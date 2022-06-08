Новая жизнь певицы МакSим: «Я должна очень многое успеть!»

В июне у МакSим как минимум три концерта. Звезда сменила имидж и уже несколько раз выступила перед огромной аудиторией. После тяжелой болезни на сцену возвращается новая артистка.

Голос вернулся

В июне прошлого года Марина Абросимова (так на самом деле зовут певицу) попала в больницу с коронавирусной пневмонией. Состояние звезды было крайне тяжелым — 95% поражения легких, серьезные осложнения. Певица провела два месяца в реанимации. Сначала вся страна переживала за жизнь Марины, а потом, когда ситуация выправилась, обсуждали, сможет ли она петь.

С голосовыми связками проблем не возникло, но была серьезно повреждена легочная ткань. Врачи первые полгода запрещали артистке нагрузки, петь, летать на самолетах. К счастью, реабилитация прошла успешно, и уже весной МакSим заявила: «Чувствую себя как новенькая! Прекрасно себя ощущаю и много занимаюсь спортом».

Вот уже месяц МакSим поет вживую — в мае было шесть выступлений на публике. Оценить, полностью или нет восстановился ее голос, мы попросили профессионала, педагога по вокалу Юлию Таравкову.

«На живом концерте в студии одной из радиостанций МакSим спела очень хорошо: практически ни одной фальшивой ноты, звук был прекрасно отстроен, музыканты ее не заглушали, — поделилась эксперт своими выводами. — Что касается стиля исполнения: МакSим все поет, как на пластинке, — никакой импровизации, новых фишек в вокале нет. Голос МакSим полностью восстановился после болезни. Слабее он не стал, но и лучше тоже. Я не вижу вокального развития за столько лет пения: артистка поет точно так же, как и в начале творческого пути. Тембр остался детским, плоский зажатый звук, не развит грудной обертон, большая часть песен спета на субтоне — МакSим не поет, а тихонечко напевает свои песни. Радует то, что состав ее музыкального коллектива будет расширяться — добавят бэк-вокалистов, что, безусловно, отразится на качестве звука в лучшую сторону».

Выходит, что МакSим вернулась ровно такой, какой ее полюбили поклонники 17 лет назад, — с детским тембром и тихим вокалом. Голос прежний. А вот по всем остальным аспектам перед нами новая звезда.

Счастье от простых вещей

У 38-летней Марины две дочери: 13-летняя Александра и 7-летняя Мария. До болезни она с головой ушла в их воспитание и развитием карьеры последние несколько лет не занималась. МакSим выпускала треки, продолжала выступать, но все шло самотеком — кто вспомнит о звезде, тот и позовет петь.

Ресурсы на развитие карьеры направлены не были. К тому же до начала пандемии Марина два года занималась своим здоровьем — восстанавливалась после автомобильной аварии. А потом и вовсе была короткая алкогольная зависимость и реабилитация.

2020 год артистка встречала здоровой и цветущей, с большими планами на будущее. С деньгами проблем не было, в последние годы ей помогал отец младшей дочери, состоятельный бизнесмен. Антон Петров и Марина не были женаты и не живут вместе, у мужчины сейчас другая семья, но все финансовые вопросы певицы решены.

МакSим призналась, что, пока она болела и не могла контролировать ситуацию, в ее окружении нашлись предатели:

«Люди начали переоформлять мои документы, подделывать подписи. Это те люди, которые со мной были 15 — 20 лет, которым я очень доверяла. Я удалила из своей жизни 90% контактов, когда пришла в себя».

Из старой команды с певицей остались только музыканты и пиар-менеджер. Теперь у МакSим новый менеджмент — это люди, которые занимаются выступлениями, формированием имиджа, заключением рекламных контрактов, созданием собственных проектов. Также они контролируют и направляют МакSим в нужные программы, продюсируют дуэты.

Первый результат уже заметен: новый сайт, появление в шоу на YouTube, в эфире радиостанций, в модном телепроекте «Маска», участие в крупных мероприятиях, дуэты с кумирами молодежи, эффектные выходы на красные дорожки премий.

В День России, 12 июня, МакSим поет в Нижнем Новгороде на главной площади города, 17 июня — в Москве (Зеленый театр на ВДНХ), а 24 июня — в Екатеринбурге (на фестивале «Ночь музыки»).

В июне выйдет клип, в котором МакSим и Дима Билан перепевают ее главный хит «Знаешь ли ты». В конце мая МакSим пела его в «Лужниках» на 50-тысячную аудиторию после финального матча Кубка России по футболу между «Спартаком» и «Динамо».

