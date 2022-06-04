На каких светских раутах звезды блистали на этой неделе

Шанс не упущу покрасоваться я, ведь сегодня снова презентация!

Пусть в Москве и не жарко, но это не значит, что светская жизнь в столице так и не пробудилась от зимней спячки. Порой селебрити даже приходится выбирать, на какую из назначенных на одно и то же время шумных тусовок идти. Выбор действительно широк: недавно, например, в Златоглавой показывали в один вечер сразу два новых фильма — историческую драму «Аманат» и комедию «Мой папа — вождь» (интервью с сыгравшим в фильме одну из ролей Романом Мадяновым — на стр. 28 — 29). А тут еще и журнал Cosmopolitan с шиком представил свое новое лицо и имя, превратившись в The Voice. Естественно, каждая уважающая себя знаменитость обязана была всюду побывать.

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