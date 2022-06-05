Мерьем Узерли объяснила, почему Ибрагим паша проиграл войну Хюррем султан

Мерьем Узерли поделилась своим видением относительного того, почему Ибрагим паша мог проиграть войну Хюррем султан. Он до последнего надеялся открыть глаза султану Сулейману на интриги его любимой хасеки, однако поплатился за то, что не оценил по-достоинству ловкость и острый ум своего врага в лице славянской фаворитки повелителя. Многие считают, что именно Хюррем султан настроила падишаха против Ибрагима паши. Однако Мерьем Узерли дала понять, что Великий визирь Османской империи сам сорвался с той высоты, на которую когда-то возвысился. И причиной всему его непомерное эго.

Именно из-за надменности и гордости Ибрагим паша не смог расценить то, какое влияние на султана Сулеймана имеет Хюррем султан. Ведь повелитель даже провел со славянской фавориткой обряд никаха, подарив ей свободу. Подобное больно ударило по самолюбию Ибрагима паши, попавшего во дворец будущего султана как раб, ставший мусульманином.

«Вообще-то Ибрагим паша очень хороший друг Сулеймана, он для него как брат. Они на протяжении очень длительного времени живут и работают бок о бок. И он все время рядом с султаном Сулейманом, защищает его как гора. Но со временем Ибрагим паша начинает подкармливать свое эго, которое стало неуклонно расти», — уточнила Мерьем Узерли.

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