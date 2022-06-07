Актер из турецкого сериала «Великолепный век» дал понять, что падишах Османской империи, несмотря на свою властность, признавал свои человеческие слабости.

В документальном фильме о съемках турецкого сериала «Великолепный век» Халит Эргенч объяснил, почему султан Сулейман отдал приказ казнить Ибрагима пашу. Многие современники считали, что именно Хюррем султан повлияла на падишаха, настроив его против Великого визиря Османской империи. Однако без неопровержимых доказательств предательства или взяточничества едва ли кого-то можно было оболгать в то время.

Вот и Халит Эргенч склонен считать, что Ибрагим паша сам стал виновником того, что повелитель отвернулся от него. Дело в том, что султан Сулейман видел в Ибрагиме не только верного подданного, а по сериалу еще и зятя (повелитель одобрил его свадьбу со своей сестрой Хатидже султан. — Прим. ред.), но друга и даже брата. Ибрагим, будучи еще простым хранителем султанских покоев, сопровождал султана Сулеймана во время его военного похода, был, можно сказать, его тенью. По словам Халита, он бы отнес султана Сулеймана к числу тех людей, что очень тяжело заводят привязанности. Так, доверившись Ибрагиму, падишах в какой-то момент понимает, что наделил его слишком большой властью.

Непомерное эго Ибрагима паши росло день ото дня, особенно на посту Великого визиря Османской империи. Что не укрылось и от султана Сулеймана. В итоге произошло то, что показали в «Великолепном веке». Ибрагим паша был казнен, и этот приказ отдал именно падишах, по сути разочаровавшись в своем друге и соратнике.

«Ибрагим появился на свет как обычный человек, а затем стал рабом и был продан. Не так просто заполучить шанс обладать самой большой властью над миром. Но есть нечто особенное с чем не поспоришь, если человек за какой-то небольшой промежуток времени достиг очень больших высот, то у него может закружиться голова. И в какой-то момент он может совершить ошибку», — уточнил Халит Эргенч.

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