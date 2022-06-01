Светлана Бондарчук: как познакомилась с Федором Бондарчуком, из-за чего они на самом деле развелись и почему скрывают дочь

Модель и актриса Светлана Бондарчук уже давно замужем за другим человеком, но известность она обрела благодаря браку с сыном знаменитого кинодеятеля Сергея Бондарчука Федором. Как они познакомились, сколько у них детей и почему дочь они долгое время скрывали — в нашем материале.

Светлана Бондарчук: детство, родители

Светлана родилась под фамилией Рудская 17 декабря 1968 года в Москве. Она стала ранним ребенком для своих родителей, и когда ей исполнилось три годика, мама с папой развелись. Поэтому воспитывал девочку отчим – мать вскоре повторно вышла замуж. Так у Светы появились сводные брат и сестра.

В детстве Светлана занималась фехтованием и получила звание кандидата в мастера спорта. Но росла довольно застенчивым ребенком. По окончании школы поступила на библиотечный факультет Московского государственного института культуры.

Светлана Бондарчук: модельная карьера

Видя стеснительность внучки, бабушка решила отвести ее в модельное агентство, чтобы привить ей манеры и сформировать уверенность в себе. Сама Света, действительно, тяготилась своего роста – она уже достигла 177 см при весе 50 кг. Но именно благодаря параметрам ее заметили на кастинге журнала Burda Moden и смогла выиграть конкурс красоты.

Открывшиеся перспективы Светлана смогла использовать успешно. Она стала фотомоделью, участвовала в рекламе различных брендов, успела заключить контракты в разных странах и принимала участие в модных показах. После продолжительного перерыва в карьере она в 2007 году стала лицом компании «Орифлейм».

Светлана Бондарчук: телевидение, журналистика

Когда модельная карьера была поставлена на паузу, Светлана смогла реализоваться на телевидении. Ее пригласили на «Домашний», где она помогала женщинам находить свой стиль в программе «Одень свою подругу», а затем в проекте на СТС «Модная прививка».

С 2004 по 2007 годы на СТС выходило в эфир шоу «Ты – супермодель». И Светлана Бондарчук стала одной из его ведущих.

Став узнаваемой в медиапространстве, Светлана Бондарчук в 2006 году получила предложение стать главным редактором журнала Hello! Оказанное доверие звезда оправдала с лихвой, сделав все, чтобы издание процветало. Журналу она отдала два года и, набравшись опыта, основала собственный печатный проект.

В 2008 году она запустила журнал Icons, посвященный «людям, от которых зависит, как окружающий мир будет выглядеть завтра». Вышло 10 номеров журнала при поддержке Forward Media Group. Среди московской тусовки журнал смог стать популярным, но в 2009 году закрылся из-за кризиса.

В 2020 году Светлана стала вести на YouTube проект «Света вокруг света», в которой общается с разными светскими персонами. За два года ее героями успели стать Аркадий Новиков, Елена Лядова и Владимир Вдовиченков, Сергей Безруков, Максим Виторган, Аня Чиповская, Юрий Стоянов и многие другие.

Светлана Бондарчук: кино

Находясь замужем за известным кинорежиссером, Светлана Бондарчук успела сняться в нескольких фильмах. В 1989 году она дебютировала в ленте «Сон в летнее утро», режиссером которой стал ее супруг. Федор Сергеевич появился в главной роли в этом фильме.

В 2006 оду она снялась в фильме «Жара» в роли продавщицы магазина. В 2012 году исполнила роль Ирины в картине «Любовь с акцентом». А в 2013 году появилась в эпизоде короткометражки «Прикосновение» как мама девочки.

Светлана Бондарчук: личная жизнь

За личной жизнью модели было пристальное внимание, которое остается по сей день. В 16 лет она познакомилась с Федором Бондарчуком, сыном знаменитого советского актера и режиссера Сергея Бондарчука. Судьбоносная встреча состоялась, когда Федор оказался в гостях у подруги Светы, и они сразу друг другу приглянулись.

Родители Светланы были против столь раннего романа дочки. Но она не смогла противостоять чувствам и сбежала из дома. С Федором они стали жить у приятеля Бондарчука, Тиграна Кеосаяна. А вскоре последовало и предложение руки и сердца. В 1991 году они поженились.

В том же 1991 году родился первенец пары, сын Сергей, который стал актером, а после жениться стал отцом двоих дочек. Через восемь лет на свет появилась дочка Варвара, которую родители стали скрывать – она родилась с особенностями развития и долгое время жила за границей, поскольку получала необходимое лечение. Как она выглядит, можно узнать по редким снимкам матери.

В марте 2016 года поклонники пары Светланы и Федора были потрясены официальным заявлением звезд: они разводятся. Вскоре СМИ начали публиковать снимки режиссера с молодой актрисой Паулиной Андреевой. Звезда сериалов «Оттепель» и «Метод» все чаще появлялась в обнимку с Бондарчуком. Фанатам стали обвинять девушку в том, что она разбила семью.

Однако, сама Светлана Бондарчук объяснилась с публикой. Мол, дело не в Паулине, это они с Федором давно уже перестали быть мужем и женой. И у каждого появилась своя личная жизнь. Дети выросли, сохранять семью ради них не имело смысла. Словом, никакие третьи лица в их расставании не виноваты.

После Бондарчука Светлана успела покрутить романы с визажистом Lancome Алексеем Молчановым и фотографом Сергеем Табуновым. Но продолжения у этих ярких любовных историй не было.

В декабре 2018 года светская львица представила общественности своего бойфренда. Им оказался дизайнер Сергей Харченко. Они как раз вместе отдыхали на Бали, и Светлана поделилась совместными фото. На сей раз роман закончился свадьбой – в 2020 году они красиво отпраздновали рождение своей семьи.

Светлана Бондарчук сегодня

В настоящее время Светлана счастлива в браке с Сергеем, они вместе много путешествуют и регулярно появляются в соцсетях, демонстрируя свою жизнь многочисленной публике. Она также является соосновательницей студии йоги, регулярно посещает занятия сама и тем самым поддерживает себя в форме круглый год. А фигуре светской львицы может позавидовать любая модель.

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