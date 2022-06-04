Учимся танцевать вальс
Видео
Как приготовить вкуснейшую солянку по проверенному рецепту
Видео

На каких светских раутах звезды блистали на этой неделе

Шанс не упущу покрасоваться я, ведь сегодня снова презентация!

На каких светских раутах звезды блистали на этой неделе
На презентации обновленного глянцевого журнала Ольга Бузова и Филипп Киркоров позировали молча, а вот Сергей Лазарев не стал держать язык за зубами. Фото: Михаил Орлов/КП - Москва

Пусть в Москве и не жарко, но это не значит, что светская жизнь в столице так и не пробудилась от зимней спячки. Порой селебрити даже приходится выбирать, на какую из назначенных на одно и то же время шумных тусовок идти. Выбор действительно широк: недавно, например, в Златоглавой показывали в один вечер сразу два новых фильма — историческую драму «Аманат» и комедию «Мой папа — вождь» (интервью с сыгравшим в фильме одну из ролей Романом Мадяновым — на стр. 28 — 29). А тут еще и журнал Cosmopolitan с шиком представил свое новое лицо и имя, превратившись в The Voice. Естественно, каждая уважающая себя знаменитость обязана была всюду побывать.

Посмотреть комедию «Мой папа — вождь» Настасья Самбурская решила в компании своего бойфренда, стоматолога Глеба Пекли. Фото: Кинокомпания «ВОЛЬГА»
По меркам Прохора Шаляпина его новая подруга возмутительно молода — в середине июня модель Ольга Сан отметит 36-летие. Фото: Иван Макеев/КП — Москва
На премьеру «Аманата» героиня скандальных ток-шоу Анастасия Макеева пришла с мужем Романом и его сыном от предыдущего брака, который, в свою очередь, привел подружку. Фото: Михаил Фролов/КП — Москва
Андрей Соколов, сыгравший в «Аманате» Николая I, предложил Ольге Кабо опереться на его твердую императорскую руку. Фото: Михаил Фролов/ КП — Москва
Год назад звезда сериала «Чики» Варвара Шмыкова официально развелась, и теперь на светских тусовках ее сопровождает новый кавалер — диджей Даниил Радлов. Фото: Михаил Фролов/КП — Москва

Смотрите также

Еще больше в Telegram

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Спорт, активная жизнь и позитивное настроение на канале GoBro!

Канал «А теперь внимание!» Новости, которые вы могли пропустить, но обязательно должны увидеть.

Тэги

Андрей СоколовНастасья СамбурскаяОльга КабоПрохор Шаляпин