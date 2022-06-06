От белорусского театра до личного бренда: как Юлия Высоцкая мечтала о сцене и кино, очаровала Андрея Кончаловского и стала гуру на кухне

В этом году актрисе исполнится 49 лет.

Случайная встреча на кинофестивале в Сочи с Андреем Кончаловским разделила жизнь Юлии Высоцкой на до и после. Малоизвестная актриса белорусского театра вмиг стала звездой на сцене, в кино и даже на кухне. Как складывалась жизнь Юлии Высоцкой — в материале Teleprogramma.pro.

Юлия Высоцкая: детство и начало карьеры

Юлия Высоцкая родилась 16 августа 1973 года в Новочеркасске Ростовской области. Родители будущей звезды развелись, когда она была еще маленькой. После мама вышла замуж во второй раз. Когда Юле было восемь лет, у нее появилась сестра Инна.

Отчим Юлии был военным, поэтому семья часто переезжала. В детстве Высоцкая жила в Ереване, Тбилиси и Баку. За время учебы Юля сменила 7 школ, аттестат получила в Азербайджане в 1990 году.

С ранних лет Юлия Высоцкая мечтала стать актрисой или следователем, но покорять Москву не решилась. Именно поэтому после окончания школы поступила в Белорусскую государственную академию искусств.

Спустя пять лет она получила диплом и поступила в Лондонскую академию музыкального и драматического искусства, которую окончила в 1998 году. Кстати, музыкой Юлия увлекалась с юных лет. Когда семья жила в Грузии, будущая звезда посещала музыкальную школу.

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Юлия Высоцкая: театр, кино и сериалы

После окончания академии Высоцкую пригласили в Белорусский национальный академический театр им. Янки Купалы. Официальное трудоустройство предполагало наличие гражданства Белоруссии. Для решения этой бюрократической проблемы Юлия решила заключить фиктивный брак с однокурсником Анатолием Котом.

После того, как Высоцкая получила белорусский паспорт, она начала играть на сцене в нескольких постановках — «Безымянная звезда», «Лысая певица», «Оглянись во гневе».

Первые киноработы популярности Юлии не принесли. Успех к звезде пришел только тогда, когда она вышла замуж за режиссера Андрея Кончаловского. В 2002 году на экраны вышла картина «Дом дураков», где Высоцкая сыграла главную роль.

Подготовку к роли знаменитость провела масштабную — даже посещала психдиспансер, чтобы лучше понять страхи и ценности своей необычной героини. Усилия не прошли просто так — на фестивале «Виват, кино России!» Юлия Высоцкая получила премию в номинации «За лучшую женскую роль». С тех пор актриса снимается в основном в фильмах мужа Андрея Кончаловского.

В 2007 году звезда сыграла главную роль в картине «Глянец» Андрея Кончаловского. Лента о том, как провинциалка по имени Галя приехала в Москву покорять мир моды, была представлена на кинофестивале «Кинотавр», где получила много теплых отзывов.

Примечательно, что после премьеры Юлия издала книгу «Глянец», которую написала на основе одноименного сценария Андрея Кончаловского.

В начале 2016-го Юлия приступила к съемкам фильма «Рай», режиссером которой также был ее муж. Ради роли она подстриглась почти налысо, хотя далось ей это очень нелегко.

Роль русской эмигрантки принесла Высоцкой «Золотого орла» и «Нику». После премьеры картины на 73-м Венецианском кинофестивале Андрей Кончаловский удостоился премии «Серебряный лев». Также фильм был номинирован на премию «Оскар».

Фильмов других режиссеров, в которых отметилась Высоцкая, не так много. Это драма «Макс» Менно Мейеса и трагикомедия «Солдатский декамерон» Андрея Прошкина, «Мысленный волк» Валерии Гай Германики. Всего же в фильмографии Юлии Высоцкой — 15 картин.

С 2004 года Юлия Высоцкая вошла в труппу Театра имени Моссовета. Она играет в трех классических пьесах Антона Чехова: «Чайка», «Дядя Ваня» и «Три сестры». В 2005 и 2009 годах играла главную роль в спектакле «Мисс Жюли» в Московском драматическом театре на Малой Бронной.

Юлия Высоцкая: «Едим дома!» и другие проекты, доход

В 2003 году Юлия Высоцкая начала совмещать актерскую карьеру с телевизионной. Тогда на НТВ стартовало кулинарное шоу «Едим дома!», где актриса рассказывала, как приготовить то или иное блюдо. Позже, в 2010-м, появилась программа «Завтрак с Юлией Высоцкой», а в 2011-м на украинском телевидении вышел проект «Адская кухня», где актриса выступала экспертом.

