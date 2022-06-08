Любовь Успенская: как эмиграция в Америку и признание в России изменили жизнь королевы шансона

В этом году певица отметила свое 68-летие.

В молодости Любовь Успенская хотела жить в Америке. Мечта сбылась довольно быстро, но настоящее признание и всенародную любовь певица завоевала в России. О том, как складывать личная жизнь и карьера королевы шансона — в материале Teleprogramma.pro.

Любовь Успенская: детство и начало карьеры

Любовь Успенская, в девичестве Сицкер, родилась 24 февраля 1954 года в Киеве. Ее мама Елена Чайка работала медсестрой, умерла при родах, а отец Залман Сицкер, еврей по национальности, работал директором фабрики бытовой техники.

Будущую звезду воспитывала бабушка по отцу Татьяна Абрамовна, которую девочка считала своей мамой и только в подростковом возрасте узнала правду. У Любови есть младший брат Яков, который сейчас живет в Торонто, где владеет рестораном и салоном красоты.

Отец души не чаял в дочери и однажды взял ее с собой в ресторан, где попросил выступить перед друзьями. Гостям заведения настолько понравилось выступление Любови, что ее пригласили на работу.

В музыкальной школе она училась по классу баяна, хотя не выбирала именно этот музыкальный инструмент. На этом настояли родные — в память о дедушке, который был директором фабрики народных инструментов.

Сицкер окончила Киевское музыкальное училище имени Р. М. Глиэра, параллельно выступая в ресторане. Эта работа приносила ей неплохой доход, но Любовь мечтала вырваться из-под родительской опеки.

В 1971 году будущая звезда уехала в Кисловодск, затем жила в Ереване, где к ней пришел первый успех. Позже вернулась в Киев, но была признана диссиденткой, поэтому долгое время не могла выехать в США, куда очень стремилась.

Любовь Успенская: эмиграция и возвращение, популярные песни и проекты

За границу Сицкер все-таки уехала. В 1977 году она перебралась в Италию, где жила семь месяцев. А после, в 1978-м, переехала в США. Эмигрантку встретил директор русского ресторана в Нью-Йорке и пригласил работать.

Друзья-музыканты из Кисловодска, которые к тому моменту жили в Америке, рассказывали о ней как о большой артистке. Позже Успенская начала записывать первые диски. Песни для нее писал Вилли Токарев. Первый альбом певицы на английском языке My Loved One увидел свет в 1985 году.

В начале 90-х Любовь Успенская приехала в Москву. Ее график был расписан по минутам — концерты, новые песни, видеоклипы. В 1994 году она выпустила сразу два альбома — «Гусарская рулетка» и «Кабриолет». Спустя два года певица представила поклонникам диск «Карусель», а в 1997-м — «Пропадаю я». Последний принес ей невероятную популярность.

До 2000 года артистка жила на две страны, но все же решилась на окончательный переезд в Россию. В 2003-м она представила пластинку «Горький шоколад», а в 2004-м — «К единственному нежному».

Первую премию «Шансон года» ей вручили за песню «Облака». После этого практически ежегодно Успенская удостаивалась этой награды.

В 2010-м Любовь Успенская выпустила альбом «Лети, моя девочка, лети». Всего же в дискографии артистки 12 пластинок. В 2014 году певица записала композицию «Я тоже его люблю» в дуэте с Ириной Дубцовой, которая стала настоящим хитом и была удостоена премии «Шансон года».

В 2020-м артистка представила песню и клип «Люба всегда права». В ролике снялись Андрей Малахов, Стас Пьеха и Тимур Батрутдинов. Также Любовь Успенская стала участницей шоу «Дуэты» на телеканале «Россия-1».

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Любовь Успенская: доход

Один частный концерт Любови Успенской приносит ей от четырех до шести миллионов рублей. Также певица недавно призналась в том, что получает пенсию в Америке, правда, сумму не озвучила.

Весной прошлого года стало известно, что состояние Успенской оценивается в 400 млн рублей, однако половину его артистка потеряла из-за споров с бывшим супругом Александром Плаксиным.

Любовь Успенская: личная жизнь

Личная жизнь Любови Успенской всегда была весьма бурной, о чем она никогда и не скрывала и не жалела. «Мужчин было как капель в море» — заявила однажды артистка.

По ее словам, все эти романы помогали ей творить и вдохновляли. Эффектная внешность певицы (ее рост 168 см, а вес 56 кг) не оставляли равнодушным многих.

В первый брак Любовь Залмановна вступила, когда ей было 17 лет. Избранником оказался музыкант Виктор Шумилович. Однако после рождения и смерти близнецов союз распался.

Вторым мужем артистки стал музыкант Юрий Успенский. Именно с ним Любовь перебралась в США. Брак сохранить не удалось, а вот фамилию второго мужа певица оставила.

Третьим мужем знаменитости стал давний друг, продюсер и вдохновитель Владимир Лисица. Но и этот союз продержался не долго.

В четвертый раз Успенская вышла замуж за бизнесмена Александра Плаксина. Он покорил ее дорогими подарками и красиво ухаживал. Уже на второй день после знакомства у артистки появился новенький белый кабриолет.

В 1989 году Любовь Залмановна родила дочь Татьяну, которая недавно перебралась из США в Россию.

До 2021 года о личной жизни с Плаксиным Успенская умалчивала, однако после рассказала, что хотела навсегда уехать из Америки, еще когда Татьяне было 4 года.

Но мужчина шантажировал ее тем, что не подпишет документ для вывоза девочки в Россию. Поводом для таких откровений спустя почти 30 лет стал иск Александра Плаксина о разделе имущества.

Хотя певица настаивала, что дома и квартиры в США покупала на свои деньги, суд она проиграла. При этом Плаксин отказывался разводиться, чтобы после смерти жены претендовать на наследство. Тогда Успенская решила написать завещание.

В последнее время Любови Успенской удалось наладить отношения с дочерью, которые до этого, мягко говоря, были натянутыми.

Долгое время Татьяна жила в США и Коста-Рике, увлекалась йогой, живописью, поэзией, много путешествовала. Но в 2017 году случилось несчастье. Девушка упала с велосипеда, сломала челюсть, выбила зубы, а во время операции получила заражение крови.

Восстановление проходило в швейцарской клинике, где Татьяна перенесла четыре операции. А после в эфире НТВ обвинила маму в причинении телесных повреждений. После Плаксина уходила из дома и даже лечилась в психиатрической клинике.

Любовь Успенская: последние новости

В феврале 2022 года Любовь Успенская презентовала клип на композицию «Фартовая». А недавно заявила, что обещала Вере Глаголевой сделать из ее младшей дочери Анастасии Шубской звезду. Знаменитость планирует стать продюсером будущей певицы.

Недавно Успенская угодила в новый скандал. Певица избила соседского пса, хозяйка которого решительно настроена отомстить звезде. Теперь королеве шансона грозит реальный срок за решеткой.

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