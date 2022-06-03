От «Фабрики» до Sati Ethnica: как Сати Казанова покоряла Москву и олигархов, а вышла замуж за итальянского фотографа и освоила духовные практики

В этом году певица отметит свое 40-летие.

Проект «Фабрика звезд» разделил жизнь Сати Казановой на до и после. Именно после него певица вошла в состав набиравшей популярность девичьей группы, построила сольную карьеру, нашла смысл жизни и устроила личную жизнь. Как складывалась жизнь и карьера Сати — в материале Teleprogramma.pro.

Сати Казанова: детство и начало карьеры

Сатаней Казанова (Сати) родилась 2 октября 1982 года в селе Верхний Куркужин Кабардино-Балкарской АССР. По национальности кабардинка. Ее отец Сетгалий Талостанович был дальнобойщиком, а мама Фатима Исмаиловна – врачом. У Сати есть три младшие сестры — Светлана, Марьяна и Мадина.

Когда Сати было 12 лет семья переехала в Нальчик, где она начала заниматься вокалом в школе искусств. После окончания девятого класса поступила в Кабардино-Балкарское училище культуры и искусств по специальности «Академический вокал».

Параллельно Казанова подрабатывала в ресторане певицей и однажды стала лауреатом регионального песенного конкурса «Нальчикские зори».

После окончания третьего курса училища культуры будущая звезда поехала покорять столицу. Помогал тогда будущей звезде бизнесмен Арсен Каноков. А в 2014-м получила диплом ГИТИСа по специальности «Актер».

Сати Казанова: «Фабрика звезд» и группа «Фабрика»

Устроившись в Москве Сати Казанова училась в Гнесинке и параллельно пела в музыкальном шоу «Вояж мечты» в казино.

А в 2002 году Сати стала участницей проекта «Фабрика звезд». В декабре того же года будущая звезда приняла предложение Игоря Матвиенко, который создавал в тот момент группу «Фабрика» и вошла в ее состав. Вместе с ней в трио оказались Саша Савельева и Ирина Тонева.

После девушки отправились в первое турне по России, их песни быстро становились хитами и попадали в топы российских хит-парадов. Группа получила немало наград за композиции «Про любовь», «Девушки фабричные», «Рыбка» и другие.

«Этот проект, на минуточку, поставил все с ног на голову, стал для меня путевкой в жизнь и исполнил мою мечту стать звездой — известной, популярной, успешной. Я попала в группу «Фабрика» — в один из успешнейших поп-проектов. Продюсер и композитор Игорь Матвиенко, в команду, в семью которого мне посчастливилось попасть, очень трепетно к нам относился», — рассказывала Казанова в проекте Teleprogramma.pro «Загугли звезду».

В мае 2010-го Сати Казанова решила, что пора двигаться дальше и заниматься сольной карьерой. В группе «Фабрика» она была 8 лет.

Сати Казанова: сольная карьера, Sati Ethnica

В тот момент Сати Казанова попрощалась с группой «Фабрика», но не с Игорем Матвиенко. Он взялся за продвижение певицы.

Первый сольный сингл артистки назывался «Семь восьмых», а позже появились «Буэнос-Айрес», «Потусторонняя», «Чувство легкости», «Дура», «Мы поверим в чудеса», «Прощай».

Одним из популярных дуэтов в 2014-м стал тандем Сати Казановой и Арсений Тодираша. Они спели «До рассвета» и сняли на него клип. За композицию Казанова получила два «Золотых граммофона», а за три года видео посмотрели более 65 млн раз на YouТube.

В 2014-м артистка и популярный певец Батишта подарили поклонникам песню «Чувство легкости», на которую тут же появился клип. 2016 год принес Казановой третий «Золотой Граммофон» за яркую композицию под названием «Радость, привет».

В конце 2017 года Сати представила на суд поклонников клип «Я украду» в коллаборации с МС Doni. А в 2019 году Сати записала новый сингл под романтическим названием Ti amo, который стал последним в эстрадном репертуаре артистки. После Казанова создала проект «Сати Этника».

