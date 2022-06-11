Как наследники Киркорова, Барановской и Плющенко встретили лето

Если мама или папа - большие модники, то и дети наряжаются с пеленок.

Звездных детей вдобавок часто приглашают в качестве моделей на модные показы — так дизайнеры привлекают внимание к своим коллекциям. В День защиты детей 1 июня модничали и взрослые знаменитости, и их юные наследники. Мы выбрали самые яркие образы с показа нового бренда детской одежды.

Арсению Плющенко 1 год и 8 месяцев, поэтому пока на мероприятиях ему удобнее на руках у папы. Олимпийский чемпион Евгений Плющенко развлекал сына в компании ростовых кукол, а мама Яна Рудковская по традиции держала ситуацию под контролем.

Потом Плющенко и Рудковская переместились в зал, где их 9-летний сын — фигурист и модель Саша Плющенко демонстрировал модную одежду. Александр на подиуме с юных лет, поэтому чувствует себя увереннее остальных. А мама Яна (на заднем фоне слева) снимает дефиле сына на телефон — для соцсетей и личного архива.

Песнями и танцами гостей развлекал кумир молодежи Даня Милохин. Мыльные пузыри, мишура и веселый Даня — дети веселились от души. Милохин не смог пройти мимо одного из зрителей — на фото он передает музыкальный привет Николаю Баскову (это он сидит в черных очках). Милохин и Басков как-то пели вместе трек «Дико тусим».

Самый яркий модник — певец Филипп Киркоров. По нему можно сверять все тренды мужской моды в самом рискованном ее проявлении. Тут он приветствует солиста группы «Иванушки International» и звезду шоу «Маска» Кирилла Туриченко и его невесту Дарью.

Наследники Филиппа Киркорова вышли к публике в красивых летних нарядах. 10-летняя Алла-Виктория и 9-летний Мартин становятся все больше похожи на отца. У Аллы-Виктории на показе был самый романтичный образ — благодаря прозрачным крыльям бабочки на скромном платье.

Юлия Барановская пришла с сыновьями, 9-летним Арсением и 16-летним Артемом. Мальчики в этот раз по подиуму не ходили, но поддерживали друзей. Большинство детей звезд знакомы между собой и дружат, так как встречаются на многочисленных мероприятиях и днях рождения.

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