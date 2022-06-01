Что собираются делать этим летом Семенович, Запашный и другие звезды

Для кого-то лето – время отдыха. А для большинства артистов и других творческих личностей – самая горячая пора: концерты, гастроли, съемки, выставки… Мы узнали, какие планы у звезд на это лето.

Анна Семенович: «Я буду сниматься в кино»

— Лето обещает быть очень активным. Будет много курортных концертов, мероприятий, всевозможных акций, на которых я с большим удовольствием буду радовать людей. Запланировано много концертов: и в Питере на выпускном, и в прибрежных курортных городах. А еще я буду сниматься в кино. Подробно рассказывать об этом я пока не могу, но лето будет у меня рабочим, чему я очень рада, — рассказала Анна Семенович.

Аскольд Запашный: «Хотим сделать цирковой сериал»

— У нас сейчас запущено одно из крупнейших в мире цирковых шоу под названием «Страшная сила», мы будем его показывать, скорее всего, до конца года. Обычно мы проводили летом международный цирковой фестиваль. Но во время пандемии все было приостановлено. Ну и, понятное дело, сейчас из-за санкций о международном фестивале говорить не приходится.

Кроме того, мы ищем людей, с которыми можно было бы запустить кинопроект: мы хотим сделать цирковой (и не только) сериал, с участием наших артистов и наших животных.

До начала спецоперации у нас были планы активно развивать наш You Tube, создавать много творческого контента. Но в связи с известными событиями эти планы пока тоже пришлось заморозить.

Никас Сафронов: «Устрою творческий пансион для художников»

— Во время пандемии люди «отдыхали» не только летом, но и осенью, и зимой, и весной. Отдыхали, мучаясь от безделья. Массовые мероприятия были отменены. Многие из артистов решили просить в этот период помощи у государства, что показалось мне печальным и странным. Сегодня – время конкуренции. Нужно становиться лучше в своем виде творчества, уметь заинтересовать свою публику.

На протяжении двух лет мне не удавалось проводить выставки – в связи с известными событиями. Теперь буду наверстывать: проводить мастер-классы, летние пленэры.

Хотелось бы достроить арт-поместье в Ульяновской области, в родовом селении. Там 40 гектаров земли, в обустройство были вложены большие средства: построено три дома, выкопан огромный пруд… В этом месте хотелось бы устроить творческий пансион, такую базу отдыха, хотя мне больше нравится слово арт-усадьба.

Сюда будут приезжать художники и в течение летних месяцев работать в комфортабельных условиях. Лето вообще – прекрасное время гармонии с природой. Я считаю, что сейчас, после пандемии, после вынужденного безделья, не время отдыхать – нужно работать. Но при этом очень важно успевать замечать красоту природы вокруг.

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