Песня — неофициальный гимн «Спартака», который тогда выиграл, поэтому фанаты подпевали всем стадионом. Видео этого масштабного номера облетело все соцсети. Красивое возвращение!

Главной фишкой артистки всегда называли искренность. Вот и Дима Билан подтвердил это на недавней музыкальной премии:

«Когда сегодня встречаешь человеческую искренность, это так обезоруживает! У меня у самого был очень непростой год по состоянию здоровья. И я очень проникся историей Марины. Написал ей, отправил букет цветов. И как-то сама собой возникла идея записать музыку. А я во время студенчества бесконечно слушал на звонках телефонов друзей именно «Знаешь ли ты». И мне захотелось к этой музыке прикоснуться — в ней очень много энергии…»

Много энергии теперь и у Марины. Еще прошлой осенью МакSим, только начав реабилитацию, не хотела нового витка карьеры:

«Как только я напишу новую хорошую песню, поеду на гастроли. И дети меня не увидят».

Действительно, активно гастролирующие звезды редко бывают дома. Но теперь вовсе не обязательно пропадать полгода в туре по стране, чтобы зарабатывать, — достаточно ездить на большие концерты, петь на коммерческих мероприятиях, получать рекламные контракты. Марина сама пишет песни, и у нее хватает хитов. Гонорар за ее выступление начинается от 2 — 3 млн рублей.

Именно печальные события — развод или победа над болезнью — часто становятся катализатором для перезапуска или развития карьеры артиста. На волне сочувствия публики можно строить новый имидж звезды. Например, Ольге Бузовой и Юлии Барановской удалось это сделать после развода.

А МакSим победила последствия страшной болезни. Коллеги шепчутся: пока на нашей эстраде главная поющая женщина — Полина Гагарина, но уже через год лидер может смениться, конкуренцию ей составит именно МакSим. В том случае, конечно, если сама артистка не устанет жить в темпе большой звезды.

17 лет назад стадионы пели вместе с Мариной ее «Трудный возраст». В начале нулевых МакSим была самой продаваемой певицей в стране. Потенциал у автора и исполнителя, по оценкам экспертов, громадный. А сама Марина чувствует прилив сил:

«Ощущение счастья от простых вещей не покидает. Говорят, что все, кто переболел коронавирусом, страдают жуткой депрессией. Меня это не настигает совершенно. Я поняла, что все неспроста. Для чего-то я все еще здесь и должна много успеть. По крайне мере доказать и показать, что все в наших руках».

P. S. Позже стало известно, что МакSим объявила о старте продаж билетов на концерты осеннего тура по России под названием «Я буду жить».

Эксперты коммуникационного агентства All Star Media Дмитрий Павлов и Виктор Устенко объяснили «Телепрограмме» успех МакSим.

— Почему народ продолжает петь старые песни МакSим?

Мнения специалистов

Виктор Устенко:

— Песни для артиста — самое главное. А песни, которые написала и исполнила МакSим, — это настоящие хиты, проверенные временем. Они не могли не войти в сердца российских слушателей, потому что в них вложена душа. Люди максимально поддерживали и поддерживают МакSим и ее творчество. Ждем от МакSим новых треков и верим, что и они будут настоящими хитами.

— Можно ли сказать, что МакSим грамотно использует интерес, который возник к ней после болезни?

Дмитрий Павлов:

— После возвращения МакSим у нее пол-ностью сменился менеджмент. Возобновившийся интерес к певице — это заслуга прежде всего профессионалов своего дела. А дальше уже идет совокупность различных факторов, подогревающих интерес к певице. Я не считаю корректным связывать интерес к МакSим с ее болезнью или выздоровлением.

— МакSим за короткий промежуток времени выпустила дуэт с Егором Кридом, с Димой Биланом. Популярные артисты перепели с Мариной ее старые хиты. Что это дает?

Дмитрий Павлов:

— С коммерческой точки зрения это однозначно удачный вариант (в итоге песни в топах на музыкальных площадках; артисткой заинтересовались фанаты Егора и Димы. — Авт.). Недавно очень популярны и модны были каверы, которые дают вторую жизнь треку. Теперь чаще всего знаменитые треки перепевают другие исполнители. Здесь же совсем другая ситуация: когда сам артист перепевает свой же трек и делает это очень хорошо. Такое взаимодействие позитивно влияет на артиста: и финансово, и морально, и репутационно.

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