Кто на самом деле пишет книги за Дарью Донцову: истории, в которые попадала писательница

Дарья Донцова не раз оказывалась в центре громких скандалов – ее обвиняли в разных грехах.

Невероятная слава Дарьи Донцовой не дает покоя многим – в чем только не обвиняют писательницу! В день юбилея самого плодовитого автора иронических детективов (Донцовой исполняется 70 лет) расскажем, какие скандалы разворачивались вокруг ее имени.

«Откровенная порнография»

В 2003 году издательство «Эксмо» опубликовало книгу Донцовой «Дантисты тоже плачут». В романе упоминается некое заведение под названием «Современное варьете», и один из персонажей, полковник милиции, характеризует его так:

«Это заведение имеет статус театра. Так же, как театр Кирилла Ганина. Откровенная порнография. Но сделать ничего не можем».

Для реального Кирилла Ганина, возглавляющего «Концептуальный театр», эта фраза оказалась неприятной и оскорбительной. Он отомстил весьма изящно: поставил спектакль «Дарья Донцова. Эротическая фантазия про театр Ганина».

С ним связались из издательства «Эксмо», но попытка договориться провалилась. В 2005 году Ганин подал в суд иск о защите чести и достоинства – на издательство и на Дарью Донцову. Но проиграл: адвокат писательницы доказал, что ничего оскорбительного в той фразе не было.

Автосалон против Донцовой

В 2006 году вышел роман Донцовой «Небо в рублях», героиня которого называет мошенниками работников некоего автосалона «Арманд». Московский автосалон с таким названием потребовал через суд изъять эту книгу из продажи, а с писательницы взыскать 500 тысяч рублей: за нанесение ущерба деловой репутации. Дело закончилось мировой: стороны договорились, иск был отозван.

Спор из-за деревни Гадюкино

В 2011 году – новый иск против Донцовой. На этот раз в суд подал писатель Виктор Шендерович: он обвинял Донцову в том, что она «украла» у него название населенного пункта, придуманного им (по версии Шендеровича) еще в 80-х. Речь идет о романе Дарьи Донцовой «Император деревни Гадюкино». В иске ему отказали.

Обвинение в плагиате

В 2008 году Дарье Донцовой предъявили серьезное обвинение – в плагиате. В СМИ появились сообщения: якобы в ее романе «Жаба и кошелек» одна из глав полностью скопирована из рассказа Игоря Черского. После долгих разбирательств выяснилось: рассказ Черского «Вспоминая Оксфорд» был опубликован в журнале «Карман», а потом разошелся по интернету. Вполне вероятно, что Дарья Донцова прочла его на одном из ресурсов, а потом переработала историю и использовала для своего романа.

Так что плагиатом это назвать нельзя. Все ограничилось угрозами и разговорами, иск Донцовой не был предъявлен. Кстати, после этого пользователи Сети нашли для себя интересное хобби: «разоблачать» писательницу, то есть находить анекдоты, байки и истории, которые положены Донцовой в основу ее сюжетов.

Спойлер мести

В 2015 году Мосгорсуд постановил: заблокировать Rutracker.org. В СМИ появился комментарий, из которого следовало: торрент-трекер нарушал авторские права на произведения Дарьи Донцовой и Александра Громова. К пояснению прилагался список незаконно опубликованных произведений.

Пользователи интернета осыпали Донцову проклятиями – модераторы не успевали удалять оскорбления с аккаунтов писательницы в соцсетях. Но остроумнее всех поступил Герберт Моралес, солист группы «Джа Дивижн»: он не поленился составить список всех убийц в книгах Донцовой и опубликовал этот тотальный спойлер, дополнив его комментарием:

«Месть за рутрекер! Спойлеры — наше все. Список почти всех детективов Донцовой, сразу с указанием, кто же убийца».

Позднее выяснилось, впрочем, что список нельзя назвать правдивым: имена настоящих убийц – не те, что в публикации.

Литературные рабы

Производительность Дарьи Донцовой поражает: 11 романов в год! Такая плодовитость не раз порождала подозрения, а то и прямые обвинения: мол, за Донцову пишут нанятые люди, так называемые «литературные рабы». Писательница старается реагировать на подобные выпады с юмором:

«Никогда не волновало мнение чужих людей. Да и вся страна знает, кто за меня пишет — это мои мопсы. Я никогда не пользовалась литературными рабами, это видно по текстам. Но толпа не переубеждаемая, ведь это толпа».

Как бы там ни было, но каждый подобный скандал только повышает градус интереса читателей к творчеству Дарьи Донцовой. И в свои 70 лет она не собирается прекращать писать: пока есть спрос, будет и предложение!

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