Елена Летучая рассказала, что у нее на самом деле произошло с Александром Роговым

На канале СТС разразился большой скандал. Елена Летучая отказалась вести новое мейковер-шоу, запущенное телеканалом, выпуск которого был запланирован на 29 мая. Но в этот же день известная телеведущая объявила, что покидает проект.

Как написала Елена в соцсетях, изначально шоу задумывалось как замена программы «Снимите это немедленно» с Александром Роговым, который ранее уходил с канала СТС на ТНТ. Вместе с соведущей – стилистом и блогером Кариной Нигай – Елена Летучая готовилась к запуску нового проекта.

Но потом что-то пошло не так. Через некоторое время стало известно, что Александр возвращается обратно. А новое шоу будет называться «Рогов плюс». Как призналась Елена в соцсетях, историю со сменой названия она восприняла как удар ножом в спину. Но все же в заключении пожелала проекту прекрасного рейтинга и хорошего кастинга.

Teleprogramma.pro попросила Елену Летучую прокомментировать подробности этой истории.

Елена Летучая: «Моя совесть чиста»

«Когда больше чем полгода назад Александр Рогов со скандалом ушел с СТС, ниша мейковер-шоу осталась незадействованной. И продюсеры решили вдохнуть новую жизнь в новый формат и предложили мне поучаствовать в новом проекте вместе с соведущей. Планировалось, что героини будут не только переодеваться и делать мейкап. Предполагалось, что появится история с элементами психологической помощи, когда ведущие поддерживают участниц, делятся своим опытом. То есть, это должна была быть глубокая социальная программа. Мне показалось это интересным. Вот на такое шоу я соглашалась. Мы снимали «пилоты». Мне подобрали соведущую. Должны были начаться съемки. Но неожиданно я узнаю, что возвращается Александр Рогов. Также на пятый день съемок становится известно, что я снимаюсь уже в совсем другом формате – том, что когда-то был у Александра. И в целом программу назвали «Рогов плюс».

— Как вы об этом узнали?

— Случайно, сидя на мейкапе. Я дала продюсерам время решить эту проблему, спросила, почему они так неуважительно относятся к коллегам. Продюсеры передо мной извинились, сказали: «Ой, да, как-то неловко вышло». Вот и все. Решить проблему они не захотели, поэтому я встала и ушла. Почему вывела все это в публичное поле?

Достаточно странно, что я успела сняться в двух программах. Одну вы уже увидели, меня там практически везде вырезали. Не знаю, выйдет ли вторая. Ситуация довольно нестандартная. И чтобы никто не говорил за моей спиной, что я непрофессионал и это истерика блондинки, я решила рассказать о ситуации так, как есть. Я вообще считаю, что уважение к людям и к коллегам – это одно из важнейших правил в любом производстве, а тем более телевизионного проекта, который задумывался как долгоиграющий.

В целом ни к кому претензий не имею, кроме того, что это все сделали за моей спиной. Но для того, чтобы обсуждать любую возникшую ситуацию, существует красивый русский язык.

— В чем вы видите причины происшедшего? Ведь ничего не предвещало такого поворота…

— Это непрофессионализм продюсеров, работающих над этой программой. Я думаю, что произошли изменения, причины которых мне не сообщили. Спрашивайте у них. Для меня это более чем странно.

Я очень уважительно отношусь ко всем людям, и когда появился Александр Рогов, первое, что я сделала, — это позвонила продюсерам и спросила: «Ребята, а вы уверены, что это корректно, потому что Александр со скандалом ушел на ТНТ, там оказался неугоден, вдруг вернулся, а тут в шоу, которое он в похожем формате снимал много лет, нахожусь я?»

И мне сказали: «Лена, не переживай, все хорошо». Поэтому моя совесть чиста. Я сделала все для того, чтобы все было корректно. Но продюсеры сочли уместным оскорбить меня и так неуважительно поступить. Но в целом это их история, а не моя.

— Некоторые СМИ написали, что с Александром Роговым вас связывают давние приятельские отношения…

— Это неправда. Мы никогда не дружили и не пересекались на проектах. И если бы мне сказали, что я буду работать с Александром Роговым, я бы отказалась.

Александр Рогов: «Озвучивать причины этой истории не считаю нужным»

А вот что Teleprogramma.pro сказал по этому поводу сам Александр Рогов.

«Телеканала СТС на следующей неделе выпустит официальный релиз о том, что будет происходить в программе, и кто сменит Елену Летучую. А озвучивать причины этой истории я не считаю нужным. Мою позицию можно прочитать в официальном Инстаграм-аккаунте (Инстаграм признана в России экстремистской организацией) нашей программы. Она называется «Рогов 24». И все, что я хотел сказать, я уже сказал там».

В соцсетях Александр написал, что «когда-нибудь расскажет эту историю, но сейчас не будет раскачивать лодку». Сейчас лучше дарить любовь. И поблагодарил Елену за съемки в шоу.

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