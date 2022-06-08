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Как звезды «Экипажа» Ирина Акулова и Александра Яковлева не поделили мужчину на съемках и потом долго враждовали

Молодые красивые актрисы встретились на съемках первого советского блокбастера — и стали врагами на 40 лет.

Как звезды «Экипажа» Ирина Акулова и Александра Яковлева не поделили мужчину на съемках и потом долго враждовали
Кадр из фильма «Экипаж», 1979 г.

8 июня свой день рождения отмечает Ирина Акулова — актриса, которую зрители буквально ненавидели после роли стервозной Алевтины в блокбастере «Экипаж». Очень уж талантливо Ирина сыграла истеричную и капризную жену героического летчика Ненарокова. Расскажем, кто еще ненавидел Акулову — на этот раз по личным мотивам.

Две звезды

К началу работы над фильмом «Экипаж» Ирина Акулова была уже опытной актрисой: успела сняться в 12 проектах, среди которых был знаменитый «Розыгрыш» Владимира Меньшова. Кроме того, она играла главную роль в спектакле «Валентин и Валентина» на сцене МХАТа им. Горького, которым руководил Олег Ефремов.

Ирина была красивой и яркой 27-летней женщиной, но в личной жизни ей, увы, не везло: она успела выйти замуж и родить сына, но потом прогнала изменившего ей мужа, не сумев простить предательства.

Кадр из фильма «Экипаж», 1979 г.
Кадр из фильма «Экипаж», 1979 г.

Александра Яковлева едва успела отпраздновать 21-й день рождения. «Экипаж» стал для нее первой работой в кино. Но отсутствие опыта с лихвой восполняли талант, юность, яркая внешность и невероятная смелость: она с готовностью раздевалась в кадре, в то время на такое могли решиться очень немногие советские актрисы.

Любовь на съемочной площадке

Атмосфера на площадке царила творческая и приподнятая, все были увлечены необычным и новым делом – до «Экипажа» такого жанра, как фильм-катастрофа, в СССР не было. И Яковлева сама не заметила, как влюбилась. Предметом ее страсти стал один из членов съемочной группы.

Кадр из фильма «Экипаж», 1979 г.
Кадр из фильма «Экипаж», 1979 г.

Девушке казалось: это чувство взаимно и будет длиться вечно. Поэтому, когда появилась необходимость уехать на несколько дней, она нисколько не расстроилась: была уверена, что возлюбленный будет ее верно ждать и встреча станет для них праздником.

Затянувшаяся вражда

Но все получилось совсем не так. Вернувшись, Александра без предупреждения вбежала в номер своего любимого — не терпелось увидеться. И застала его в постели с Ириной Акуловой… Этот случай стал огромным разочарованием, болезненным ударом для начинающей актрисы.

Кадр из фильма «Экипаж», 1979 г.
Кадр из фильма «Экипаж», 1979 г.

Она не могла простить. На протяжении 40 лет Александра Яковлева и Ирина Акулова не общались. Даже при встречах — а они, видимо, происходили нередко, ведь обе актрисы то и дело появлялись на киностудиях, — они проходили мимо, делая вид, что не знакомы.

Откровенные признания в эфире

Александра Яковлева. Фото: Борис Кудрявов/Архив «ЭГ»
Александра Яковлева. Фото: Борис Кудрявов/«Экспресс газета»

И только в июне 2021 года, в эфире телешоу «Андрей Малахов. Прямой эфир», на праздновании 70-летнего юбилея Ирины Акуловой, актрисы-соперницы, наконец, помирились. Александра Яковлева приехала на шоу и рассказала эту давнюю историю:

«Я была счастлива, но обстоятельства сложились так, что надо было уехать на время. Потом возвращаюсь, поднимаюсь по лестнице, забегаю в номер, а там лежит он голый… с Акуловой. Посмотрел на меня и сказал: «Выкусила?»… Я растерялась. Акулова тогда показала, что она стерва первостатейная. Я влюбилась, она знала об этом, но все равно соблазнила».

Долгожданное примирение

Ирина Акулова. фото: кадр из передачи "Наедине со всеми" 2016 г.
Ирина Акулова. фото: кадр из передачи «Наедине со всеми» 2016 г.

Ирина Акулова, слушая Яковлеву, выглядела удивленной. А потом призналась: она не помнит ничего подобного. Даже после того, как Яковлева напомнила ей имя бывшего возлюбленного (по секрету от остальных!), актриса не смогла вспомнить давний эпизод. Тем не менее, обе пришли к выводу: после стольких лет им уже нечего делить.

У каждой из актрис за спиной — длинная жизнь. Александра Яковлева долгое время вела борьбу с онкологическим заболеванием, и эта программа, на которой бывшие соперницы, наконец, помирились, стала для нее одной из последних: прошло меньше года, и талантливая актриса скончалась.

«Коты лучше мужей: они не предадут»

Ирина Акулова в 42 года решила уйти из кино, уволилась из театра и поселилась в маленьком городке Кинешма, на своей родине: тишина и покой для нее оказались важнее громкого успеха и экранной славы. За плечами у «Алевтины» из «Экипажа» — три брака и три развода.

История повторялась раз за разом: любовь, свадьба, измена мужа. Характер Ирины Григорьевны не позволял ей прощать изменников. Она каждый раз собирала чемодан и выставляла очередного мужа вон. И теперь живет в маленьком домике в Кинешме одна — иногда навещает взрослый сын. В одном из интервью Акулова признавалась:

«Мне дома хорошо. Я тут по-настоящему счастлива со своими тремя котами. Они лучше всех мужей, вместе взятых. Коты, знаю точно, не предадут».

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