смогло остановить влюбленную актрису. В 2000 году Ирина и Сергей сыграли свадьбу, и она взяла фамилию Безрукова. Сын от первого брака стал жить с матерью, Сергей воспитывал его как своего.

Брак Безруковых продлился полтора десятилетия. Но общих детей в паре не появилось. О том, почему так произошло, Ирина рассказывала Борису Корчевникову в программе «Судьба человека».

Она признавалась, что они мечтали о ребятишках с первых лет брака, надеялись на пополнение и делали все, что требуется, при этом были абсолютно здоровы. Но дети так и не появились.

В 2015 году у Ирины случилась большая трагедия — ее единственный сын, 25-летний Андрей Ливанов погиб, поскользнувшись в ванной и ударившись головой о кафель. Были и другие версии — наркотики, сердечная недостаточность. А за год до этого она узнала, что у ее мужа есть вторая семья.

Оказалось, в Санкт-Петербурге актер жил с актрисой Кристиной Смирновой и двумя их общими детьми. Их отношения начались еще в 2005 году, после съемок сериала «Есенин». Петербурженка подарила Сергею Безрукову дочь Александру в 2008 году и сына Ивана в 2011 году.

В 2015 году Ирина и Сергей развелись. Причиной стал новый роман актера с режиссером Анной Матисон. Но Ирина и Сергей расстались друзьями и продолжают поддерживать связь.

В настоящее время Ирина Безрукова не одна — у нее есть поклонник, имени которого актриса предпочитает не раскрывать.

Ирина Безрукова сегодня

В настоящее время Ирина Безрукова по-прежнему радует поклонников своими появлениями в кино и сериалах. Кроме того, актриса регулярно рассказывает о себе в своих микроблогах, публикуя новости, воспоминания и архивные фотографии.

Соцсети также постоянно пополняются новыми фото, на которых подписчики с восторгом отмечают – возраст Ирине только к лицу. При росте 172 см и с весом 57 кг она может себе позволить даже снимки в купальниках.

Смотрите также

Еще больше в Telegram

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Спорт, активная жизнь и позитивное настроение на канале GoBro!

Канал «А теперь внимание!» Новости, которые вы могли пропустить, но обязательно должны увидеть.