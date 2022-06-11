В какую недвижимость вкладываются российские звезды за границей, чтобы спасти деньги от инфляции

Последнее время звезды активно вкладывают сбережения в недвижимость. Обеспеченные люди считают эту инвестицию перспективной - всегда будет что наследникам оставить. Рассказываем, чем им так приглянулся Дубай.

Как Москва, но лучше

Артисты называют Дубай второй Москвой, но курортной: шикарные пляжи и инфраструктура, магазины, набитые люксом, и, что очень важно для наших обеспеченных соотечественников, высокий уровень сервиса. Эстрадные артисты могут круглый год выступать тут в дорогих отелях.

«Знаменитостей в ОАЭ привлекают местное законодательство, безопасность и отношение к русским, — объяснил в интервью «Телепрограмме» адвокат Давид Машков. — Согласно дубайским законам любой иностранец может приобрести в полную собственность любое недвижимое имущество, расположенное на специально отведенных территориях (фригольд-районах).

Отсутствие налогов позволяет не терять средства при сделке, из-за мягкого климата можно сдавать квартиру весь год, квартира остается в наследство супругам и детям, тут развитая инфраструктура и высокий уровень жизни. Хотя Москва и Дубай находятся в соседних часовых поясах, но сюда можно долететь за пять часов, иностранный владелец недвижимости получает права наравне с гражданами Эмиратов».

Приобретение недвижимости позволяет получить визу резидента на три года. Важно, чтобы жилье стоило от 1 млн дирхамов (это около $270 тыс., или 16,6 млн руб.). При этом необходимый уровень ежемесячного дохода — 10 тыс. дирхамов (172 тыс. руб., не важно, в какой стране их зарабатывает собственник жилья).

Виза не допускает трудоустройства, но ее обладатель может легально пребывать в Эмиратах, открывать счета в банках. При сохранении условий проживания разрешение неоднократно продлевается.

Многие будут сдавать квартиры в аренду. К примеру, сутки проживания в трешке в крутом комплексе, где купил жилье Ревва, стоят от $500 (31,7 тыс. руб.). Посуточная жилплощадь востребована у отпускников и бизнесменов. В менее крутых комплексах популярна долгосрочная аренда на год (двушка — $60 тыс. (3,8 млн), трешка — от $70 тыс. (4,4 млн руб.)

Если купить квартиру в Дубае для сдачи в аренду, то за несколько лет удастся вернуть потраченные средства. Приблизительный доход — 5 — 8% от стоимости жилья в год.

А вот отдельные виллы здесь арендуют редко. Не из-за того, что дорого, — просто рядом нет привычной инфраструктуры. Хотя Джиган с женой Оксаной Самойловой предпочитают именно виллы и готовы платить по 4 млн руб. в месяц.

Русские сезоны

Квартиры в Дубае среди наших знаменитостей нарасхват — жильем в эмирате Дубай обзавелись Егор Крид, Нюша, Александр Ревва, Ксения Собчак и другие. А те, кто пока не решился на покупку, снимают квартиры.

Артисты покупают просторные апартаменты в престижных жилых комплексах. На крыше 77-этажной элитной высотки Address Beach Residences есть бассейн площадью 560 кв. м — он даже в Книгу рекордов Гиннесса внесен. В этом крутом доме есть свое гнездышко у Александра Реввы. Квартира с тремя спальнями здесь обойдется в 100 млн руб. и выше. У Собчак апартаменты в 120 кв. м с двумя спальнями в комплексе St. Regis Residences — такие стоят от 60 млн руб.

В конце мая оформляла сделку Ксения Бородина — она купила трехкомнатные апартаменты в Дубае на начальном этапе строительства. Ведущая «Дома-2» выбрала шикарное, но еще не построенное жилье, чтобы вышло немного дешевле. Квартира обошлась Бородиной почти в 40 млн руб. Телеведущая сообщила, что ей пришлось торопиться — «квартиры разлетаются как горячие пирожки».

И предусмотрительно пояснила: «Это не бегство из России. Я люблю свою Родину, и покупка квартиры никак не связана с нынешней ситуацией. Просто мы часто летаем на море плюс это хорошая инвестиция. Нормальная ситуация, когда стараешься обезопасить и приумножить свои деньги».

Ксюша подчеркнула, что не любит хранить заработанное в банках — не верит, что проценты от вкладов со временем принесут доход. Поэтому все сбережения вкладывает в покупку жилья, которое станет весомым наследством для детей: «Я верю в недвижимость». Зимой и весной Бородина с дочками проводит каникулы в Дубае, а летом в ОАЭ слишком жарко, поэтому летает на турецкие курорты.

Кстати, Ксения в марте оформила сделку по покупке квартиры в Москве, летом на очереди — турецкие апартаменты.

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