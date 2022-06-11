Как экс-жених Бузовой опять нашел богатую невесту

Вэтом году поющий блогер и ведущий «Дома-2» Давид Манукян (он же Дава) обещает жениться. Страна узнала Даву благодаря роману с Ольгой Бузовой. Звезда парня поматросила и бросила, зато он остался в шоу-бизнесе в качестве самостоятельной творческой единицы. Рассказываем новую историю любви Давы.

Итак, она звалась Мари

Однажды Ольга Бузова позвала Даву сняться в клипе на ее песню, после чего у них и закрутился роман. Бузова вложила всю свою энергию в раскрутку возлюбленного: помогла набрать подписчиков в соцсетях, брала на обеды с Андреем Малаховым и другими звездами. В общем, ввела в круг больших звезд. Парень даже записал дуэт с Филиппом Киркоровым — освоился в тусовке, начал зарабатывать. Ольга свозила Даву отдохнуть на дорогой курорт, вернувшись с которого он начал репетировать в шоу «Танцы со звездами».

Кстати, в этот телепроект блогера позвали тоже благодаря Бузовой. Но тут у Давы началась звездная болезнь, которую Бузова не стала терпеть и бросила блогера. А к парню прилипло второе имя «экс-жених Бузовой». Когда та ушла из «Дома-2», продюсеры назло Ольге позвали одним из ведущих шоу ее бывшего. Дава теперь ведет эту программу, записывает ролики для соцсетей и выпускает новые треки.

А недавно Давид заявил о новых отношениях, но о том, кто его избранница, промолчал.

Оказалось, это его ровесница — 29-летняя певица Мари Краймбрери. Ее настоящее имя Марина Жадан, но девушка от него давно отказалась — пишет музыку и поет под псевдонимом. Девять лет назад Мари переехала в Москву из Кривого Рога.

Первый заработок Краймбрери в шоу-бизнесе составил 2500 руб. — столько она получила за песню «Парадоксы», которую купили для сериала «Молодежка». А потом пошло дело. В минувшем мае на двух музыкальных премиях она победила в номинациях «Певица года», «Женское видео» (клип на песню «Самолет», где в главной роли снялся Константин Хабенский), «Лучший дуэт» (со Звонким «Как дела, малыш?»).

Краймбрери пела и с Димой Биланом — вместе они выдали хит «Ты не моя пара». В общем, опять у Давы женщина, которая зарабатывает больше него. Говорят, что именно Мари запрещает Даве афишировать их отношения: мол, артиста должны знать по песням, а не по романам.

Свадьба будет тихой

Дава и Мари познакомились осенью прошлого года на съемках телешоу «Дуэты». В этом телепроекте на канале «Россия 1» продюсеры поставили Даву в пару с Краймбрери петь песню Amore. Давид был очарован партнершей и добивался внимания Мари через соцсети.

«Кажется, я влюбился! — писал он на своей страничке. — Отмечайте в комментах Мари и пишите: «Иди с Давидом на свидание». Манукян добился своего: они стали встречаться в начале декабря, а на новогодние каникулы улетели отдыхать в Эмираты, прихватив заодно маму Давы.

После этого путешествия Мари все чаще стала жить у Манукяна. Пикантная деталь: он снимает жилье в доме, где арендует квартиру Бузова. Ольга заканчивает ремонт в собственной квартире и к осени съедет, но пока у нее есть шанс случайно наткнуться на бывшего.

Говорят, Манукян уже сделал Краймбрери предложение руки и сердца, а свадьба состоится осенью. Молодые поженятся в узком кругу родных и самых близких друзей. К этому времени ведущий «Дома-2» планирует обзавестись жильем для новой ячейки общества. Прогнозы о будущем для этой пары долгосрочные: Мари мечтает о семье и детях уже давно, Манукян настроен также решительно — создание семьи для него важнее карьеры.

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