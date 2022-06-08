В тени брата и сестры? Шехзаде Баязид — «нелюбимый» сын султана Сулеймана от Хюррем

Разница в возрасте между шехзаде Селимом и шехзаде Баязидом была столь незначительна, что братья часто соперничали между собой.

Шехзаде Баязид и шехзаде Селим с раннего детства соперничали между собой там, где речь заходила о родительской любви и внимании. И причина в первую очередь заключалась в том, что разница в возрасте между братьями была слишком мала. Друг в друге они видели соперников, а повзрослев, каждый хотел заполучить трон Османской империи. Несмотря на то что шехзаде Баязид был младше, он считал себя более достойным претендентом, ну а шехзаде Селим уже на основании того, что он старше, не собирался уступать брату престол после смерти султана Сулеймана.

Однако шехзаде Баязид был казнен раньше, чем отошел в мир иной его отец — десятый падишах Османской империи. Сын Хюррем султан открыто выступал против старшего брата, собрав войско. Такое поведение султан Сулейман мог расценить только как попытку захватить его власть. Ведь на тот момент он еще управлял империей.

С раннего детства шехзаде Баязид чувствовал себя нелюбимым. И все из-за того, что он, по сути, оставался в тени старших братьев и сестры. Хюррем султан подарила повелителю пятерых детей. Шехзаде Мехмеда считали любимчиком султана Сулеймана, именно этого сына от Хюррем падишах хотел видеть на престоле после себя, однако юноша скончался от болезни. Предположительно у него была оспа. Потеря любимого сына настолько глубоко ранила падишаха, что он приказал установить трон над его гробом, чтобы показать, как дорог ему был шехзаде Мехмед.

Ну а главной любимицей отца всегда считалась дочка Михримах султан. Историки уверены, что только в ней султан Сулейман не видел соперника, желавшего занять его султанат. В отличие от ее братьев. К тому же, Михримах очень напоминала падишаху Хюррем султан в ту пору, когда та только-только попала в гарем.

Кстати, султан Сулейман старался уделять своим шехзаде одинаковое внимание, настаивая на том, чтобы они получили высокое образование, были сведущи в ратных делах и боевом искусстве. Так, свою толику заботы и любви получали и шехзаде Селим, который внешне из-за своих рыжих волос как две капли воды походил на Хюррем султан, и шехзаде Джихангир, с раннего детства слабый здоровьем (у него был горб. — Прим. ред.). Единственный, кто ощущал острую нехватку внимания со стороны отца, был шехзаде Баязид, за что его и принято считать «нелюбимым» сыном султана Сулеймана.

На деле же повелитель был весьма доволен одаренным в боевом искусстве шехзаде, который неплохо справлялся с управлением своего санджака. Огорчало султана Сулеймана лишь то, что его сын не мог справиться со своим взрывным характером. Однако этим он пошел в своего предка — деда Селима I.

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