Владимир Пресняков: как стал знаменитым в 15 лет, почему развелся с Кристиной Орбакайте и с кем счастлив сегодня

Кумир миллионов фанатов Владимир Пресняков сделал блестящую карьеру, прославившись еще в 15-летнем возрасте. По-другому, наверное, и быть не могло, ведь он рос в окружении творческих людей, а его родители, известные солисты ВИА Елена и Владимир Пресняковы, с малых лет погрузили единственного наследника в соответствующую атмосферу.

Владимир Пресняков: детство, родители

Владимир Пресняков-младший родился 29 марта 1968 года в Екатеринбурге (тогда Свердловск) в известной творческой семье. Его отец, потомственный музыкант Владимир Пресняков был руководителем ВИА «О чем поют гитары», затем перешел саксофонистом в «Самоцветы», где познакомился со своей будущей женой Еленой Кобзевой, которая была солисткой ансамбля.

Владимир Пресняков стал единственным ребенком в семье, но его особо не баловали – жили они в семье матери в двухкомнатной квартире. Для мальчика это не было дискомфортом, он был окружен заботой и любовью и развивался творчески.

В четыре года он уже пытался сочинять стихи, затем освоил игру на фортепиано. Родители переехали в Москву, а маленький Володя пошел в свердловскую школу, правда, из-за плохой успеваемости и бунтарского характера был отчислен. Тогда родители забрали его к себе в столицу.

Свою первую песню Володя сочинил в 11 лет. Он уже понимал, что хочет выступать на сцене, как его родители, поэтому быстро определился с профессией, поступив в Хоровое училище им. А. В. Свешникова.

Владимир Пресняков: карьера

Правда, окончить училище Пресняков не смог – его отчислили за плохое поведение и пропуски в 1982 году – как раз в то время, когда он отправился в свои первые гастроли. Владимир стал петь в рок-группе «Круиз» в 15 лет. Затем начинающий артист стал выступать в ресторанном варьете Лаймы Вайкуле, куда его пристроили известные родители.

Яркая внешность, необычный высокий голос обеспечили Владимиру Преснякову быстрый карьерный взлет и узнаваемость. Он рано познал популярность и любовь публики. Параллельно с сольной карьерой он выступал в группе «Капитан», а также начал сниматься в кино.

В 1986 году на экраны вышел фильм «Выше радуги», где Пресняков-младший спел песни «Зурбаган» и «Спит придорожная трава». Они приумножили популярность артиста и сделали его настоящей звездой. Затем появился в сказке «Она с метлой, он в черной шляпе» (1987 г.), правда, в эпизодической роли, исполнив песню «Джинн». В следующем году он снялся в роли танцора брейк-данса в фильме «Взломщик».

В 1987 году Владимир Пресняков стал сотрудничать с Театром песни Аллы Пугачевой. В нем он проработал до 1994 года. В 1989 году в Монте-Карло ему вручили награду «Золотой ключ» как артисту, чьи аудиозаписи разошлись по миру миллионными тиражами.

В 80-90-е годы певец оказался на пике популярности, и был не раз признан одним из лучших артистов страны. В 1995 году он собрал аншлаг в «Олимпийском» с шоу-программой «Замок из дождя», которую назвали лучшим шоу года, а его «Стюардесса по имени Жанна» звучала из каждого, как говорят, утюга.

В 1996 году Пресняков стал обладателем «Золотого граммофона» за песню «Обмани меня». Постепенно слава музыканта стихла, но он отнесся к этому философски – на смену одному поколению звезд пришли другие – поп-группы, сольные исполнители стали греметь на дискотеках, а Владимир Пресняков не опускал руки и продолжал заниматься любимым делом.

Популярность вернулась к Преснякову в нулевые. Он появился в проекте «Последний герой», заставил говорить о возрождении романа с Орбакайте, когда согласился сняться в ее клипе «Перелетная птица», в 2006 году взял «Золотой граммофон» за хит «Аэропорты». Его он записал с давним другом Леонидом Агутиным.

Дуэты в его творчестве привлекали внимание поклонников яркостью и оригинальностью. Например, с Григорием Лепсом он исполнил композицию «Бегом к небу», ставшую хитом.

В 2017 году Пресняков перепел «Зурбаган», и в новом прочтении он пришелся по душе поклонникам. Также музыкант порадовал фанатов такими песнями, как «Неземная», «Зимний романс».

