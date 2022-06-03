Кто из наших звезд может лишиться своей заграничной недвижимости

Российские звезды, имеющие недвижимость за границей, все чаще сталкиваются с проблемами. Власти иностранных государств и не только могут сделать с их домами все, что захотят. Так, недавно об инциденте со своими апартаментами в Каннах в программе «Звезды сошлись» рассказала актриса Вера Сотникова.

По словам звезды кино, находясь за границей, она приехала с продуктами домой, но не смогла попасть внутрь.

«Выхожу к себе на площадку. Ключ вставляю и бах! Понять не могу — я вообще на свою площадку попала? Это моя квартира или нет? Ребята, они, оказывается, имеют право просто так замок поменять. Потому что там у меня была какая-то задолженность. Я офигела», —отметила актриса.

В частности из-за пандемии актриса долго отсутствовала во Франции и не могла платить по счетам за свое жилье. Но тем не менее смена замков стала для нее неприятным сюрпризом.

Как признается Вера Сотникова, поменять замок во Франции – это целая эпопея. Для этого нужно сначала заплатить за квартиру, штраф, оплатить судебных приставов и сам замок.

Татьяна Веденеева: «Как только вы не платите счета, у европейцев есть право выставить вашу квартиру на продажу»

Актриса Татьяна Веденеева, владеющая квартирами на Лазурном берегу в Каннах и в Риге, также очень переживает за свое жилье. Как она ранее рассказала, сейчас имеются все предпосылки для того, чтобы запретить российским гражданам любые сделки с недвижимостью, будь то покупка, продажа или же сдача в аренду. Но самое страшное не это.

«Как только вы не платите за счета, у европейцев есть право не просто поменять замок, а выставить вашу квартиру на продажу», — пояснила актриса.

Давайте вспомним, кто еще из знаменитостей приобрел жилье за границей. Но поскольку российские звезды в любой момент рискуют попасть под санкции, они могут потерять возможность не только проводить какие-либо сделки, но и вообще лишиться своей недвижимости. Как в интервью «Комсомольской правде» пояснил звездный адвокат Андрей Алешкин, сейчас страны Запада нивелируют такие столпы права, как право собственности.

Кто из звезд живет в Майами

У Леонида Агутина и Анжелики Варум есть квартира в Майами. Но роскошными апартаментами в жилом комплексе Trump Towers распоряжается их дочь Елизавета.

На территории комплекса, который находится под постоянной охраной, есть бассейн и спа-центр. Коммуналка здесь обходится в 10 000 долларов. А примерная стоимость самой квартиры – полтора миллиона долларов.

Также недвижимостью в Майами владеет мама Наташи Королевой Людмила Порывай и Валерий Леонтьев. Главный Казанова нашей эстрады, «вечный любовник и вечный злодей-сердцеед» обосновался в элитном комплексе с видом на океан.

Как пишут СМИ, композитор Игорь Крутой вместе с женой и дочками практически постоянно живет во Флориде. Стоимость его особняка в Южном Хэмптоне составляет около 12 миллионов долларов. Также Крутой владеет шикарными апартаментами в Нью-Йорке и Майами. Кроме того, у композитора есть квартира в Марокко.

А вот у подруги Игоря Крутого – певицы Ирины Аллегровой – имеется роскошный коттедж в Италии, на Форте-дей-Марми. По слухам, элитная недвижимость обошлась артистке в два миллиона долларов.

Шикарным поместьем в Майами может похвастаться и Филипп Киркоров. Певец часто останавливается там зимой. Стоимость этого особняка, который артист подарил на крестины своей дочери Алле-Виктории, оценивается примерно в четыре миллиона долларов. Также у Филиппа Бедросовича имеется недвижимость на Золотых Песках Варны, в Болгарии.

А кто обосновался в Испании, Италии и Швейцарии

У певицы Юлии Ковальчук и ее супруга Алексея Чумакова есть своя квартира в Коста-Брава, в Испании. За двухэтажную квартиру площадью в 83 квадратных метра пара заплатила больше 25 миллионов рублей.

Еще в 2005 году певица Валерия и продюсер Иосиф Пригожин приобрели загородный домик площадью 320 квадратных метров на берегу Женевского озера в Швейцарии. Ипотеку за жилье пара уже давно выплатила. Сегодня стоимость такого домика составляет 250 миллионов рублей, но сейчас в нем никто не живет.

Как рассказывал в интервью «Комсомольской правде» Иосиф Пригожин, еще пару лет назад он хотел продать особняк и приобрети дом в Подмосковье. Но из-за коронавируса стоимость недвижимости в Московской области резко выросла.

В итоге продавать домик в Швейцарии не стали, опасаясь блокировки счетов со стороны местного банка из-за санкционного давления на Россию. По словам продюсера, если же кто-то предпримет попытку отнять у его семьи недвижимость, то он будет судиться.

Кроме того, супруги сдают свою трехкомнатную квартиру на «Пальмовых островах» в Дубае. Когда же Иосиф Пригожин и Валерия прилетают в Арабские Эмираты, то апартаменты для них освобождают.

Ну и еще в марте писали, что в связи с известными событиями итальянские власти арестовали две виллы ведущего Владимира Соловьева на итальянском озере Комо примерной стоимостью в восемь миллионов евро. Известный телеведущий попал под санкции ЕС. Кстати, озеро Комо считается одним из самых популярных мест проживания многих мировых звезд, например, Джорджа Клуни.

Будем надеяться, что недвижимость отечественных селебритис все же останется в целости и сохранности!

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