Самые известные советские вундеркинды, которые оставили после себя след

Не так давно в кинопрокат вышла драма «Ника» с внучкой Олега Янковского Лизой в главной роли: лента посвящена Нике Турбиной, стихами которой восхищались Евгений Евтушенко и Иосиф Бродский. Пользуясь случаем, предлагаем вспомнить непростую судьбу этой девушки и других невероятно одаренных советских детей.

Ника Турбина (1972 — 2002)

В это трудно поверить, но первые стихи Ника, дочка художницы из Ялты, начала писать в четыре года. Скептики твердили, что такое

невозможно: мол, это мама подсовывает под детские ручки собственные произведения. Тем не менее в 9 лет Ника опубликовала первый сборник, переведенный на 12 языков. В 12 лет девочка получила «Золотого льва» в Венеции на поэтическом фестивале, где награждали Анну Ахматову! Нику взял под крыло Евгений Евтушенко. В США на гастролях юная поэтесса встречалась с Иосифом Бродским. Великий дар судьба компенсировала болезнью — Ника страдала астмой, задыхалась и не могла спать, стихи приходили к ней ночью.

Первый нервный срыв случился в 16 лет, после родители увезли девушку лечиться в Швейцарию, где она вышла замуж за собственного врача, итальянского профессора, который был старше ее на 60 лет. Потом начались проблемы с алкоголем. Ника вернулась в Россию. Попыталась покончить с собой, лежала в психиатрической больнице, потом поступила во ВГИК на курс Армена Джигарханяна. Но в 27 лет сорвалась с подоконника во время очередной вечеринки с друзьями — случайно или нет, до сих пор непонятно.

Надя Рушева (1952 — 1969)

Эту художницу из Улан-Батора называли маленьким Моцартом рисунка. Рисовать она начала с пяти лет. Героями этих рисунков были персонажи классической литературы, истории. Буквально с карандашом в руке она читала мифы и легенды, произведения Шекспира, Гофмана, Андерсена, Дюма, Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Некрасова — и параллельно их иллюстрировала. Девочка не делала эскизов и не пользовалась ластиком: ее линии едины и окончательны — как если бы режиссер снимал фильм одним кадром.

Рушева признавалась, что герои «проступают на бумаге, как водяные знаки, мне остается их только обвести». В 12 лет у нее прошла первая выставка, слава о Наде разлетелась по всему Советскому Союзу и не только: полтора десятка экспозиций прошли в Польше, Чехословакии, Румынии и даже Индии. Однако в 17 лет у Нади случилось кровоизлияние в мозг из-за дефекта одного из сосудов головного мозга — художница скончалась. Наследие Рушевой — порядка 12 тысяч работ, которые после ее гибели выставляли в США, Японии и Европе.

Паша Коноплев (1973 — 2002)

Этот парень мог бы стать для России Стивом Джобсом. В 6 лет IQ Паши Коноплева (142) был выше, чем у готовящегося в тот момент стать президентом США Рональда Рейгана (105). Мама мальчика работала в НИИ и приносила с работы справочники, учебники и графики. Однажды Паша нашел у нее логарифмическую линейку, поинтересовался, как это работает, и смог освоить то, чему детей учат в 10-м классе. В 7 лет он сам выучил нотную грамоту и начал писать музыку.

В 9 лет Павлик стал ходить на занятия в лабораторию профессора Павла Николаевича Холопова, известного советского астронома. В 10 лет написал работу по астрономии, опубликованную в журнале Академии наук. А в 14 лет, видя, как стремительно парень развивается, родители купили ему первый отечественный компьютер БК-0010. Школу он окончил в 15 и поступил в МГУ на факультет вычислительной математики и кибернетики. На первых демократических выборах в России стал депутатом районного Совета в 18 лет — 415 из 662 человек отдали ему свои голоса.

В 19 лет поступил в аспирантуру, и тут организм перестал справляться с талантами и нагрузкой: начались срывы, депрессия, он проходил обследование в Центре психического здоровья РАМН. После этого новости про молодого гения перестали поступать. Он скончался в 29 лет, 17 сентября 2002 года, от тромбоэмболии легочной артерии. По одним данным, лечился от скрытого диабета и проблем с избыточным весом. По другим, окончил жизнь в психиатрической больнице.

Владимир Полетаев (1951 — 1970)

Саратовский поэт Володя Полетаев начал заниматься переводами уже на первом курсе Литинститута. Его работы были настолько блестящими, что в профессиональных кругах он быстро приобрел славу классного переводчика: работал с грузинскими, белорусскими, немецкими, украинскими и многими другими авторами. Публиковал собственные стихи в советских газетах и журналах. А в 18 лет шагнул из окна пятого этажа. Через 13 лет после суицида вышел сборник стихов Полетаева «Небо возвращается к земле».

Саша Путря (1977 — 1989)

Дочь художника Саша Путря из Полтавы начала создавать очень самобытные рисунки уже в три года. Девочка с кукольной внешностью разрисовывала всю квартиру в тех местах, куда доставала ее ручка. Она никогда не была в Индии, но удивительным образом большинство ее рисунков было связано с эстетикой этой далекой страны.

Она развивалась быстрее родственников — лепила из глины, читала книги Дюма и Гюго, писала в день по несколько картин. В 5 лет у Саши диагностировали рак крови. Даже в больнице она не унывала и продолжала рисовать. Последней работой маленькой художницы стал «Сириус»: обведенная рука отца, который приходил к ней в палату. В большой ладони лежала маленькая ладошка девочки, а над ними светила Луна родом из детства.

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