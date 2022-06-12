Как бьются за идеальную фигуру Загитова, Липницкая и другие российские спортсменки

Прославленные фигуристки отправляются на отдых в теплые края, где наконец смогут позволить себе расслабиться — и отступить от жестких диет, которых вынуждены придерживаться чуть ли не 11 месяцев в году. «Телепрограмма» раскрывает рацион спортсменок.

Елизавета Туктамышева

Елизавета Туктамышева и катается отлично, и питается прилично, даже мудро — хорошо чувствуя организм и не переедая. Например, очень любит мясо.

— Положил мясо, оно само приготовилось через 10 минут, — хвалила Елизавета специальный гриль. — Недавно лазанью себе делала. Я ем лазанью, да! Люблю пасту, хлеб, мучные изделия. Я гедонист. Не позволяю себе просто так проживать жизнь — надо это делать с наслаждением. Просто стараюсь не переедать. Когда выходишь из-за стола, должно быть такое чувство, что ты можешь пробежаться или идти на тренировку. Чтобы не было такого, что ты обожрался. В этом и секрет! Ты и наелся, и не объелся, и энергия есть.

Алина Загитова

Олимпийская чемпионка и ведущая шоу «Ледниковый период» знает, что фигура для фигуристки — это не инструмент раскрутки соцсетей. От веса зависит результат, к которому идут с самого детства. «Когда прибавляешь в весе, техника прыжка сразу меняется, — объясняла Алина. — Жир на руках появился — уже не можешь прыгать». Перед победной Олимпиадой-2018 в Южной Корее спортсменка вывела самоконтроль на максимум: взвешивалась трижды в день, чтобы, не дай бог, не набрать.

Даже потребление воды было ограниченно, потому что критичны были каждые 100 г. Алина делала перед взвешиванием глоток и сразу выплевывала, лишь слегка промочив горло. Сразу после выигрыша золотой медали Загитова получила еще одну долгожданную награду: мороженое. Одно. К слову, в отпуске фигуристка режим не сильно послабляет: «Утром я встаю на весы. Если там плюс, я себя ограничиваю в течение дня. Если нормальный вес — ем только в обед и чуть-чуть на ужин. Я почти не завтракаю».

Юлия Липницкая

«Девочка в красном пальто» ярко вспыхнула на Олимпиаде-2014, но потом ее карьера так же стремительно угасла. Во многом это было связано с весом. Блистательное командное катание и громкий провал в одиночной программе связаны и с тем, что спортсменка не справилась с повышенным вниманием к себе (обложки Time, премия «Люди года» от Google и проч.), и с вечной борьбой с жиром.

— Я в своей работе с таким не сталкивалась — ей просто совсем нельзя кушать, — рассказывала тренер Этери Тутберидзе. — И мне очень жалко, что ей приходится столько терпеть, но ничего не могу с этим поделать. Когда ей нужно сбрасывать вес, она ест только порошок «Сквизи» — это клетчатка, которая дает энергию. Ей тяжело, вес идет вниз очень медленно — по 100 г в день.

Стремление не набирать вес и сохранить феноменальное вращение на льду довели Юлю до анорексии (в прессе писали и о серьезных психологических проблемах): она стала отказываться буквально от всего и питаться только этим «Сквизи». После перехода на нормальное питание опять пошел лишний вес, случилось расстройство пищевого поведения. В 2017 году спортсменка завершила карьеру, вскоре вышла замуж за коллегу Владислава Тарасенко, а в 2020 году стала мамой.

Виктория Синицина

Чемпионка мира в танцах на льду Виктория Синицина изнуряла себя не только тренировками в обмотке пищевой пленкой, но и знаменитой рисовой диетой.

— Я сидела на одной диете, на другой, на третьей, потом стала есть только рис, — говорила она. — Потом я просто свихнулась на этой теме, став взвешиваться по четыре раза на дню. Это ненормально! Слава богу, голова на плечах у меня есть и до реальных проблем я не дошла. Начала питаться чуть по-другому. Марина (Зуева — тренер в США. — Авт.) мне говорила так: «Хочешь картошку фри? Съешь одну палочку. Хочешь шоколад? Отломи квадратик и съешь». Если что-то запретить навеки, у меня будет срыв. Я просто стала питаться редко и понемножку.

Александра Трусова

Серебряной призерке Олимпиады-2022 Александре Трусовой повезло больше остальных. Уникальная генетика и мощный метаболизм позволяют есть почти все и не толстеть. Даже сладкого девушка не чурается.

— У меня нет особой диеты, но я стараюсь есть побольше белковой пищи, — признается фигуристка. — Запретов как таковых нет. Но я сама не люблю фастфуд и совершенно равнодушна к тортам. Мое питание совершенно не меняется во время соревнований, я ем то же, что и обычно. Мне еду чаще всего готовит мама. Например, сырники или запеканку из творога. Больше всего я люблю домашние пельмени.

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