Ход королевы: Почему Елизавета II стала реже появляться на публике

Елизавета всегда поражала своей энергией: в 96 лет каталась за рулем «Бентли» с любимыми собачками корги, появлялась везде и всюду, а еще всегда улыбалась. Но в последнее время над Туманным Альбионом нависли грозовые тучи — Елизавета II испытывает проблемы и может пропустить даже те мероприятия, которые посвящены непосредственно ей.

«Эпизодические проблемы с подвижностью»

Королевскую семью, некогда казавшуюся последним островком стабильности и консервативных ценностей в нашем нервном мире, все чаще сотрясают громкие скандалы. Внук Елизаветы принц Гарри с женой Меган Маркл сложили королевские полномочия и улетели жить в США. Средний сын королевы, принц Эндрю, был обвинен в изнасиловании несовершеннолетней, которую герцог Йоркский якобы совратил в возрасте 17 лет. Дама потребовала от Эндрю 14 миллионов фунтов стерлингов — Виндзоры урегулировали конфликт, после чего с запятнавшего репутацию герцога сняли ряд титулов и званий.

Все эти события не могли не сказаться на здоровье Елизаветы II, перенесшей вдобавок ко всему в начале года коронавирус. Королева признала, что чувствует себя «уставшей и опустошенной», и все реже начала появляться на публике. Поползли слухи о серьезной болезни. В последние месяцы Елизавета была вынуждена отменить ряд встреч, а в начале мая и вовсе пропустила официальное открытие новой сессии парламента и тронную речь. А что в Британии может быть страшнее нарушения традиций? «Королева продолжает испытывать эпизодические проблемы с подвижностью и, проконсультировавшись со своими врачами, с неохотой решила, что не будет присутствовать на государственном открытии парламента», — говорилось в заявлении Букингемского дворца.

Королевский двор предпринял попытку показать, что бабушка все еще в полном порядке. Елизавета II лично побывала как минимум на трех символических мероприятиях. В середине мая посетила конюшню в Виндзоре, что недалеко от дворца, затем — выставку цветов, на которую прибыла в четырехместном скоростном гольф-каре Rolls-Royce, который тут же окрестили «новой каретой».

Кроме того, Елизавета лично открыла получившую ее имя железнодорожную линию на Паддингтонском вокзале. В солнечно-желтом шерстяном пальто королева наблюдала, как транспортная служба Лондона сняла табличку с названием Crossrail и заменила на именную королевскую Elizabeth Line. Линию переименовали в честь Ее Величества не случайно, ведь в этом году она отмечает платиновый юбилей правления (70 лет — и это рекорд!).

Без летнего завтрака и юбилейного концерта

И все же, как бы ни бодрилась королева, мероприятия отнимают у 96-летней Елизаветы много сил. Поэтому Букингемский дворец решил значительно ограничить активность монаршей особы — например, она не будет принимать участие в традиционных летних завтраках с избранными. И, что еще важнее и символичнее, Елизавета, вполне вероятно, пропустит грандиозный концерт и салют в свою честь. Посвященное платиновому юбилею правления шоу запланировано на 4 июня. В нем примут участие Queen, Элтон Джон, Дайана Росс, Duran Duran, Род Стюарт, Андреа Бочелли, вице-чемпион «Евровидения-2022» Сэм Райдер и многие другие.

Понятно, что просидеть три часа на таком концерте и послушать, как для виновницы торжества поет ее группа-тезка (напомним, Queen переводится как «королева»), Елизавета не сможет. И дворцу придется выкручиваться, чтобы обозначить присутствие именинницы. Но как? Например, 2 июня пройдет парад конногвардейцев британской армии, торжественную часть которого (салют и много чего еще) Елизавета II тоже пропустит впервые за 70 лет. Однако там королева все же появится: откроет парад, после чего покинет публику до появления на балконе вместе с остальными членами семьи. Возможно, это заодно и станет репетицией «временного присутствия» ее величества на концерте в честь платинового юбилея.

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