В 2018 году получил «Золотой граммофон» за песню «Слушая тишину», которая очень долго держалась на вершине хит-парада. В том же году дал юбилейный концерт в «Крокус Сити Холле» в честь своего пятидесятилетия.

В 2019 году по версии музыкального канала RU.ТV был признан артистом года, а также получил «Золотой граммофон» за песню «Ты у меня одна». В 2020 году вновь стал обладателем заветной статуэтки – за песню «Странная».

Всего за свою музыкальную карьеру Пресняков выпустил 11 альбомов, два из которых – мини-версии. Самыми известными композициями стали «Зурбаган» (1993), «Замок из дождя» (1994), «Стюардесса по имени Жанна» (1996).

Владимир Пресняков: другие проекты

Певец не отказывается от приглашений на разные проекты и ток-шоу. В 2003 году он принял участие в телепроекте «Последний герой — 3: Остаться в живых», выиграв его.

В 2014 году стал членом жюри шоу «Хочу к Меладзе» на канале НТВ. В 2015 году был членом жюри второго сезона проекта «Главная сцена» на телеканале «Россия-1».

Владимир Пресняков и Кристина Орбакайте: история любви

Первая любовь Преснякова – дочь Аллы Пугачевой Кристина Орбакайте. 18-летний музыкант был на пороге славы и смог завоевать сердце девушки, она ответила ему взаимностью.

«Мы познакомились на программе «Голубой огонек» в 1986 году. Ей тогда было всего 15 лет. Нас посадили за один столик. Это было волнительно. Номер, который я исполнил на празднике, вызвал эффект разорвавшейся бомбы. Я отпросил Кристину на дискотеку у Аллы Борисовны Пугачевой. Громадная волна меня захватила и понесла. Это была счастливая волна», — рассказывал о встрече с дочкой Пугачевой Пресняков.

Примадонна отечественной эстрады пыталась образумить дочку, мол, для серьезных отношений еще рановато. Но сердцу, как говорится, не прикажешь, роман развивался стремительно, и перерос в гражданский брак.

В мае 1991 года Орбакайте родила Преснякову сына Никиту. Вместе они воспитывали его до 1996 года, а затем семья распалась. Первенец звезд не хотел становиться музыкантом, но талант в землю не зароешь, и с годами он понял свое предназначение. Сегодня Никита – актер театра и кино, солист группы Multiverse.

Причиной развода Орбакайте и Преснякова называли измену. И винили модельера Елену Ленскую, с которой певец, действительно, вскоре стал выходить в свет, а затем сыграл свадьбу.

Они были вместе до 2005 года, а затем расстались, но не развелись официально. Сам же Пресняков признался в эфире ток-шоу «Секрет на миллион», что Орбакайте ушла от него из-за его увлечения алкоголем и измен.

Владимир Пресняков и Наталья Подольская

Третьей избранницей Преснякова-младшего стала «фабрикантка» Наталья Подольская. Они познакомились в 2005 году на шоу «Большие гонки» на Первом канале.

«Первый раз я увидела Володю, летающего над быком, бык его швырял в разные стороны. Мы все буквально до слез были впечатлены этим», — вспоминала первую встречу певица.

Когда Пресняков восстановился после общения с быком, он вернулся на съемочную площадку. И Подольская его поддержала, они стали общаться. Правда, когда у них все зашло слишком далеко, певица вдруг узнала, что Пресняков до сих пор был же на Ленской. И не смогла это понять и принять, объявив о расставании. Несколько месяцев они не общались – вернее, Пресняков пытался наладить контакт, а Подольская не отвечала.

Когда они, наконец, встретились, Пресняков признался, что уже оформил развод. С тех пор они уже не расставались. В 2010 году пара сыграла свадьбу, а спустя пять лет стали родителями – у них появился сын Артемий.

Вторым ребенком в семье Преснякова и Подольской стал сын Иван, родившийся в октябре 2020 года. Беременность певица скрывала до появления заметного животика и сама рассекретила публике интересное положение, чтобы избежать разных слухов и обсуждений за спиной.

Владимир Пресняков сегодня

В настоящее время Владимир Пресняков продолжает работать над новыми песнями и радовать поклонников хитами. Весной 2022 года в дуэте с Леонидом Агутиным он представил трек «ДНК», который слушатели оценили высоко. Многие поклонники, глядя на статного музыканта, замечают, что выглядит он всегда стильно и пребывает в хорошей форме. Его рост составляет 184 см, а вес на сегодня – 80 кг.

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