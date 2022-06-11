Джонни Депп: «Мне вернули мою жизнь обратно!»

Этот процесс наверняка в скором времени обратят в сериал. Столь жирная фактура просто не может кануть в Лету. Все началось шесть лет назад, когда после развода с Джонни Деппом звезда «Ромового дневника» Эмбер Херд заявила, что бывший муж подвергал ее физическому и эмоциональному насилию.

Должного эффекта это не произвело. Тогда в 2018 году актриса написала колонку в Washington Post, в которой призналась, что жила с абьюзером, который бил ее и всячески над ней издевался.

В американском обществе устойчивый тренд на культуру отмены — поэтому Джонни без особых церемоний тут же выкинули из всех проектов, в которых он участвовал: «Пираты Карибского моря», «Фантастические твари» и проч. Тогда казалось, что это похороны. И карьеры, и личности актера.

И не думайте, что Депп заработал себе на десять жизней вперед: журнал Rolling Stone выпустил расследование, в котором доказал, что Депп из-за неграмотного финансового поведения потерял практически все.

И все же неуловимый Джек Воробей (которого в фильме пытались казнить и гильотиной, и через повешение, и сбрасывали в открытое море, и даже на костре жарили) снова ускользнул от гибели.

Актер подготовил встречный иск о защите репутации и в 2019 году инициировал процесс, сделавший несколько лет жизни с Эмбер Херд достоянием общественности. Да, он предал тайну их странных отношений. Но в данном случае это был шаг отчаяния — Депп защищался как мог, да и не он первый начал эту постыдную свару, которую даже Моника Левински назвала «порнографией в зале суда».

Отметил победу в таверне

24 дня длилась битва в суде. 100 часов показаний слушали присяжные и вся Америка. Вердикт от 1 июня оказался предсказуем: суд Вирджинии признал Эмбер Херд виновной в клевете и обязал выплатить бывшему мужу компенсацию в размере $15 млн (из запрашиваемых $50 млн). Херд достанется частичная компенсация в почти $2 млн за моральный ущерб (из $100 млн, заявленных в иске).

Спустя шесть лет Депп добился компенсации и опровержения клеветы. Если до суда люди сомневались, стоит ли сопереживать эксцентричному и авторитарному Джонни — мало ли чего он там творил за закрытыми дверями, то после показаний Эмбер Херд все окончательно встало на свои места.

В американском обществе большинство людей остались на стороне актера. Эмбер Херд отвернула от себя поклонников, феминисток и общественников, занимающихся темой домашнего насилия. Теперь ей вообще никто не верит. Дошло до того, что актриса уволила всех своих пиарщиков: мол, не справились с задачей по обелению ее имиджа.

Общий итог этого суда в глазах жителей США примерно таков: «Заслуживает ли массового порицания человек, решивший уничтожить жизнь и карьеру другого человека? Безусловно».

Блондинка пошла в бой на Джека Воробья, вооружившись всеми инструментами культуры отмены. Но не учла силу любви армии фанатов бывшего мужа. В ТикТоке ролики с хештегом #justiceforjohnnydepp («Правосудие для Джонни Деппа») собрали более 9 млрд просмотров.

Неожиданно культура отмены срикошетила по самой Эмбер: ее роль в продолжении фильма «Аквамен» после резонансной петиции сократили до десяти минут (а хотели и вовсе удалить!). Разумеется, результатом суда актриса осталась недовольна. После процесса она заявила, что в США нет свободы слова.

— Разочарование, которое я испытываю сегодня, не поддается описанию, — заявила Херд. — Мне грустно, что я проиграла это дело. Еще печальнее, что я, кажется, потеряла право, которое было у меня как у американки — говорить свободно и открыто.

А ликующий Джонни и вовсе не явился на оглашение приговора. Словно он все знал заранее и беззаботно веселился в английской таверне в Ньюкасле (актер прилетел туда, чтобы выступить на рок-концерте с гитаристом Джеффом Беком в мэрии Шеффилда в Англии, — спел песню про одиночество), словно непобедимый выпивоха Джек Воробей: на выходе его ждали радостные жители города, скандировавшие его имя.

«Шесть лет назад моя жизнь, жизнь моих детей, жизнь моих близких изменилась навсегда, — написал в открытом письме Депп. — В мгновение ока. В СМИ начали распространяться лживые, очень серьезные и уголовные обвинения в мой адрес, которые стали причиной бесконечного потока ненависти в мой адрес, несмотря на то что против меня не было выдвинуто никаких официальных обвинений. Они пролетели по миру буквально за наносекунду и сейсмически повлияли на мою жизнь и карьеру. И вот спустя шесть лет присяжные вернули мне мою жизнь обратно».

Врала до последнего

Депп уверял, что ни разу не поднимал руку на жену. И правда, где тогда фото вечно избитой актрисы? Эмбер отвечала, что регулярно замазывала ссадины, чтобы скрыть их, но косметический бренд, который актриса упомянула, опроверг это — серия, якобы используемая Херд для маскировки синяков, вышла в производство после их развода.

Эксперт по метаданным Брайан Ньюмайстер сумел доказать, что фото Эмбер в синяках были отредактированы. Судебный психолог признал у Херд расстройство личности. А личная медсестра ответчицы рассказала в суде, что пациентка страдала от биполярного расстройства, алкогольной и наркотической зависимости, приступов тревожности, пищевого расстройства и бессонницы.

Неопровергнутыми остались обвинения в измене с Илоном Маском. Суперхитом стала история про то, как блондинка буквально наложила кучу на подушку мужу в качестве мести за его опоздание на вечеринку. История про то, как Джонни столкнул с лестницы жену на отдыхе на Ямайке, тоже оказалась ложью — она сама оступилась, поскольку была пьяной.

В защиту актера в суде выступили Ванесса Паради, Кейт Мосс, Пенелопа Крус, Хавьер Бардем, Ева Грин и другие суперзвезды.

Слишком много всплывших под присягой фактов кричали против Херд. Фото закусившей губу от боли и разочарования блондинки стали мемом.

Возможно, это была худшая роль Херд. И однозначно одна из лучших для Деппа. Мне вернули мою жизнь обратно!

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