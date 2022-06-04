Цены и сцены: Спиваков в 10 раз богаче Богомолова

Что греха таить — все мы любим считать чужие деньги, а тут еще и повод появился: общественности стали доступны сведения о доходах руководителей московских и федеральных учреждений культуры за минувший год. А ведь среди этих руководителей немало людей известных. Ну и как тут побороть искушение заглянуть к ним в кошелек?

Виртуозное лидерство

1. Владимир Спиваков (президент Московского международного Дома музыки, худрук Национального филармонического оркестра) — 158 359 111 руб.

Стоит отметить, что обнародованные суммы складываются не только из зарплаты на должности руководителя культурного учреждения. Общий доход включает в себя также любые денежные поступления: авторские отчисления, гонорары за съемки в кино, рекламе, постановки спектаклей, преподавательскую и любую другую деятельность.

И даже если человек сдает квартиру в аренду, то это тоже учтено. И кто же стал лидером по уровню доходов? Всех конкурентов виртуозно обошел Владимир Спиваков: основатель оркестра «Виртуозы Москвы» заработал 158 миллионов с копеечкой — в полтора раза больше ближайшего преследователя Игоря Бутмана. А вот как выглядит список, если сосредоточить внимание на всем известных фамилиях. Интересно, что у худрука Театра на Малой Бронной Константина Богомолова доход почти в 20 (!) раз меньше, чем у его супруги Ксении Собчак.

Заработки Ксении Анатольевны указаны в декларации Богомолова в графе «Супруга» и составляют 295 с небольшим миллионов рублей. Уступает по доходам супруге и руководитель Театра эстрады Геннадий Хазанов — его жена Злата задекларировала 24 миллиона, что почти вдвое больше, чем у ее знаменитого мужа.

2. Игорь Бутман (художественный руководитель Московского джазового оркестра) — 96 086 159 руб.

3. Надежда Бабкина (худрук — директор театра «Русская песня») — 71 491 548 руб.

4. Зураб Церетели (директор Музея современного искусства) — 60 083 826 руб.

5. Олег Меньшиков (худрук Театра им. Ермоловой) — 59 962 323 руб.

6. Михаил Турецкий (худрук «Хора солистов») — 29 005 593 руб.

7. Владимир Машков (худрук Театра Олега Табакова) — 27 490 471 руб.

8. Алексей Агранович (худрук «Гоголь-центра») — 27 375 828 руб.

9. Стас Намин — (худрук Московского театра музыки и драмы под руководством Стаса Намина) -17 980 891 руб.

10. Никита Высоцкий (директор Государственного музея Владимира Высоцкого) — 17 074 051 руб.

11. Сергей Газаров (худрук Театра сатиры) — 16 723 880 руб.

12. Ирина Апексимова (директор Театра на Таганке) — 14 728 526 руб.

13. Константин Богомолов (худрук Театра на Малой Бронной) — 14 478 047 руб.

14. Геннадий Хазанов (худрук Театра эстрады) — 13 463 195 руб.

15. Николай Цискаридзе (ректор Академии русского балета им. А. Я. Вагановой) — 11 370 000 руб.

16. Александр Калягин (худрук театра Et Cetera) — 10 067 011 руб.

Зарубежная крыша

Не стоит забывать о том, что в декларациях звездных худруков указана также их недвижимость — понятно, что у каждого худрука есть квартиры и дома в России, у многих имеется еще и зарубежная недвижимость.

У лидера рейтинга Владимира Спивакова квартира во Франции площадью 360 квадратных метров — оформлена она в совместную собственность с женой. А у Сати Спиваковой еще есть апартаменты в Испании площадью 75 квадратов — там в свое время ее супруг работал по контракту.

У Игоря Бутмана квартиры в ОАЭ (108 кв. м) и в США (37 кв. м). Квартиру в Америке Бутман сдает и получает с этого небольшой доход: «Когда-то купил ее за небольшие деньги и ни разу в ней не жил, вот такая инвестиция вышла». В США Бутман работал в конце 80-х, после чего и обзавелся недвижимостью.

У Евгения Миронова есть квартирка в Болгарии площадью 88 квадратов. Миронов уже давно туда не ездит, однако выгодно продать недвижимость в Болгарии в последние годы крайне сложно. На это жаловалась и Надежда Бабкина, у которой в декларации год назад числились квартиры в Болгарии. В этом году их в отчетности уже нет — видимо, Надежда Георгиевна либо их продала, либо подарила семье сына.

У Николая Цискаридзе задекларированы земельный участок и дом в Грузии. У Геннадия Хазанова имеются апартаменты в Латвии, а на жену Геннадия Викторовича оформлены аж четыре зарубежные квартиры — по две в Латвии и Израиле.

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