Чем займется Алла Пугачева, если останется в Израиле. Четыре возможных сценария

Teleprogramma.pro называет варианты, по которым может развиваться судьба Примадонны, если она все же примет такое решение.

Алла Пугачева и Максим Галкин уже больше трех месяцев находятся в Израиле, куда они уехали после начала событий на Украине. Концерты юмориста на святой Земле проходят с аншлагом. У Галкина большие планы и на сентябрь. Так, недавно он написал в своем Телеграм-канале, что также планирует выступить в Австралии и Новой Зеландии.

Меж тем ранее Алла Пугачева намекнула, что в сентябре все-таки вернется в Россию, поскольку у детей начнется новый учебный год. В Израиле же они учились онлайн. Однако фанатов Примадонны терзают смутные сомнения, что она оставит мужа одного.

Teleprogramma.pro выдвигает версии, чем займется Алла Пугачева в Израиле, если все же решит там остаться.

Будет наслаждаться жизнью

Да просто будет жить в свое удовольствие и сопровождать мужа на гастролях. Тем более звездные супруги создали себе все условия для роскошной жизни.

По слухам, площадь дома в Кейсарии, где обосновалось звездное семейство, составляет около 1 000 кв. м. А аренда такого особняка обходится артистам больше миллиона рублей в месяц.

Как известно, Израиль славится своей медициной. Здесь Примадонна может находиться под наблюдением врачей, если ей вдруг понадобится их помощь. Но судя по фото, которые появляются в соцсетях, можно понять, что певица бодра, весела и находится в прекрасной форме.

К тому же у нее всегда есть, с кем провести время. В Израиле у Максима Галкина живет родной брат Дмитрий. Алла Пугачева и ее муж нередко встречаются с друзьями за бокалом вина. В Израиле сейчас проживает и лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич, которого также можно было увидеть на снимках.

Кстати, говорят, что в Израиле Алла Пугачева и Максим Галкин живут обычной жизнью зажиточных граждан: ходят в рестораны, гуляют по побережью Средиземного моря, посещают местные достопримечательности. И никто их не преследует, не фотографирует исподтишка, не кидается за автографами.

Займется бизнесом

Алла Пугачева могла бы заняться в Израиле бизнесом. В интервью изданию «TV Center» телепродюсер Дмитрий Ашуров вспомнил, что когда-то под брендом Примадонны выпускались чипсы. Однако больших денег такой бизнес певице не принес.

«Ей бы запустить какую-нибудь ювелирную коллекцию — это соответствует уровню Примадонны, — отметил Дмитрий Ашуров. Алла Борисовна — легенда, хоть будет петь, хоть не будет — она уже в истории музыки. Ее имя — это уже бренд. Но я надеюсь, что этот бизнес она сделает сама, никому не доверяя, потому что есть агентства, которые могут от чужого имени сделать много нехорошего. По закону ей не могут запретить выпускать свои товары. Она ничего плохого никому не делала, Алла — патриот России».

На наш взгляд, Алла Пугачева могла бы выпускать свои фирменные балахоны, канцтовары, молочные продукты – да все что угодно.

Будет поддерживать молодые таланты

Третий вариант сценария – заниматься тем, что у Аллы Борисовны всегда получалось лучше всего – поддерживать молодые таланты. Например, запустить в Израиле шоу наподобие «Фабрики звезд», которое она когда-то курировала.

К тому же, как ранее писали СМИ, местные жители рассказали, что Пугачевой предлагают давать частные уроки музыки.

Кстати, у артистки имеется подобный опыт. Алла Пугачева проходила стажировку учителем музыки и пения в московской средней школе № 621. Понятно, что такие уроки будут обходиться ученикам в большую сумму, которая позволит певицы по-прежнему жить красиво.

Вернется на сцену

Ну и, конечно, самые смелые фантазии фанатов Аллы Борисовны – это если бы она возобновила гастрольную деятельность, ездила бы с концертами по Израилю и всему миру и записывала бы новые песни. То есть вернулась бы на сцену.

Но, конечно, судьба Примадонны – в ее руках. А мы пожелаем ей здоровья и творческих удач!

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