Что побудило Сергея Шнурова объявить о возрождении группы «Ленинград»

В 2019 году Шнуров, маркетолог от бога, заявил, что тур по России станет последним для группы «Ленинград».

Публика в очередной раз поверила (несколько раз коллектив уже «распускали», переформатируя, к примеру, в группу «Рубль») и побежала скупать билеты. Шнуров красиво ушел на пике. Конечно, понимая, что «Ленинград» будет жить.

В итоге наступил 2022 год, и в конце мая Сергей торжественно объявил: его детище возвращается, чтобы дать единственный (так мы и поверили!) концерт. Чем же занимался Шнур в «безленинградский» период и сможет ли вновь стать со своей командой королем стадионов?

Наставник и телебосс

Без денег Шнуров, привыкший за последние годы к хорошей и сытой жизни, конечно, не сидел. Он занимался бизнесом (рестораны, одежда, реклама, видеоконтент), трудился в шоу «Голос», где регулярно признавался лучшим наставником.

Кроме того, в 2020-м Сергей получил должность генерального продюсера телеканала RTVi. Насколько глубоко Шнур погрузился в образ телефункционера, сказать сложно: Сергей вел авторскую передачу об искусстве «Картины с выставки» и раздавал интервью в статусе главы RTVi. В марте этого года Сергей «временно самоотстранился», объяснив шаг несовпадением с руководством канала по линии политики редакции.

Прощание с креслом не слишком отразилось на его финансовой стабильности. В 2020 году Forbes поставил Шнурова на первое место в рейтинге самых обеспеченных звезд российского шоу-бизнеса. За отчетный период с 2019 по 2020 год Сергей заработал $8,8 миллиона. Именно поэтому музыкант мог позволить себе отказаться от работы, даже если ему светил очень крупный гонорар.

— Может ли снова собраться «Ленинград»? — говорил он год назад. — Я не думаю. Вот сейчас мне предложили за концерт «Ленинграда» миллион долларов. Я считаю, что это не та сумма, за которую я буду выходить на сцену.

Рискованная ставка на Зою

Шнур всегда питал особо теплые чувства к харизматичным вокалисткам — в «Ленинграде» мы помним и Алису Вокс, и Юлию Коган, и Василису Старшову, и Флориду Чантурия, и Викторию Кузьмину, и Марию Ольхову, и Анну Золотову. Неудивительно, что, на время отойдя от дел, Сергей решил продвигать именно женский проект.

Он выбрал в качестве подопечной Зою Цимес (она же Ксения Руденко) из Краснодара. В 2021 году Шнур полностью (!) зачистил собственную страницу в запрещенной соцсети с 5,5 миллиона подписчиков, отдав ее на откуп Зое, стал писать для нее песни. «Поехали! Зоя!» — написал он тогда в соцсетях.

Однако гагаринского взлета не получилось — клипы не набирали сумасшедшего количества просмотров, песни, в отличие от даже самых небрежно написанных «ленинградовских», хитами не становились, сама по себе фигура артистки оказалась мало кому интересна.

«Взял и убил муху»

В скучные времена пандемии Шнуров развлекал себя и публику баталиями в соцсетях. Высмеивал «обедневших» Валерию и Иосифа Пригожина, которые заявляли, что артисты из-за ковида живут впроголодь (продюсер в ответ даже вызвал Сергея на бой!), глумился над Ксенией Собчак. Резкая ответная реакция Шнурова лишь веселила: «Представьте, вот я сижу на даче, мимо пролетает муха. Я взял и убил ее. Так и тут. Прочитал в новостях, что Пригожин нелепо высказался в публичном пространстве. На — получи».

К счастью, от скуки Сергей решил отвлекаться не только экстремальными, но и традиционными методами. А лучший из них — это родительские хлопоты. В 2021-м молодая супруга музыканта Ольга Абрамова родила ему сына. Имя и внешность ребенка пара тщательно скрывает. А скоро секретничать придется в двойном размере: не так давно стало известно, что Шнуров станет отцом в четвертый раз (у Сергея есть дочь и сын от первых двух браков).

И вот, уйдя с поста генпродюсера RTVi, из шоу «Голос» и мужественно приняв фиаско Зои, многодетный отец Шнуров заявил о возвращении «Ленинграда». Концерт (и не простой, а с симфоническим оркестром) пройдет 10 сентября в «Лужниках».

— Той эмоции, которую даю я и «Ленинград», сильно не хватает, — уверен Сергей. — За два года, пока нас не было, не услышал ничего подобного. Так что за два с лишних года я накопил такое количество творческой энергии, что жду стадиона, чтобы его разорвать, как тузик грелку!

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