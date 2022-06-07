Кейт Миддлтон в миниатюре? Какой тайный жест 7-летняя принцесса Шарлотта переняла у мамы

Внучка леди Дианы безукоризненно вела себя на публике. Что сказать? Дочка герцогини Кембриджской перестала быть малышкой.

Если раньше Кейт Миддлтон приходилось краснеть из-за выкрутасов дочери, то теперь она может гордиться своей наследницей. Еще несколько лет назад в Сети вмиг разлетелось фото с принцессой Шарлоттой, которая, кривляясь, показала язык подданным. Этот кадр за доли секунды стал вирусным. Особенно народ позабавила реакция герцогини Кембриджской, когда та попыталась урезонить расшалившуюся дочку. Жена принца Уильяма на публике старается не проявлять строгость к детям, все замечания по поводу неподобающего поведения она делает со снисходительной улыбкой.

Но с возрастом внучка леди Дианы научилась вести себя на публике так, как это подобает юным принцессам. Гримасы дочка герцогини Кембриджской во время празднования платинового юбилея правления Елизаветы II, оказываясь на людях, не строила.

Также принцесса Шарлотта переняла у своей мамы тайный жест. Она, к примеру, может одним взглядом показать свою заинтересованность и крайнюю обеспокоенность, ничего при этом не говоря.

Так, эксперт по языку тела Джуди Джеймс прокомментировала живую мимику Шарлотты Кембриджской, подметив, насколько внучка леди Дианы похожа на свою маму. В разговоре с The Mirror Джуди сказала: «Шарлотта стояла по стойке смирно и пела гимн так же уверенно, как Луи рядом с ней, но она снова показала свою чуткую и заботливую сторону. Когда Беатрис безудержно рыдала во время похорон принца Филиппа, именно Шарлотта бросила на нее обеспокоенный взгляд, заставив Беатрис улыбнуться, чтобы показать, что все в порядке». Таким же сердечным и теплым взглядом девочка смотрела и на прабабушку Елизавету II, уточнила эксперт.

По материалам Marieclaire.ru

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