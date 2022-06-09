Трагедия Анны Табаниной — Лизы Долгорукой из «Бедной Насти»: осталось вдовой с тремя детьми

Анна Табанина после съемок в исторической теленовелле «Бедная Настя» собиралась навсегда уйти из кино. Девушка даже подумывала принять постриг и посвятить себя служению Богу, однако именно тогда она познакомилась с будущим мужем Дмитрием Кудиным. Эта встреча изменила ее жизнь.

Их роман развивался быстро и стремительно. А когда знакомый батюшка благословил пару на венчание, Анна и Дмитрий скрепили свой союз и в ЗАГСе. Казалось, что счастье влюбленных безгранично. Табанина подарила своему избраннику троих детей: Ванечку, Соню и Симу. Разница в возрасте у них полтора и два года. Первого ребенка актриса родила в 30 лет. Видимо, этому, как говорит Табанина, способствовало состояние спокойствия, в котором она тогда пребывала. Анна ощущала, что ее жизнь — это неприступная крепость.

Ну а следом актриса вернулась в кино. Виктор Мережко пригласил ее сняться в картине «Белая ночь, нежная ночь». Следом поступили и другие предложения о съемках. Все шло своим чередом, как вдруг случилось несчастье…

У мужа актрисы диагностировали онкозаболевание — саркому. Поговорив с близкими, Анна приняла решение продолжить сниматься, ее только-только утвердили на роль в сериале «Ленинград 46». Супруги старались всеми силами оградить детей от лишних переживаний. Однако те все равно понимали, что их отец тяжело болен. А спустя год после лечения Дмитрий ушел из жизни.

Позже Табанина призналась, что с самого начала болезни было понятно, что ее Диму спасти не удастся. Так как форма была очень тяжелая. Анна старалась всегда быть рядом с мужем, хотя понимала, что ей придется учиться жить без него. Она продолжала сниматься, заниматься детьми — муж все это поощрял. Актриса помнит, как утешала отпрысков после смерти их отца. Она пыталась убедить детей, что их папа все равно остался с ними. Ведь он жив в их воспоминаниях, фотографиях.

Пара искренне верила в то, что после смерти ничего не кончается и, окончив земную жизнь, они обязательно встретятся. Это утешало и давало надежду.

По материалам «СтарХит».

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