В 2015-2016 годах в программе «Новое утро» на НТВ Высоцкая вела рубрику «Утро с Юлией Высоцкой».

Об искусстве готовки Высоцкая рассказывала не только с телеэкранов. Она является автором нескольких десятков кулинарных книг, выпущенных под брендом «Едим дома. Рецепты Юлии Высоцкой». Общий тираж изданий составляет более 1,5 млн экземпляров.

Передача «Едим дома!» получила премию «ТЭФИ», а также знак «Одобрено экологами России» за пропаганду здорового питания и образа жизни в целом.

В 2008 году Юлия Высоцкая стала гастрономическим куратором русского вечера на Всемирном экономическом форуме в Лондоне, а с 2009-го начала работать редактором кулинарно-гастрономического журнала «ХлебСоль».

Позже Юлия Высоцкая создала первую социальную сеть кулинарной направленности Еdimdoma.ru, а также кулинарный интернет-телеканал Еdimdoma.tv.

В холдинг «Едим дома!» входят три кулинарные студии Юлии Высоцкой, ресторан Food Embassy и кафе «Юлина кухня», кулинарное шоу на YouTube-канале, сеть мастерских кухонной мебели «Едим дома!», лицензионные проекты по производству потребительских товаров с использованием бренда «Едим дома!». В ассортименте магазинов Юлии посуда, приспособления для выпечки, бытовая техника, сумки, книги и любые товары для кухни.

Кулинарная студия Juliya Vysotskaya занимается организацией и проведением туристических кулинарных и дегустационных туров в разных странах Западной Европы, известных своими фирменными блюдами и необычными кухнями.

Примечательно, что сама Юлия Высоцкая, несмотря на то что проводит много времени за готовкой, совершенно не склонна к лишнему весу и не придерживается никаких диет. При росте 174 см ее вес составляет 56 кг.

Юлии Высоцкой принадлежат права на бренды «Едим Дома!» и Julia Vysotskaya.

В 2015 году Никита Михалков и Андрей Кончаловский попросили власти выделить им миллиард рублей для создания сети национальных ресторанов общественного питания «Едим дома!». Просьбу удовлетворили частично, проинвестировав 70 процентов. Остальные 30 знаменитости нашли сами. Официальным лицом сети стала Юлия Высоцкая.

Хотя точных цифр о заработках Юлии Высоцкой в Сети нет, известно, что кино, театр, реклама и целая бизнес-империя приносят ей солидный доход. Так, например, за съемки видеоролика Высоцкая получает от 7,5 млн рублей, а один съемочный день на киноплощадке стоит 430 тысяч рублей.

Юлия Высоцкая: личная жизнь

В 1996 году Юлия Высоцкая отправилась на «Кинотавр» в Сочи, где познакомилась с кинорежиссером Андреем Михалковым-Кончаловским. Роман был настолько бурным, что уже через три дня пара улетела отдыхать в Турцию.

Через некоторое время Кончаловский пригласил Высоцкую в Лондон, где у него на тот момент проходили съемки проекта. В столице Великобритании Юлия окончила Лондонскую академию музыки и искусства, а после получения диплома, в 1998 году, стала пятой женой знаменитого режиссера.

Вместе они уже 24 года, несмотря на 36-летнюю разницу в возрасте. Актриса родила режиссеру двоих детей — дочь Марию и сына Петра.

В 2013 году в семье случилась трагедия. Маша попала в автокатастрофу во Франции, где получила тяжелую травму головы. Известно, что после операции на головном мозге девочку ввели в искусственную кому. После этого семья отгородилась не только от общественности, но и от многих знакомых. Они не комментируют состояние здоровья дочери.

В январе 2019 года Кончаловский и Высоцкая решили обвенчаться. Церемония прошла в псковском Троицком соборе.

Известно, что семья живет в итальянской Тоскане, где у них есть вилла, а в Москве бывает наездами. К слову, в российской столице у них имеется три квартиры.

Юлия Высоцкая: последние новости

В последнее время Юлия Высоцкая редко появляется в соцсетях. Недавно актриса объявила о том, что совсем скоро на сцене Театра Моссовета сыграет в спектакле «Вишневый сад». В этой постановке она воплотит образ помещицы Раневской.

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