Sati Ethnica — этническая программа, в рамках которой Кати Казанова исполняет композиции, представляющие собой переработку славянских, кавказских, восточных старинных песен и санскритских мантр в сопровождении электронных инструментов и живой музыки.

«Мы даем концерты, о которых я и не мечтала, когда пела поп-музыку, я такие залы не собирала и даже и не могла бы. И когда ко мне на концертах и после выступлений подходят люди со слезами на глазах и благодарят, говорят: «Я просто хочу обнять вас», это дорогого стоит», — рассказывала Казанова в «Загугли звезду».

Сати Казанова: проекты, кино, духовные практики, доход

В 2010 году Сати Казанова участвовала в шоу Первого канала «Лед и пламень» вместе с Романом Костомаровым. По итогам проекта пара заняла третье место.

В следующем году артистка вновь появилась на телевидении. Теперь уже она стала соведущей Антона Макарского в проекте «Призрак оперы». В 2013 году Сати приняла участие в телешоу «Один в один» на Первом канале.

В 2018 году она приняла участие в съемках программы «Старый Новый год на Первом».

Кроме этого, Сати Казанова отметилась в киноиндустрии. Артистка сыграла роли в фильмах «Здрасьте, я ваше папо!», «Снежный ангел», «Zолушка», «По небу босиком».

Сати Казанова – вегетарианка, поклонница йоги и медитативных практик. Она является автором мастер-класса по древней практике звукотерапии «OM – chanting и проекта Sati Club. Это онлайн-площадка, где артистка рассказывает о духовых занятиях, дыхательных и телесных практиках.

Своим гуру Сати Казанова называет парамахамса Шри Свами Вишвананда. По признанию певицы, встреча с ним изменила ее жизнь.

Недавно Сати Казанова признавалась, что во времена участия в группе «Фабрика» за концерт она получала по 100 долларов. Позже доходы артистки увеличились, однако о конкретных цифрах она не говорит.

Сати Казанова: личная жизнь

Стройная кареглазая брюнетка (рост Сати 167 см, а вес 54 кг), очаровала не одного мужчина. Так, во время работы в группе «Фабрика» Сати Казанова крутила роман с солистом группы «Корни» Алексеем Кабановым. Позже певице приписывали отношения с сыном Иосифа Кобзона Андреем, а в сентябре 2013 года певица начала встречаться с бизнесменом Артуром Шачневым, с которым познакомилась в ночном клубе.

Но и этот роман выдался непродолжительным. Уже в начале 2014-го Сати начала встречаться с программным директором «Русского радио» Романом Емельяновым.

После этого в Сети заговорили о том, что Сати Казанова встречается зятем президента Казахстана Нурсултана Назарбаева – миллиардером Тимуром Кулибаевым. Позже в шоу «Секрет на миллион» Сати призналась, что отношения с олигархом были в ее жизни. Именно благодаря им у Казановой появилась роскошная квартира в центре Москвы и «Бентли».

В 2016-м заговорили о новом романе певицы, на этот раз с бизнесменом Александром Шенкманом, но позже певица отметила, что он – просто хороший друг.

Замуж певица вышла 14 октября 2017 года. Ее избранником стал итальянский фотограф Стефано Тиоццо.

«Мы познакомились на свадьбе его брата и моей подруги. Потом мы пересеклись уже во второй раз, и на второй встрече обменялись контактами, переписывались, так я в него влюбилась. Стефано, конечно, влюбился в меня сразу, буквально потерял голову, и мы очень быстро решили пожениться», — рассказывала Казанова в «Загугли звезду».

Официальная регистрация брака состоялась в Москве, а позже пара сыграла еще три свадьбы – на родине певицы по кабардинским традициям, в итальянском Пьемонте и в Ашраме духовного учителя Сати. Детей у супругов пока нет.

Сати Казанова: последние новости

В 2021 году в рамках проекта Sati Ethnica Казанова выпустила альбом Waves of love. А зимой этого года призналась, что собирается с супругом поселиться в Италии, где пара приобрела дом.

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