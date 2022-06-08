Как звезды «Экипажа» Ирина Акулова и Александра Яковлева не поделили мужчину на съемках и потом долго враждовали

8 июня свой день рождения отмечает Ирина Акулова — актриса, которую зрители буквально ненавидели после роли стервозной Алевтины в блокбастере «Экипаж». Очень уж талантливо Ирина сыграла истеричную и капризную жену героического летчика Ненарокова. Расскажем, кто еще ненавидел Акулову — на этот раз по личным мотивам.

Две звезды

К началу работы над фильмом «Экипаж» Ирина Акулова была уже опытной актрисой: успела сняться в 12 проектах, среди которых был знаменитый «Розыгрыш» Владимира Меньшова. Кроме того, она играла главную роль в спектакле «Валентин и Валентина» на сцене МХАТа им. Горького, которым руководил Олег Ефремов.

Ирина была красивой и яркой 27-летней женщиной, но в личной жизни ей, увы, не везло: она успела выйти замуж и родить сына, но потом прогнала изменившего ей мужа, не сумев простить предательства.

Александра Яковлева едва успела отпраздновать 21-й день рождения. «Экипаж» стал для нее первой работой в кино. Но отсутствие опыта с лихвой восполняли талант, юность, яркая внешность и невероятная смелость: она с готовностью раздевалась в кадре, в то время на такое могли решиться очень немногие советские актрисы.

Любовь на съемочной площадке

Атмосфера на площадке царила творческая и приподнятая, все были увлечены необычным и новым делом – до «Экипажа» такого жанра, как фильм-катастрофа, в СССР не было. И Яковлева сама не заметила, как влюбилась. Предметом ее страсти стал один из членов съемочной группы.

Девушке казалось: это чувство взаимно и будет длиться вечно. Поэтому, когда появилась необходимость уехать на несколько дней, она нисколько не расстроилась: была уверена, что возлюбленный будет ее верно ждать и встреча станет для них праздником.

Затянувшаяся вражда

Но все получилось совсем не так. Вернувшись, Александра без предупреждения вбежала в номер своего любимого — не терпелось увидеться. И застала его в постели с Ириной Акуловой… Этот случай стал огромным разочарованием, болезненным ударом для начинающей актрисы.

Она не могла простить. На протяжении 40 лет Александра Яковлева и Ирина Акулова не общались. Даже при встречах — а они, видимо, происходили нередко, ведь обе актрисы то и дело появлялись на киностудиях, — они проходили мимо, делая вид, что не знакомы.

Откровенные признания в эфире

И только в июне 2021 года, в эфире телешоу «Андрей Малахов. Прямой эфир», на праздновании 70-летнего юбилея Ирины Акуловой, актрисы-соперницы, наконец, помирились. Александра Яковлева приехала на шоу и рассказала эту давнюю историю:

«Я была счастлива, но обстоятельства сложились так, что надо было уехать на время. Потом возвращаюсь, поднимаюсь по лестнице, забегаю в номер, а там лежит он голый… с Акуловой. Посмотрел на меня и сказал: «Выкусила?»… Я растерялась. Акулова тогда показала, что она стерва первостатейная. Я влюбилась, она знала об этом, но все равно соблазнила».

Долгожданное примирение

Ирина Акулова, слушая Яковлеву, выглядела удивленной. А потом призналась: она не помнит ничего подобного. Даже после того, как Яковлева напомнила ей имя бывшего возлюбленного (по секрету от остальных!), актриса не смогла вспомнить давний эпизод. Тем не менее, обе пришли к выводу: после стольких лет им уже нечего делить.

У каждой из актрис за спиной — длинная жизнь. Александра Яковлева долгое время вела борьбу с онкологическим заболеванием, и эта программа, на которой бывшие соперницы, наконец, помирились, стала для нее одной из последних: прошло меньше года, и талантливая актриса скончалась.

«Коты лучше мужей: они не предадут»

Ирина Акулова в 42 года решила уйти из кино, уволилась из театра и поселилась в маленьком городке Кинешма, на своей родине: тишина и покой для нее оказались важнее громкого успеха и экранной славы. За плечами у «Алевтины» из «Экипажа» — три брака и три развода.

История повторялась раз за разом: любовь, свадьба, измена мужа. Характер Ирины Григорьевны не позволял ей прощать изменников. Она каждый раз собирала чемодан и выставляла очередного мужа вон. И теперь живет в маленьком домике в Кинешме одна — иногда навещает взрослый сын. В одном из интервью Акулова признавалась:

«Мне дома хорошо. Я тут по-настоящему счастлива со своими тремя котами. Они лучше всех мужей, вместе взятых. Коты, знаю точно, не предадут».

Смотрите также

Еще больше в Telegram

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Спорт, активная жизнь и позитивное настроение на канале GoBro!

Канал «А теперь внимание!». Новости, которые вы могли пропустить, но обязательно должны увидеть.