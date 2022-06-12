Как сложилась судьба братьев Пономаренко из «Кривого зеркала»

Пожалуй, наряду с братьями Торсуевыми из «Приключений Электроника» юмористы Валерий и Александр Пономаренко входят в тройку самых узнаваемых братьев-близнецов в российском шоу-бизнесе. 13 июня комикам исполняется по 55 лет.

Кочан, балалайка и концерты в автобусе

Даже статья в Википедии, посвященная уроженцам Новочеркасска, называется «Братья Пономаренко», настолько они неразлучны. Александр появился на свет на 15 минут раньше, поэтому считается старшим. К юмору тяготели с детства. В школе рисовали шаржи на одноклассников и писали ироничные стишки, а на работе у отца-шофера разыгрывали сценки перед его коллегами.

В 1999 году братья победили в конкурсе артистов эстрады в номинации «Дуэт», после чего Евгений Петросян пригласил их в «Кривое зеркало». И они громко заявили о себе: пародии, миниатюры, импровизации, интервью с балалайкой, перевоплощение в двуглавого орла или работяг с кочанами капусты… Комики оказались совершенно универсальными, за что их столько лет и любит публика.

В начале нулевых были недолгие съемки в «Аншлаге» (братья считают «Кривое зеркало» живым организмом — в отличие от программы Регины Дубовицкой) и работа в Театре эстрады Геннадия Хазанова.

— Хазанов пригласил нас за очень, кстати, небольшие деньги, — рассказывали артисты. — Вот мы и перевезли жен с детьми — жили на съемных квартирах в Москве и надеялись, что Геннадий Викторович поможет нам получить свои. Оказалось, напрасно. Может, и хорошо, что так получилось. Честно говоря, не хотелось, чтобы наши дети, которые тогда были еще совсем маленькими, акали на московский манер. Надо, чтобы они пустили корни на нашей родной донской земле. Вообще провинциальный менталитет куда лучше столичного.

Кому-то юмор артистов может показаться незамысловатым, так ведь на то и ставка: Пономаренко — певцы глубинного народного смеха, а не дерзкие остросоциальные стендаперы. Валерий и Александр шутят просто и иногда даже предсказуемо — и таков их метод: когда вроде бы иногда даже глуповато звучит, но улыбка автоматически растягивает рот. Главное, что это работает, и на концертах семейного тандема всегда аншлаги.

Близнецовость они обратили в оружие еще в юном возрасте.

— Знаете, как на экзаменах здорово было: зашел один, ответил, вышел, — вспоминал Александр Пономаренко учебу. — Следом зашел он же. Кстати, мы так делали не только в школе. Был в нашей жизни такой этап — кинотехникум. Как мы туда попали, разговор отдельный. Когда поступали, почему-то обратили внимание только на первую часть слова — «кино». Думали, там нас будут учить кино снимать, а нас учили его показывать. Именно в этом техникуме мы однажды и погорели. Я лучше знал электротехнику, поэтому и пошел ее сдавать. Сначала сдал за себя, потом зашел вместо брата. А зачетку, в которой уже стояла одна отметка, забыл поменять! В результате был жестоко разоблачен: нам все-таки поставили пятерку, но на двоих.

Иногда можно и поплакать

Не чужды близнецам и розыгрыши — пранки, как сейчас говорят.

— Один раз меня разыграли братья Пономаренко, — вспоминал юморист Святослав Ещенко. — Валерий позвонил мне и с кавказским акцентом представился продюсером из Чеченской Республики. Пригласил туда на концерты, гарантировал безопасность и кавказское гостеприимство. Обещал заплатить в любой в валюте: рублях, долларах, евро, но при одном условии — на всех купюрах одинаковые номера будут. Только тогда я понял, что меня разыгрывают. Валерий Пономаренко — прекрасный пародист и особенно хорошо у него жители Кавказа получаются. После этого и я решил сделать несколько номеров с акцентом.

Очевидно, и Валерий, и Александр прекрасно понимают тенденции современного юмора. Посматривают выступления зарубежных стендаперов, шоу в YouТube, знакомы с интернет-мемами. Но и своего зрителя отлично чувствуют, потому не скатываются в легкий набор очков, спекулируя на социальной и политической повестке, как поступают многие современные комики. Более того, они за то, чтобы иногда и поплакать вовремя.

— Не подумайте, что мы все время прыгаем и смеемся от радости, — признавались братья. — Иногда хочется и одному побыть. Просто посидеть, подумать, погрустить. Кстати, часто можно услышать, что, дескать, улыбайтесь, все воспринимайте с юмором. Но это неправильно. Слезы и стресс нужны организму, они приносят такую же пользу, как и смех.

О трезвости ума обоих Пономаренко говорит тот факт, что в 2021 году они рискнули прийти в модное YouTube-шоу «Что было дальше?», где над гостями подшучивают так, что порой даже издеваются. Так сказать, «прожаривают» на потеху публике. Юмористы старой закалки испытание выдержали с достоинством (включая шутки про групповой секс с Дубовицкой).

Один раз в Ростове-на-Дону местные братки предлагали Александра Пономаренко «толкнуть в мэры». Мол, и так оба как национальные герои — все их знают, так что выборы пройдут легко и честно. Но вместо управления городом братья выбирают концерты и тихую семейную жизнь: Валерий воспитывает троих сыновей (Алексея, Аркадия и Ярослава), а Александр — дочь Любовь и сына Германа.

Смотрите также

Еще больше в Telegram

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Спорт, активная жизнь и позитивное настроение на канале GoBro!

Канал «А теперь внимание!». Новости, которые вы могли пропустить, но обязательно должны увидеть.