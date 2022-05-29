Звезда «Содержанок» и «Нулевого пациента»: кто такая Елизавета Шакира

Елизавета Шакира — актриса театра и кино. Несмотря на то, что Елизавету познакомил со съемками фильм «Весна», своим большим дебютом она считает сериал «Содержанки».

Сейчас фильмография актрисы насчитывает 15 проектов — и это только начало.

Что было «до»

К актерской карьере девушка пришла не сразу. Полтора года Елизавета работала моделью, благодаря чему успела побывать в Индонезии и Шанхае. Она была в восторге от возможностей, которые предоставляет модельный бизнес, но впоследствии решила отказаться от работы.

«Нужно быть готовой к определенным нюансам — к тому, что тебя будут воспринимать, как красивую внешность, и не больше. Мне было некомфортно в таком статусе, поэтому я оставила эту сферу», — поделилась артистка.

Путь в кино

О съемках в кино Лиза мечтала давно. Так, закончив с модельной карьерой, она решила, что время пришло. Сначала девушка стажировалась в образовательных проектах GogolSchool и театра Derevo, а затем поступила в Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения на факультет актерского мастерства. Уже на первом курсе Елизавета Шакира начала сниматься в кино.

Фамилия или псевдоним?

Пожалуй, главная загадка в биографии молодой актрисы — ее фамилия. Многие считают, что из любви к известной певице, Елизавета использует псевдоним Шакира. Однако это не так: фамилия принадлежит ее семье уже три поколения. И за этим стоит интересная история: по рассказам отца актрисы, ее прадедушка и прабабушка носили фамилию Шапиро. В советское время они оба подвергались политическим преследованиям и какое-то время находились в заключении. После амнистии семья решила сменить фамилию на Шакира.

«Содержанки»

Сериал «Содержанки» стал важным шагом в актерской карьере Елизаветы. Роль у девушки была небольшая: она сыграла мачеху Кати — Снежану Матвееву. Девушка так сильно нервничала, что накануне съемок у нее даже поднялась температура. Однако на съемочной площадке актриса сразу же успокоилась. Несмотря на второстепенность персонажа, Шакира не осталась незамеченной, пополнила собственную фан-базу и вскоре получила роли в нескольких других проектах.

Кино о важном

Фильмографию Шакиры недавно пополнил сериал «Нулевой пациент», премьера которого состоялась 19-го мая на Кинопоиске. Картина основана на реальных событиях и посвящена первой вспышке вируса иммунодефицита человека в СССР.

Елизавете досталась роль Алены — прямолинейной, смелой и своенравной студентки. Главный герой, врач-эпидемиолог Дмитрий, встретит Алену, приехавшую из Москвы, в гостинице Элисты. Она станет поддержкой и путеводной звездой героя.

Одной из важных сцен Елизавета назвала разговор Алены и Дмитрия о распространении ВИЧ: «Мне кажется, что каждая девочка должна посмотреть этот диалог несколько раз и показать подругам, потому что это очень актуально. У меня мурашки по коже от того, что мы поднимаем эту важную тему».

Сериал подарил всей съемочной группе необычный профессиональный опыт, поскольку на площадке было сразу два режиссера: Евгений Стычкин и Сергей Трофимов. По словам Елизаветы, получилось идеальное сочетание:

«Он (Стычкин) давал много свободы, ждал, что я буду что-то предлагать — это подарило мне новое ощущение себя как профессионала», а Сергей Юрьевич, в свою очередь, играл роль «сурового полицейского».

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