Как Ибрагим паша сам привел Хюррем в гарем, а потом пожалел об этом

По одной из версий историков, именно благодаря близкому соратнику султана Сулеймана славянская рабыня попала в гарем повелителя.

В сохранившихся источниках судьба славянской фаворитки султана Сулеймана описана довольна скудно. Поэтому многие историки до сих пор спорят о том, как именно Хюррем султан попала в гарем повелителя. Она не принадлежала к знатному роду: была дочерью простого священника, а попав на невольничий рынок, и вовсе стала рабыней. Так, Роксолана никогда не смогла бы возвысится до того, чтобы стать женой повелителя, пройдя с ним обряд никаха. Но судьба распорядилась иначе.

По одной из версий, на рынке рабов дерзкую и своенравную девушку с огненно-рыжими волосами приметил Ибрагим-ага. Он то и купил славянку Роксолану, отдав за нее торговцу двойную плату. Видимо, близкий соратник и друг султана Сулеймана считал, что эта рабыня сможет скрасить дни повелителя. Так Роксолана и попала во дворец падишаха. Около года ее обучением занимались опытные калфы-наставницы по приказу Валиде султан. Поэтому когда славянская наложница и попала в покои султана Сулеймана, она уже была укрощена.

Вот только мириться с традициями в гареме девушка не собиралась. Получив от Валиде султан имя Хюррем (некоторые историки считают, что именно мать султана Сулеймана выбрала для фаворитки повелителя имя «Веселая». — Прим. ред.), она полностью околдовала падишаха. Остальные наложницы из гарема практически не видели лица султана Сулеймана, каждую ночь он проводил с Хюррем. Она родила ему пятерых детей — дочь Михримах султан и четверых шехзаде: Мехмеда, Селима, Баязида и Джихангира.

К тому же, презрев все традиции и устои, султан Сулейман провел с Хюррем султан обряд никаха, придумав для нее особый титул — хасеки, возвысив ее тем самым перед обитательницами гарема и подданными. Кстати, свадьба была возможна только в том случае, если фаворитка получала вольную. Так что Хюррем султан перестала считаться рабыней и наложницей султана Сулеймана.

Подобное положение дел совершенно не устраивало Ибрагима-пашу. Став Великим визирем Османской империи, он, можно сказать, получил безграничную после султана Сулеймана власть. Однако он беспокоился из-за того влияния, которое на падишаха оказывала Хюррем султан. Спустя годы Ибрагим-паша пожалел о том, что когда-то купил на невольничьем рынке строптивую рыжеволосую бестию.

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