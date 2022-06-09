Окан Ялабык назвал ошибку Ибрагима паши, из-за которой его казнил султан Сулейман

Ибрагим паша, по сути, не справился с давлением, которое оказывала на него власть. В Османской империи он стал вторым человеком после султана Сулеймана.

В правлении султана Сулеймана Ибрагим паша стал вторым человеком в Османской империи после падишаха. Такая огромная власть, конечно же, отразилась на Великом визире, и надо сказать, что отрицательно, выведя на первый план все худшие черты характера Ибрагима паши.

Как уже говорил Халит Эргенч, сыгравший в турецком сериале «Великолепный век» султана Сулеймана, если человек за какой-то короткий промежуток времени достигает больших высот, он, скорее всего, неизбежно совершит ошибку. «У Ибрагима паши просто закружилась голова! Не так просто заполучить шанс обладать большой властью над миром. А мы помним, что Ибрагим когда-то был обычным человеком, попавшим в рабство, а потом и во дворец будущего султана», — подмечал актер, говоря о значимости Ибрагима паши.

В таком положении, как считал Халит Эргенч, любой мог совершить ошибку, что, собственно, и вышло. Непомерное эго Ибрагима паши стало расти и расти. В итоге он перестал отдавать себе отчет, считая, что султан Сулейман никогда не решится отдать приказ о его казни.

«Он мог быть не только правителем. Буквально со всем Ибрагим паша мог бы справиться, по-моему. Со всем, что оставалось за пределами правления. И это очень грустная история. Ибрагим паша был просто раздавлен своей гордыней, что стало причиной его странных слов и поступков», — уточнил Окан Ялабык, дав понять, что именно эта ошибка привела Ибрагима пашу к казни, приказ о которой отдал султан Сулейман.

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