Анастасия Волочкова: «Я готова дать Данко мастер-класс по укорачиванию его языка!»

Певец Данко в программе «Секрет на миллион» высказался об Анастасии Волочковой, назвав ее «предателем» и обвинив в том, что она «опорочила балет». Кроме того, по словам Данко: «Никто ей не ломал карьеры. Там были проблемы посерьезнее. У всех были миниатюрные фигуры, а эта, простите, как лошадь».

Анастасия не захотела терпеть обидные слова и объяснила, что она думает и о Данко, и о своей роли в балете, и о тех своих коллегах по творческому цеху, которые покинули страну.

— Анастасия, как вы восприняли слова Данко?

— Для начала: кто имеет право давать мне оценки – лошадь я или не лошадь? Как я предала балет – и в чем мое предательство? Я решила узнать, кто такой Данко, – прежде я об этом человеке не слышала. И узнала: порочащие высказывания позволяет себе человек, который записал одну песню и ездит с ней по Подмосковью, к тому же это было двадцать лет назад…

Сейчас его никто не знает, он давно забыт и, видимо, решил хайпануть на моем имени. Мне хочется ему сказать следующее: добрый человек, ты займись своей семьей! Известно, что Данко бросил жену с больным ребенком. Порядочные люди так поступают?

— А что скажете о «предательстве балета»?

— Он обвинил меня в том, что я предала русский балет. Если считать предательством тот факт, что я сделала балет доступным для широких масс, для всех людей, — ведь раньше балет считался элитарным искусством, — то да, я предала балет.

Я первой в мире из балерин создала сольный проект, концертную программу. А Данко пусть продолжает брать мастер-классы. Я сама готова ему дать мастер-класс по укорачиванию его языка.

— Что вы думаете о тех знаменитостях, которые покинули страну?

— У меня в жизни есть четкая позиция. Я не предатель своей Родины. Многие люди искусства трусливо сбежали из страны, испугавшись сложностей и проблем. Я так не поступила. Я представляю Россию на всех лучших мировых сценах и остаюсь человеком, преданным своей Родине. Вот уже двадцать с лишним лет я даю совершенно бесплатные спектакли для всех желающих, по всей стране.

Как бы это ни было тяжело – я продолжаю давать благотворительные концерты. А этом становится все труднее для меня, потому что людей, которые оказывают финансовую поддержку концертов, становится все меньше и меньше.

Да, я танцую бесплатно, но расходная-то часть есть: декорации, доставка, монтаж, демонтаж, видеоконтент, свет, звук, аренда… Это колоссальное количество затрат! И я все равно продолжаю это делать.

И после этого меня обвиняет в предательстве балета непорядочный бездушный человек, бросивший свою семью с больным ребенком. Нет, мои дорогие, я его не предала! Я до сих пор высоко несу знамя русского балета. Я остаюсь прима-балериной всея Руси.

На пресс-конференции я открыто поддержала наше правительство и нашего Президента, и сразу после этого стала получать в свой адрес такие оскорбления, такие провокации! Мои творческие проекты для кого-то – как кость в горле. Но – не дождетесь! За меня вступится мое государство, да так, что мало не покажется.

— Как вы думаете, у тех, кто уехал, — есть путь назад? Смогут они вернуться?

— Многие уехали, но хочется спросить: что вы будете делать там, на Западе? Кому вы там нужны? Они создали себе имена благодаря российской публике и поддержке российских властей. Главный судья нашей жизни – наша собственная совесть. Именно ее потеряли все те, кто трусливо сбежал, те, кто должны быть благодарны народу, тем людям, которые покупали билеты на их спектакли, которые сделали их звездами.

У меня нет звания народной артистки России, я народная артистка Карачаево-Черкессии и Северной Осетии-Алании, но меня знают в лицо и любят в стране, и дети, и взрослые. Я дорожу своей страной и никогда отсюда не уеду.

Да, я уезжала в Лондон – вынужденно, когда меня изгнали из Большого театра. И мне в Лондоне предоставили 18 спектаклей в королевском Альберт-холле. Об этом мечтает любая балерина. Когда из России уезжали такие легендарные личности, как Анна Павлова, Галина Уланова, Михаил Барышников, Наталья Макарова, Рудольф Нуриев, Майя Плисецкая, — это было о том, что нет пророка в своем отечестве.

Этим великим актерам не давали реализовываться. Я же хочу своим примером показать, что бывает иначе. Мне никто не помогал, зато я сейчас стараюсь оказать поддержку тем, кто остался и не убежал. Я сейчас говорю о сильных личностях, об известных людях.

— Что вы думаете о сегодняшнем дне, что собираетесь делать дальше?

— В сложнейшее время мы должны сплотиться, мы должны иметь силу духа, чтобы перетерпеть все сложности. Запад и Америка все равно без России не смогут. Да, они лишили нас каких-то брендов, приложений в айфоне… Слушайте, что мы, не проживем без этого?

Настоящие люди – они остались. Я сейчас говорю не о звездах – просто о людях. Ради этих людей я остаюсь и продолжаю свое дело. Это – мой долг. И неважно, хорошо или плохо я танцую, об этом может судить только мой зритель. Я хочу выполнять свою миссию – объединять детей и молодежь нашей страны посредством музыки и танца. Вот моя политика. Дальше этого я не лезу никуда.

Я благодарна каждому политику, который поддерживает искусство и культуру. Я благодарна нашему Президенту за это. Ведь известно: если вы хотите разрушить государство – уничтожьте культуру. Наша задача сейчас – объединиться. Как во время Великой Отечественной войны, когда сплотился весь народ, и мы победили. И теперь победим!

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